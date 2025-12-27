Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кошка ест влажный корм
Кошка ест влажный корм
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 10:59

Любовь в миске оборачивается проблемами: питание, которое незаметно вредит питомцу

Неправильный рацион вызывает болезни и ожирение у питомцев — Бланшар ветеринар

Здоровье питомца формируется не в кабинете ветеринара, а ежедневно — во время кормления. Именно содержимое миски влияет на рост, уровень энергии и устойчивость организма к заболеваниям. Владельцы собак и кошек сталкиваются с обилием вариантов: сухие корма, паштеты, домашние рационы и комбинированные схемы питания. В условиях противоречивых советов важно опираться не на моду, а на реальные потребности животного. Об этом сообщает Le Figaro.

Рацион в период роста: что нельзя упустить

Питание щенка или котёнка играет ключевую роль в формировании костей, мышц и обмена веществ. Щенкам корм для роста необходим до достижения взрослого возраста — примерно до 10 месяцев у мелких пород и до 18 месяцев у крупных собак. В этот период важны не только состав корма, но и режим питания с постепенной корректировкой порций.

"В течение этого времени оптимально кормить животное три раза в день, постепенно увеличивая порции до пикового уровня — примерно к четырём месяцам у мелких собак и к восьми у крупных", — объясняет ветеринар, специалист по клиническому питанию Джеральдин Бланшар.

После достижения максимальных объёмов рацион постепенно уменьшают, а по завершении роста животное переводят на питание для взрослых. У кошек зрелость наступает примерно к 10 месяцам, а у крупных пород — немного позже. Всё это время им требуется рацион с повышенным содержанием белков и жиров и меньшей долей углеводов.

Сухой корм и требования к качеству

Сухой корм остаётся самым распространённым вариантом благодаря удобству хранения и дозирования. Однако именно его состав определяет пользу или вред для здоровья питомца. Полноценный корм должен содержать качественные источники белка, аминокислоты и незаменимые жирные кислоты.

"Самые дешёвые продукты в итоге обходятся дороже", — подчёркивает Джеральдин Бланшар.

При выборе стоит обращать внимание на прозрачность информации о составе, энергетической ценности и разработчиках рецептуры. Такой подход снижает риски и позволяет адаптировать питание под возраст и образ жизни животного.

Злаки в корме: спор без оснований

В последние годы злаки в составе кормов нередко становятся объектом критики, однако специалисты считают эту дискуссию надуманной.

"Для производства корма необходим крахмал; если он не из злаков, то из других источников, таких как чечевица или сладкий картофель", — отмечает ветеринар.

Решающим остаётся не происхождение ингредиента, а общий баланс рациона и его переносимость конкретным животным.

Влажный корм и комбинированные схемы

Паштеты и другие влажные корма содержат много воды и могут быть полезны кошкам, которые от природы пьют мало. Именно поэтому владельцы всё чаще выбирают смешанное кормление кошки с паштетом, позволяющее поддерживать водный баланс и снижать риск переедания.

Кроме того, влажный корм быстрее вызывает чувство сытости.

"Для стерилизованной домашней кошки паштет должен составлять около трёх четвертей рациона", — подчёркивает Джеральдин Бланшар.

При избытке сухого корма возрастает риск ожирения и связанных с ним осложнений, включая проблемы с суставами и обменом веществ.

Домашний рацион: точность важнее намерений

Самостоятельное приготовление пищи для питомца требует строгого соблюдения баланса. Ошибки в пропорциях быстро приводят к дефициту важных веществ.

"Домашний рацион обязательно должен включать мясо, овощи вроде зелёной фасоли, моркови или цукини, рапсовое масло, а также витаминно-минеральные добавки", — подчёркивает специалист.

Без расчётов и консультации с ветеринарным диетологом здесь легко допустить ошибки. Независимо от выбранного типа питания важно следить за состоянием животного. Тусклая шерсть, кожные проблемы, расстройства пищеварения или резкий набор веса — сигналы для пересмотра рациона, о чём также напоминают материалы о том, что влажный корм помогает кошкам поддерживать водный баланс.

