Вот почему нельзя кормить со стола: секрет, из-за которого ветеринары хватаются за голову

Вопрос питания питомца возникает почти сразу после его появления в доме. Хочется выбрать вариант, который будет полезным, удобным и безопасным, но советы часто противоречат друг другу. Одни настаивают на "натуралке", другие доверяют только готовым кормам. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Натуральное питание: контроль и ответственность

Рацион кошек и собак отличается, но принцип один — питание должно быть полноценным и сбалансированным. Организму животного ежедневно требуется более 50 нутриентов: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и чистая вода. Важную роль играют и масла — как растительные, так и животные, поскольку они влияют на состояние кожи и шерсти. Для нормального пищеварения необходима клетчатка, источником которой служат овощи и злаки.

При этом в натуральном рационе нет места соли, сахару и специям, поэтому еда "со стола" в привычном виде питомцу не подходит. Даже мясо должно быть отдельным блюдом, а не приправленным продуктом. Именно поэтому шашлык или жареные блюда для животных недопустимы.

К преимуществам такого питания относят полный контроль над составом и возможность гибко менять рацион в зависимости от возраста, активности или состояния здоровья. Натуральная пища также содержит больше влаги, что особенно важно для кошек. Однако есть и сложности: сбалансировать меню без специальных знаний непросто, готовить приходится часто, а сырые продукты могут быть источником паразитов. Кроме того, такая еда хуже справляется с очищением зубов от налёта.

Готовые корма: удобство и расчёт

Качественные промышленные корма разрабатываются с учётом потребностей животных и уже содержат сбалансированный набор питательных веществ. Однако состав у разных производителей отличается, поэтому при выборе важно внимательно изучать информацию на упаковке. Особое внимание стоит уделять количеству животного белка, доле мясных ингредиентов и наличию животных жиров, а также рекомендациям по суточной норме.

Специалисты советуют не ограничиваться только сухим кормом и дополнять рацион влажными вариантами 1-2 раза в неделю. Это помогает разнообразить питание и увеличить потребление влаги.

Среди плюсов готовых кормов — экономия времени, возможность подобрать рацион под конкретные потребности и наличие лечебных линеек для животных с заболеваниями. В пересчёте на дневную норму такой вариант часто оказывается выгоднее. К тому же питомцы, приученные к своему корму, реже выпрашивают еду со стола. Минусы тоже есть: не все животные сразу принимают сухой корм, продукты эконом-класса могут быть бедны по составу, а поиск "того самого" корма иногда занимает время.

Как сделать правильный выбор

Споры о том, что лучше, не утихают, потому что универсального ответа не существует. Натуральное питание подойдёт тем владельцам, у кого есть время, желание и возможность тщательно продумывать меню, регулярно готовить и следить за качеством продуктов. Это осознанный выбор, требующий дисциплины и знаний.

Готовые корма выбирают те, кто ценит удобство и стабильность. После подбора подходящего варианта — самостоятельно или с помощью ветеринарного врача — питание становится простым и предсказуемым: достаточно соблюдать норму и режим кормления.

Главное правило остаётся неизменным: какой бы путь вы ни выбрали, рацион питомца должен быть полноценным, безопасным и соответствовать его индивидуальным потребностям. Именно это, а не формат еды, напрямую влияет на здоровье и качество жизни животного.