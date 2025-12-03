Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лабрадор
Лабрадор
© freepik.com by master1305 is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 3:24

Собака, массаж и 10 тысяч долларов: хозяйка превратила заботу о питомце в философию жизни

Ветеринары зафиксировали рост затрат на лечение собак — La Presse

Тема отношения к домашним животным уже давно вышла за рамки простого ухода. Для многих они становятся полноправными членами семьи, способными на искреннюю привязанность и поддержку. Об этом сообщает La Presse.

Мир, где питомцы — семья

Изабель Морен признаётся, что её кошки и собака — не просто животные. Это близкие существа, с которыми она делит радости и трудности.

"Когда-то кошку использовали для охоты на мышей, а собаку — для защиты. Но мои животные подарили мне такую любовь, о которой я даже не подозревала", — рассказывает она.

В её доме царит особая атмосфера, где забота о хвостатых спутниках — не обязанность, а осознанный выбор. Изабель называет своё отношение к ним "лёгкой одержимостью". Улыбаясь, она добавляет, что без их присутствия не представляет свой день. Каждый питомец занимает уникальное место в её жизни.

Когда её первая собака, бернский зенненхунд Моцарт, доживал последние дни, женщина не отдалила боль, а встретила её с нежностью и терпением. Она отменяла поездки, мыла полы, убирала следы болезни, лишь бы облегчить состояние своего друга. Моцарт прожил долгую, наполненную заботой жизнь — пятнадцать лет любви и преданности. После его ухода Изабель взяла щенка той же породы, назвала его Тео и снова открыла своё сердце.

Когда забота становится призванием

Щенку диагностировали дисплазию тазобедренного сустава — заболевание, требующее сложного ухода. Изабель не остановилась перед трудностями: она консультировалась с остеопатами, ветеринарами, проходила с питомцем курс реабилитации.

"Я вожу его к остеопату каждые три месяца. Даже я не делаю себе массаж так часто!" — улыбается она.

Эта самоирония скрывает серьёзный смысл: для Изабель благополучие животных равноценно человеческому. Замена суставов — процедура дорогостоящая, по 10 000 долларов за каждую сторону, но хозяйка готова идти до конца. Для неё важно не просто продлить жизнь питомца, а сохранить его радость и комфорт.

Она честно признаётся: не все могут позволить себе такие траты. Но когда здоровье животного зависит от её выбора, сомнений не остаётся. Её приоритет — качественная еда, надёжные игрушки, тёплая лежанка и внимание, которое ничем не заменишь.

Отношение, которое меняет общество

Мир действительно изменился. Ещё поколение назад питомцы воспринимались утилитарно — охрана, охота, ловля мышей. Теперь они стали эмоциональными партнёрами, источником тепла и поддержки.

"Я вижу в ветеринарных клиниках опустошённых людей. Их боль реальна, потому что питомцы стали частью семьи", — отмечает Изабель Морен.

Она вспоминает, как дети в очереди к ветеринару рассказывали, что готовы отказаться от отпуска ради лечения любимца. Этот контраст — показатель новой эпохи. Забота о животных превратилась в форму эмпатии, объединяющую людей.

Сравнение подходов к заботе о питомцах

Отношение к домашним животным можно условно разделить на два типа. Первый — традиционный, где питомцы воспринимаются как помощники или элементы быта. Второй — современный, где главная ценность — эмоциональная связь.

  1. Традиционный подход. Основное внимание уделяется функции: кошка ловит мышей, собака охраняет дом. Затраты минимальны, уход — базовый.

  2. Современный подход. Хозяин заботится о физическом и психологическом комфорте питомца. В ход идут качественный корм, ветеринарные страховки, спа-процедуры и даже психологическая помощь.

Разница между этими подходами — не только в уровне дохода, но и в мировоззрении. Первый формировался в условиях необходимости, второй — в обществе изобилия и осознанности.

Плюсы и минусы чрезмерной заботы

Любовь к животным может быть источником радости, но иногда превращается в стресс. Чтобы не перейти грань, важно понимать обе стороны.

Плюсы:

  • эмоциональная поддержка и ощущение близости;
  • развитие эмпатии и ответственности;
  • улучшение психического состояния человека;
  • укрепление социальной связи через сообщество владельцев животных.

Минусы:

  • финансовая нагрузка из-за дорогого лечения и питания;
  • зависимость от присутствия питомца;
  • чувство вины в случае болезни или потери;
  • сложности при путешествиях и переездах.

Баланс между любовью и практичностью — главный вызов для владельца. Изабель Морен выбрала путь бескомпромиссной преданности, но даже она признаёт, что иногда нужно останавливаться и дышать.

Советы по уходу за питомцами с хроническими заболеваниями

Если у животного диагностировано заболевание, важна последовательность действий. Изабель Морен прошла этот путь и делится опытом, который поможет другим владельцам:

  1. Регулярные осмотры. Не ждите, пока состояние ухудшится — профилактика продлевает жизнь.

