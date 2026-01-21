Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 23:45

Выпадение шерсти оказалось многофакторным — но один симптом почти всегда говорит: пора к ветеринару

Перепады температуры усиливают линьку у домашних животных — Дмитриев

Шерсть питомца может многое рассказать о его состоянии, но не каждый владелец умеет правильно "считывать" эти сигналы. В какой-то момент выпавшие клочья начинают настораживать, а расчёска наполняется быстрее обычного. Однако далеко не всегда это признак болезни. Иногда за внешними изменениями скрывается обычная физиология. Об этом в разговоре с Pravda. Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники Дмитрий Дмитриев.

Когда выпадение шерсти — норма

Сезонная линька у собак и кошек — естественный процесс, связанный с адаптацией организма к изменениям окружающей среды. Чаще всего она усиливается в период перепадов температур, когда животное живёт в тёплом, сухом помещении, но регулярно выходит на холодный воздух. В такой ситуации шерсть обновляется равномерно по всему телу, не оставляя проплешин.

Кожа при линьке остаётся спокойной: нет покраснений, корочек, зуда или неприятного запаха. Питомец ведёт себя как обычно, не пытается постоянно чесаться или вылизывать одни и те же участки. Несмотря на обилие шерсти на полу, сам процесс не причиняет животному дискомфорта и не требует лечения.

"Обычная линька сопровождается равномерным выпадением шерсти по всему телу и чаще всего связана с перепадом температур — разницей между жарким, сухим воздухом в помещении и холодом на улице. Болезни кожи проявляются иначе — появляются локальные участки облысения, зуд, расчесы, покраснение или выделения. При таких симптомах животное нужно обязательно показать ветеринару, поскольку это уже не физиологическая линька, а патология", — пояснил главный врач Крылатской ветеринарной клиники Дмитрий Дмитриев.

Признаки, которые нельзя игнорировать

Если выпадение шерсти становится неравномерным, появляются залысины или участки полного облысения, это уже повод насторожиться. Особенно тревожными сигналами считаются постоянный зуд, покраснение кожи, корочки, мокнущие зоны или следы расчёсов. В таких случаях организм не просто обновляет шерстяной покров, а реагирует на внутреннюю или внешнюю проблему.

Кожные заболевания у животных могут развиваться постепенно, поэтому владельцы иногда списывают первые симптомы на линьку и теряют время. Между тем ранняя диагностика позволяет быстрее подобрать лечение и избежать осложнений, которые напрямую влияют на самочувствие питомца.

Причины кожных заболеваний у животных

По словам специалиста, проблемы с кожей и шерстью редко имеют одну-единственную причину. Чаще всего речь идёт о сочетании факторов: паразитов, грибковых инфекций, аллергических реакций или наследственной предрасположенности. У животных с чувствительной кожей даже незначительные изменения в рационе или окружающей среде могут спровоцировать заметную реакцию.

"Кожные заболевания у животных имеют многофакторную природу и могут развиваться по самым разным причинам — от паразитарных и грибковых инфекций до аллергических реакций и наследственных предрасположенностей. У отдельных пород, например у шпицев, встречается алопеция — частичная потеря шерсти, не связанная с условиями содержания или питанием. Важно своевременно замечать такие изменения и обращаться к специалисту, поскольку подобные болезни редко представляют угрозу для жизни, но значительно снижают ее качество", — отметил Дмитрий Дмитриев.

Внимательное отношение к шерсти и коже помогает отличить естественные процессы от тревожных симптомов. Если изменения выглядят необычно или сопровождаются дискомфортом для животного, консультация ветеринара становится не предосторожностью, а необходимостью.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

