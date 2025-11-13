Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 12:29

Кошка проглотила мишуру на Новый год — хозяева в шоке от последствий: жаль, раньше не знала опасности

Мишура может привести к перитониту у питомца — ветеринары

Когда дом украшают к Новому году, хозяевам хочется, чтобы всё сияло и переливалось огнями. Но именно в это время кошки и собаки чаще всего попадают к ветеринарам. Блестящий дождик, мишура, ленточки и бусы кажутся животным привлекательной игрушкой. И если питомец проглотит украшение, последствия могут быть очень серьёзными.

Почему мишура опасна

Дождик и мишура — это длинные, тонкие нити из пластика или металлизированной плёнки. Они легко рвутся, но не перевариваются и могут застрять в желудке или кишечнике. Когда животное пытается избавиться от инородного тела, начинаются рвота и боли. Если же дождик проходит глубже, нити могут повредить слизистую или кишечник, вызвав внутренние травмы и даже перитонит.

Первые симптомы

После того как питомец "поиграл" с мишурой, за ним стоит внимательно наблюдать. Тревожные признаки:

  • рвота или попытки её вызвать;

  • вялость, потеря аппетита;

  • затруднённое дыхание;

  • проблемы с дефекацией.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, животное нужно срочно отвезти в клинику. Иногда нити застревают в желудке и остаются там, создавая иллюзию, что всё в порядке. На деле же процесс может перейти в опасную фазу через сутки.

Что делать, если питомец проглотил украшение

В первую очередь не пытайтесь вызвать рвоту. Многие владельцы ошибочно полагают, что так можно помочь животному, но ветеринары предупреждают: подобные действия могут привести к острым воспалениям и разрывам слизистой.

Единственное допустимое средство первой помощи — вазелиновое масло. Оно безопасно и облегчает прохождение мишуры по желудочно-кишечному тракту. Дозировка — примерно 15 мл на килограмм массы тела питомца. Масло вводят при помощи шприца без иглы или добавляют в корм, если животное не сопротивляется. После этого нужно внимательно следить за стулом и общим состоянием: если состояние ухудшается, требуется немедленная помощь ветеринара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: попытаться вытащить дождик, если его кончик уже виден.
    Последствие: можно повредить кишечник.
    Альтернатива: не трогать, дать вазелиновое масло и отвезти питомца к врачу.

  2. Ошибка: вызвать рвоту самостоятельно.
    Последствие: повреждение слизистой и острый гастрит.
    Альтернатива: дождаться ветеринара, не применять "домашние" методы.

  3. Ошибка: надеяться, что мишура "сама выйдет".
    Последствие: закупорка кишечника.
    Альтернатива: консультация в ближайшей клинике, особенно если питомец не ест и не пьёт.

Как подготовиться к праздникам

Лучшее, что можно сделать для безопасности питомца, — заранее продумать украшение дома. Есть множество красивых и при этом безопасных альтернатив:

  • деревянные или текстильные игрушки;

  • бумажные гирлянды;

  • засушенные апельсины, шишки и ленты из ткани;

  • светодиодные гирлянды с надёжной изоляцией.

Перед праздниками стоит узнать, какие ветклиники работают в вашем районе в праздничные дни. Многие учреждения публикуют график работы заранее. Лучше записать телефоны дежурных клиник и держать их под рукой.

А что если избежать полностью нельзя?

Некоторые питомцы настолько настойчивы, что даже при всех мерах предосторожности находят способ добраться до украшений. В этом случае стоит разместить ёлку в закрытом помещении, оградить её барьером или установить на высоте. Маленькие кошки и щенки особенно склонны к экспериментам, поэтому им важно обеспечить безопасные игрушки, чтобы снизить интерес к мишуре.

Плюсы и минусы разных украшений

Вид украшения Плюсы Минусы
Мишура, дождик Дёшево, блестит Опасна при проглатывании
Бумажные гирлянды Безопасны, легко сделать Недолговечны
Текстильные игрушки Эстетично, безопасно Требуют ухода
Светодиодные гирлянды Эффектно, долговечно Нужно следить за изоляцией проводов

FAQ

Как понять, что мишура всё ещё внутри?
Животное может проявлять беспокойство, отказываться от еды, прятаться. Ветеринар определит наличие инородного тела по УЗИ или рентгену.

Можно ли заменить вазелиновое масло другим средством?
Нет. Растительное или оливковое масло не обладают тем же эффектом и могут вызвать расстройство пищеварения.

Сколько стоит осмотр в новогодние праздники?
В среднем приём дежурного ветеринара стоит от 1500 до 3000 рублей, в зависимости от города и времени суток.

3 интересных факта

  1. Кошки чаще, чем собаки, проглатывают мишуру — их привлекает блеск и движение нитей.

  2. Ветклиники отмечают рост обращений на 30-40% в декабре и январе именно из-за украшений.

  3. Безопасные аналоги мишуры из целлюлозы или текстиля появились на рынке всего несколько лет назад.

Исторический контекст

Первый "дождик" из алюминиевой фольги появился в Германии в начале XX века. Позже его начали делать из тонкого пластика, чтобы снизить стоимость. Однако ещё в 1980-х ветеринары начали фиксировать случаи травм животных, вызванные новогодним декором, и призывать отказаться от подобных украшений.

