Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 11:05

Перестала долго гулять с собакой — вес пополз вверх, а болезни пришли следом: сначала не придала значения

Привычки владельцев напрямую отражаются на самочувствии домашних животных, даже если внешне всё кажется безобидным. То, что человек считает заботой или мелочью, для питомца может обернуться хроническими проблемами. Со временем такие ошибки накапливаются и подтачивают здоровье кошек и собак. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Малоподвижность как отправная точка проблем

По словам специалиста, многие болезни у домашних животных начинаются с недостатка движения. Владельцы часто ограничиваются короткими прогулками, особенно в плохую погоду, предпочитая быстрее вернуться домой. В результате питомцы тратят слишком мало энергии, их обмен веществ замедляется, а лишний вес становится практически неизбежным.

Недостаточная физическая активность со временем приводит к целому "букету" нарушений. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая система и суставы, позже подключаются эндокринные проблемы. Особенно быстро негативные последствия проявляются у животных, которые при этом продолжают получать обильное питание.

"Главная вредная привычка хозяев — это человеческая лень. Гулять надо больше, а они гуляют мало. Поэтому животные мало двигаются, толстеют, и начинаются болезни, связанные с избыточным весом. Это самая плохая привычка, ведь от нее появляются все остальные проблемы. Когда собака или кошка двигается мало и при этом много ест, ожирение неминуемо", — объяснил ветеринар Евгений Цыпленков.

Опасное "угощение" со стола

Ещё одной распространённой ошибкой специалист называет кормление питомцев человеческой едой. Многие хозяева уверены: если продукт подходит человеку, он не навредит и животному. Однако такая логика часто приводит к проблемам с печенью, желудком и нарушению обмена веществ.

Человеческая пища содержит соль, специи и жиры, к которым организм животных не приспособлен. Даже небольшие, но регулярные порции могут со временем вызвать ожирение и хронические заболевания. При этом питомцу важен не сам объём еды, а внимание со стороны хозяина.

"Когда хозяин кормит питомца со стола, он делает ему медвежью услугу. Себе бутерброд с колбасой — и собаке такой же. Это кажется проявлением заботы, но на деле ведет к ожирению и нарушению обмена веществ. Давать лакомства можно, но только крошечными порциями и как поощрение за выполненную команду. Для животного важен не сам кусок, а внимание и факт награды", — подчеркнул Цыпленков.

Почему нельзя откладывать визит к ветеринару

По наблюдениям специалиста, многие владельцы обращаются за помощью слишком поздно — уже тогда, когда симптомы болезни становятся очевидными. При этом регулярные профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние животного и заметить тревожные изменения на раннем этапе.

Особого внимания требуют питомцы старше шести лет. Контроль веса, состояния зубов, шерсти и уровня активности помогает поддерживать хорошее самочувствие и предотвращать развитие серьёзных заболеваний. Такой подход, по словам ветеринара, напрямую влияет на продолжительность и качество жизни домашних животных.

Забота о питомце начинается не с лечения, а с повседневных решений. Регулярные прогулки, продуманное питание и плановые визиты к ветеринару формируют основу здоровья, которую невозможно заменить никакими экстренными мерами в будущем.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
