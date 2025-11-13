Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Толстая собака и кот на кухне
Толстая собака и кот на кухне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:46

Новый год: дала собаке шоколад со стола — и праздник чуть не закончился трагедией

Шоколад содержит теобромин, который нарушает работу сердца питомца — ветеринары

Новый год — праздник, когда дом наполняется ароматами вкусных блюд, а хозяева хотят угостить "вкусненьким" всех, включая своих четвероногих друзей. Но, к сожалению, не всё, что стоит на праздничном столе, безопасно для питомцев. Чтобы после боёв курантов не пришлось ехать в круглосуточную клинику, важно знать, что можно, а чего категорически нельзя давать кошкам и собакам.

Праздничное меню для питомцев

Подарите питомцу особое лакомство, но пусть оно будет из зоомагазина. Сейчас полки ломятся от праздничных наборов: мясные палочки, сушёные лёгкие, печенье из кролика, утиные косточки, говяжий рубец. Такие продукты не просто вкусны, но и полезны — они разработаны специально для животных, без соли, специй и добавок.

"На полках в зоомагазинах уже празднично украшены стеллажи с полезными и вкусными лакомствами для кошек и собак", — напоминают ветеринары.

Важно помнить о мере. Как и с детскими сладостями, лакомства не должны превышать 10% суточного рациона. Переедание даже полезных угощений может привести к набору веса и проблемам с пищеварением. Если уж собака или кот наелись лишнего, устройте им активную прогулку или поиграйте дома, чтобы "сжечь" калории.

Чего давать нельзя

Некоторые продукты, привычные для нашего праздничного стола, опасны для животных. Даже малые дозы могут вызвать отравление, аллергию или обострение хронических заболеваний.

Вот список того, что под строжайшим запретом:

  1. Шоколад. Содержит теобромин — токсин, который нарушает работу сердца и нервной системы. Даже маленький кусочек может вызвать тахикардию, судороги или смерть.

  2. Виноград и изюм. У собак и кошек эти ягоды поражают почки, вызывая рвоту и слабость.

  3. Алкоголь. У животных нет ферментов, расщепляющих спирт. Даже несколько капель способны вызвать тяжёлое отравление.

  4. Жирное и острое. Салаты с майонезом, жареное мясо, копчёности и специи — прямой путь к панкреатиту.

  5. Солёное и маринованное. Избыток соли провоцирует обезвоживание и нагрузку на почки.

Даже "чайная ложка" салата может обернуться проблемой. Например, йоркширскому терьеру достаточно минимальной порции "Оливье", чтобы заработать рвоту или понос.

Как организовать безопасный праздник

Чтобы питомец чувствовал себя частью праздника, не нужно ставить перед ним тарелку с салатом. Лучше заранее купить праздничное угощение специально для него и красиво оформить подачу:

  • использовать новую миску или тематическую подставку;

  • положить лакомство в виде новогодней косточки или снежинки;

  • добавить игрушку с ароматом кошачьей мяты или кусочком сушёного мяса.

Если планируете дегустацию новых продуктов, попробуйте их заранее — за пару дней до праздника, чтобы убедиться, что у животного нет аллергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: дать питомцу остатки со стола.
    Последствие: отравление, панкреатит, ожирение.
    Альтернатива: лакомства для животных с натуральным мясом.

  2. Ошибка: угостить шоколадом или изюмом.
    Последствие: токсическое поражение почек или сердца.
    Альтернатива: специальные сладости для животных — печенье без сахара.

  3. Ошибка: позволить гостям подкармливать питомца.
    Последствие: переедание и нарушение диеты.
    Альтернатива: заранее объяснить правила и поставить миску подальше от стола.

Праздничный рацион: советы ветеринаров

  • Сохраняйте привычный режим кормления. Коты и собаки любят стабильность.

  • Не вводите новые продукты внезапно. Любое новшество тестируйте заранее.

  • Следите за водой. Во время праздников питомцы могут пить меньше — поставьте несколько мисок.

  • Уберите мусор. Пакеты, кости и остатки еды нужно сразу выбрасывать, чтобы животное не нашло "сюрприз".