  2. План питания. Качественный корм с учётом диагноза, консультация с ветеринаром.

  3. Физиотерапия и остеопатия. Легкие массажи и лечебные упражнения помогают восстановить подвижность.

  4. Психологическая поддержка. Животные чувствуют тревогу хозяина — спокойствие передаётся им.

  5. Финансовое планирование. Заранее готовьте "ветеринарный фонд", чтобы не принимать решения в стрессе.

Эти шаги не только облегчают жизнь питомцу, но и формируют осознанный подход к ответственности.

Популярные вопросы о любви к домашним животным

Как выбрать ветеринара для питомца?
Обращайте внимание на клинику, где работают узкие специалисты: ортопеды, кардиологи, онкологи. Опыт работы с конкретной породой — важный плюс.

Сколько стоит лечение хронических заболеваний у собак?
Цены варьируются от нескольких сотен до десятков тысяч долларов, в зависимости от диагноза и методов лечения. Замена суставов, как у Тео, может стоить до 20 000 долларов.

Что лучше: брать животное из питомника или приюта?
Приюты часто становятся источником преданных друзей. Животные из них требуют больше внимания, но дарят безусловную благодарность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ориентальные кошки плохо переносят одиночество — фелинологи вчера в 13:24
Никогда не оставляйте эту кошку одну: что происходит, шокирует даже опытных владельцев

Ориенталы — кошки с внешностью инопланетян и характером верного компаньона. Узнайте, чем они уникальны и для кого идеально подходят.

Читать полностью » Учёные выявили общие гены тревожности у людей и ретриверов — PNAS вчера в 11:19
Поведение ретриверов расшифровали — и выяснилось, что наши эмоции шьются теми же нитями

Учёные выявили общие гены, которые формируют тревожность и обучаемость у золотистых ретриверов и людей, открывая новый взгляд на эмоциональную природу собак.

Читать полностью » Самцы кошек чаще выбирали левую лапу при движениях — учёные вчера в 9:32
Доминирующая лапа превращает кошек в маленьких стратегов: поведение, за которым стоит больше, чем кажется

Почему кошки выбирают одну лапу чаще другой, какие особенности скрывает это поведение и как владельцу понять, что важно в наблюдениях за питомцем.

Читать полностью » Щенки кусаются из-за смены зубов и любопытства — кинологи вчера в 7:04
Взяла обычную игрушку и за 2 дня отучила щенка кусаться: жаль, что не попробовала это раньше

Щенки кусаются, играют и исследуют мир зубами, но это можно корректировать мягко и эффективно. Разбираем пять ключевых принципов, которые помогут сформировать безопасные привычки.

Читать полностью » Экологи зафиксировали новый тип рыка у львов — Ecology and Evolution вчера в 5:11
Скрытый голос саванны вышел наружу: львиный рык оказался кодом, который помогает спасать хищников

Учёные впервые выявили скрытый тип львиного рыка с помощью ИИ. Это открытие меняет подходы к мониторингу популяций и усиливает методы охраны дикой природы.

Читать полностью » Псориаз у собак признан редким заболеванием — ветеринар Андреса Эстевес вчера в 3:15
Собака чесалась без конца — причина оказалась вовсе не в блохах

Кожа собаки может рассказать многое о её здоровье. Что делать, если питомец страдает от шелушения и зуда? Рассказываем о причинах и лечении псориаза.

Читать полностью » Колбаса опасна для кошек из-за соли и жира — ветеринары вчера в 1:48
Ваша кошка умоляет о колбасе — а вы знаете, какой секрет скрывает этот кусочек

Можно ли кошку иногда угощать докторской колбасой, сыром или диетическими котлетами? Разбираем, что действительно безопасно, а что лучше не давать даже "понемногу".

Читать полностью » Мяч вызывает у собак зависимость от адреналина — дрессировщик Ницан Лир 01.12.2025 в 23:51
Собака больше не играет: как игрушки на самом деле усиливают инстинкты хищника

Игрушки для собак могут не только развивать агрессию, но и привести к проблемам с поведением. Узнайте, как правильно выбирать игрушки для вашего питомца.

Читать полностью »

Новости
Дом
Ёлки с литой хвоей имеют наивысший уровень пожаробезопасности — технологи
Еда
Специи в зимних напитках усиливают иммунитет и разгоняют обмен веществ — кулинары
Красота и здоровье
Избыток соли в переработанных продуктах увеличил нагрузку на сосуды – Анна Бирюкова
Авто и мото
Для большинства российских автомобилей оптимальный интервал замены масла 8–10 тысяч километров — Авто Mail
Туризм
Владивосток усилил интерес путешественников морской кухней и панорамами
Общество
Власти ЕАО вернулись к строительству служебного жилья на селе с советских времён — Мария Костюк
Общество
Самой пожилой женщине России исполнилось 120 лет — Социальный фонд России
Мир
Самолет спецпосланника США Стивена Уиткоффа пересек границу России и Эстонии — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet