Марина Черкасова Опубликована сегодня в 7:06

Хвостатые пассажиры выходят вперёд: рынок путешествий неожиданно признал нового клиента

Путешествия с питомцами отнесли к трендам туризма 2026 года — Global Pets

Путешествия всё чаще перестают быть делом только людей. Домашние животные уверенно занимают место полноправных спутников в поездках, меняя привычные сценарии отдыха и транспортные правила. Туристическая индустрия быстро реагирует на этот запрос, открывая новые ниши для бизнеса и технологий. Об этом сообщает Global Pets.

Новый рынок для туристической отрасли

Компания Amadeus, разрабатывающая программное обеспечение для мировой индустрии путешествий, выделила поездки с домашними животными как один из ключевых трендов 2026 года. В отчёте "Экономика следов" этот сегмент назван первым среди направлений, которые будут формировать развитие отрасли. Всё больше владельцев готовы менять маршруты, транспорт и формат отдыха ради возможности взять питомца с собой.

Исследования подтверждают этот сдвиг. В Великобритании и США 27% туристов, путешествовавших с питомцами в 2025 году, сделали это впервые. Опрос почти трёх тысяч человек показал, что рынок pet-friendly услуг находится на стадии активного роста.

Правила, которые меняют привычки

Росту интереса способствуют и изменения в регулировании. В Китае национальный железнодорожный экспресс запустил перевозку домашних животных по маршруту Пекин — Шанхай, впервые допустив их в высокоскоростные поезда. В Италии с мая разрешена перевозка собак средних и крупных пород в салоне самолёта, а Великобритания планирует вернуть паспорта домашних животных, отменённые после Брексита.

В частной авиации также наблюдается рост pet-friendly сервисов: работают BarkAir, K9 и RetrievAir, а в 2026 году SkyePets намерена запустить транстихоокеанские рейсы между Австралией и США с возможностью перелёта питомцев в салоне.

Барьеры и роль технологий

Несмотря на позитивную динамику, опасения у владельцев сохраняются. По данным Amadeus, 42% респондентов считают путешествие слишком стрессовым для питомца. Ещё 21% сомневаются в реальной доступности размещения с животными, а 20% опасаются ограничений на месте отдыха. Эти страхи во многом связаны с поведением животных в незнакомой среде и их реакцией на скопления людей, поэтому всё чаще обсуждается, как собаки переносят массовые мероприятия и какие условия снижают уровень стресса.

"Экономика следов будет направлена не только на улучшение впечатлений животных от путешествий, но и на снижение эмоционального напряжения у их владельцев", — говорится в отчёте.

Технологии становятся ключевым инструментом решения проблемы. В отчёте приводятся примеры умных кормушек и ИИ-ошейников, которые отслеживают биометрические показатели, позволяют удалённо следить за состоянием питомцев и получать доступ к ветеринарной телемедицине. Интерес к таким решениям растёт на фоне более широких экспериментов, где ИИ применяют для анализа поведения домашних животных.

В итоге туристическая отрасль всё заметнее смещается в сторону персонализированных сценариев, где комфорт и привычки путешественников — включая их домашних животных — становятся важной частью планирования поездок.

