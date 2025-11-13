Новый год: дала собаке шоколад со стола — и праздник чуть не закончился трагедией

Новый год — праздник, когда дом наполняется ароматами вкусных блюд, а хозяева хотят угостить "вкусненьким" всех, включая своих четвероногих друзей. Но, к сожалению, не всё, что стоит на праздничном столе, безопасно для питомцев. Чтобы после боёв курантов не пришлось ехать в круглосуточную клинику, важно знать, что можно, а чего категорически нельзя давать кошкам и собакам.

Праздничное меню для питомцев

Подарите питомцу особое лакомство, но пусть оно будет из зоомагазина. Сейчас полки ломятся от праздничных наборов: мясные палочки, сушёные лёгкие, печенье из кролика, утиные косточки, говяжий рубец. Такие продукты не просто вкусны, но и полезны — они разработаны специально для животных, без соли, специй и добавок.

"На полках в зоомагазинах уже празднично украшены стеллажи с полезными и вкусными лакомствами для кошек и собак", — напоминают ветеринары.

Важно помнить о мере. Как и с детскими сладостями, лакомства не должны превышать 10% суточного рациона. Переедание даже полезных угощений может привести к набору веса и проблемам с пищеварением. Если уж собака или кот наелись лишнего, устройте им активную прогулку или поиграйте дома, чтобы "сжечь" калории.

Чего давать нельзя

Некоторые продукты, привычные для нашего праздничного стола, опасны для животных. Даже малые дозы могут вызвать отравление, аллергию или обострение хронических заболеваний.

Вот список того, что под строжайшим запретом:

Шоколад. Содержит теобромин — токсин, который нарушает работу сердца и нервной системы. Даже маленький кусочек может вызвать тахикардию, судороги или смерть. Виноград и изюм. У собак и кошек эти ягоды поражают почки, вызывая рвоту и слабость. Алкоголь. У животных нет ферментов, расщепляющих спирт. Даже несколько капель способны вызвать тяжёлое отравление. Жирное и острое. Салаты с майонезом, жареное мясо, копчёности и специи — прямой путь к панкреатиту. Солёное и маринованное. Избыток соли провоцирует обезвоживание и нагрузку на почки.

Даже "чайная ложка" салата может обернуться проблемой. Например, йоркширскому терьеру достаточно минимальной порции "Оливье", чтобы заработать рвоту или понос.

Как организовать безопасный праздник

Чтобы питомец чувствовал себя частью праздника, не нужно ставить перед ним тарелку с салатом. Лучше заранее купить праздничное угощение специально для него и красиво оформить подачу:

использовать новую миску или тематическую подставку;

положить лакомство в виде новогодней косточки или снежинки;

добавить игрушку с ароматом кошачьей мяты или кусочком сушёного мяса.

Если планируете дегустацию новых продуктов, попробуйте их заранее — за пару дней до праздника, чтобы убедиться, что у животного нет аллергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: дать питомцу остатки со стола.

Последствие: отравление, панкреатит, ожирение.

Альтернатива: лакомства для животных с натуральным мясом. Ошибка: угостить шоколадом или изюмом.

Последствие: токсическое поражение почек или сердца.

Альтернатива: специальные сладости для животных — печенье без сахара. Ошибка: позволить гостям подкармливать питомца.

Последствие: переедание и нарушение диеты.

Альтернатива: заранее объяснить правила и поставить миску подальше от стола.

Праздничный рацион: советы ветеринаров

Сохраняйте привычный режим кормления. Коты и собаки любят стабильность.

Не вводите новые продукты внезапно. Любое новшество тестируйте заранее.

Следите за водой. Во время праздников питомцы могут пить меньше — поставьте несколько мисок.

Уберите мусор. Пакеты, кости и остатки еды нужно сразу выбрасывать, чтобы животное не нашло "сюрприз".

Мифы и правда

Миф Правда "Пусть попробует немного салата — праздник же!" Даже минимальная порция человеческой еды может вызвать аллергию "Собаки едят всё, у них сильный желудок" Их ЖКТ не приспособлен к острой и жирной пище "Кошке можно молоко — это полезно" У большинства взрослых кошек непереносимость лактозы

FAQ

Можно ли давать питомцу мясо со стола?

Только отварное, без соли, специй и масла. И в небольшом количестве.

Что подарить питомцу на Новый год?

Игрушку, новую миску, набор лакомств или мягкий лежак — это безопасные и приятные подарки.

Как избежать переедания?

Кормите по расписанию, не поддавайтесь "жалобным взглядам" и не позволяйте гостям подкармливать питомца.

3 интересных факта

У кошек вкусовые рецепторы не воспринимают сладкое — шоколад им вреден не только из-за токсичности, но и совершенно неинтересен.

В Европе производители кормов выпускают праздничные "адвент-календари" для собак и кошек — по лакомству на каждый день декабря.

Активные прогулки после угощений помогают питомцам не только сбросить калории, но и снизить уровень стресса от громких звуков салютов.