Мифы и правда

Миф Правда
"Пусть попробует немного салата — праздник же!" Даже минимальная порция человеческой еды может вызвать аллергию
"Собаки едят всё, у них сильный желудок" Их ЖКТ не приспособлен к острой и жирной пище
"Кошке можно молоко — это полезно" У большинства взрослых кошек непереносимость лактозы

FAQ

Можно ли давать питомцу мясо со стола?
Только отварное, без соли, специй и масла. И в небольшом количестве.

Что подарить питомцу на Новый год?
Игрушку, новую миску, набор лакомств или мягкий лежак — это безопасные и приятные подарки.

Как избежать переедания?
Кормите по расписанию, не поддавайтесь "жалобным взглядам" и не позволяйте гостям подкармливать питомца.

3 интересных факта

У кошек вкусовые рецепторы не воспринимают сладкое — шоколад им вреден не только из-за токсичности, но и совершенно неинтересен.

В Европе производители кормов выпускают праздничные "адвент-календари" для собак и кошек — по лакомству на каждый день декабря.

Активные прогулки после угощений помогают питомцам не только сбросить калории, но и снизить уровень стресса от громких звуков салютов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чтение вслух снижает тревожность у животных — зоопсихологи сегодня в 13:38
Беру книгу и питомца — зимний вечер превращается в волшебство: дети в восторге, а коты мурлычут

Зимние вечера — лучшее время для уютных семейных традиций. Читайте книги вместе с детьми и питомцами, добавляя немного волшебства в каждый день.

Читать полностью » Мишура может привести к перитониту у питомца — ветеринары сегодня в 12:29
Кошка проглотила мишуру на Новый год — хозяева в шоке от последствий: жаль, раньше не знала опасности

Во время новогодних праздников домашние животные особенно уязвимы: мишура и дождик могут стать смертельно опасной игрушкой. Узнайте, как избежать беды.

Читать полностью » Ветеринар Цыпленков: защищать собак от клещей нужно при температуре выше плюс десяти градусов сегодня в 12:25
Не ждите весны: при какой температуре клещи оживают и бросаются на животных

Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал NewsInfo, до каких погодных условий нужно защищать домашних животных от клещей.

Читать полностью » Содержание капибары в доме требует водоёма и пространства — ветеринары сегодня в 11:35
Хотел завести кота, а выбрал капибару: почему теперь ни о чём не жалею

Можно ли держать капибару дома: условия, уход, рацион, законы и особенности поведения.

Читать полностью » Британская короткошёрстная подходит занятым людям — ветеринары сегодня в 10:42
Работаю по 10 часов в день — но эта кошка не скучает и не портит мебель

Подборка спокойных и неприхотливых пород кошек, которые комфортно живут при плотном графике владельца.

Читать полностью » Кошка выбирает дистанцию, чтобы чувствовать контроль — зоопсихологи сегодня в 9:32
Попробовала обнять кошку — и понял, почему она избегала рук все эти годы

Почему кошки не любят сидеть на руках, но всё время рядом: разбираем кошачий язык любви и доверия.

Читать полностью » Неправильное применение капель опасно для кошек — ветеринары сегодня в 8:32
Кошка чуть не погибла после капель на холку — допустил ошибку, о которой молчат

Капли на холку спасают от паразитов, но при неправильном применении могут повредить кожу и печень. Как безопасно защитить кошку — объясняем просто.

Читать полностью » Агрессивная собака реагирует на страх человека — кинологи сегодня в 7:24
Бежала от собаки — но зря: именно это движение запускает инстинкт атаки

Что делать, если на вас идёт бродячая собака? Расскажем, как действовать спокойно и безопасно.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки не связывают наказание с действием — специалисты
Культура и шоу-бизнес
Хилария и Алек Болдуин посещают семейного психолога для поддержания гармонии в браке — Uncut and Uncensored
Спорт и фитнес
Тренировки на подъёмах активируют до 85% мышц ног — учёные Университета Колорадо
Красота и здоровье
Мария Беляева: икота чаще возникает после переедания и переохлаждения
Туризм
Доктор Анита Патель: самые грязные места в самолёте — столики-трей
Садоводство
Совместная посадка огурцов и томатов создаёт конфликт микроклимата и снижает урожайность – Михаил Стрельцов
Дом
Сара Апарасио: избыточное средство для стирки и смягчитель полотенец только вредят ткани
Еда
Картофель в куриных котлетах повышает сочность блюда по данным кулинаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet