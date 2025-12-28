Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Персидская кошка ест корм на полу
Персидская кошка ест корм на полу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 17:11

Вот почему нельзя кормить со стола: секрет, из-за которого ветеринары хватаются за голову

Натуральный рацион требует добавления масел — зоодиетологи

Вопрос питания питомца возникает почти сразу после его появления в доме. Хочется выбрать вариант, который будет полезным, удобным и безопасным, но советы часто противоречат друг другу. Одни настаивают на "натуралке", другие доверяют только готовым кормам. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Натуральное питание: контроль и ответственность

Рацион кошек и собак отличается, но принцип один — питание должно быть полноценным и сбалансированным. Организму животного ежедневно требуется более 50 нутриентов: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и чистая вода. Важную роль играют и масла — как растительные, так и животные, поскольку они влияют на состояние кожи и шерсти. Для нормального пищеварения необходима клетчатка, источником которой служат овощи и злаки.

При этом в натуральном рационе нет места соли, сахару и специям, поэтому еда "со стола" в привычном виде питомцу не подходит. Даже мясо должно быть отдельным блюдом, а не приправленным продуктом. Именно поэтому шашлык или жареные блюда для животных недопустимы.

К преимуществам такого питания относят полный контроль над составом и возможность гибко менять рацион в зависимости от возраста, активности или состояния здоровья. Натуральная пища также содержит больше влаги, что особенно важно для кошек. Однако есть и сложности: сбалансировать меню без специальных знаний непросто, готовить приходится часто, а сырые продукты могут быть источником паразитов. Кроме того, такая еда хуже справляется с очищением зубов от налёта.

Готовые корма: удобство и расчёт

Качественные промышленные корма разрабатываются с учётом потребностей животных и уже содержат сбалансированный набор питательных веществ. Однако состав у разных производителей отличается, поэтому при выборе важно внимательно изучать информацию на упаковке. Особое внимание стоит уделять количеству животного белка, доле мясных ингредиентов и наличию животных жиров, а также рекомендациям по суточной норме.

Специалисты советуют не ограничиваться только сухим кормом и дополнять рацион влажными вариантами 1-2 раза в неделю. Это помогает разнообразить питание и увеличить потребление влаги.

Среди плюсов готовых кормов — экономия времени, возможность подобрать рацион под конкретные потребности и наличие лечебных линеек для животных с заболеваниями. В пересчёте на дневную норму такой вариант часто оказывается выгоднее. К тому же питомцы, приученные к своему корму, реже выпрашивают еду со стола. Минусы тоже есть: не все животные сразу принимают сухой корм, продукты эконом-класса могут быть бедны по составу, а поиск "того самого" корма иногда занимает время.

Как сделать правильный выбор

Споры о том, что лучше, не утихают, потому что универсального ответа не существует. Натуральное питание подойдёт тем владельцам, у кого есть время, желание и возможность тщательно продумывать меню, регулярно готовить и следить за качеством продуктов. Это осознанный выбор, требующий дисциплины и знаний.

Готовые корма выбирают те, кто ценит удобство и стабильность. После подбора подходящего варианта — самостоятельно или с помощью ветеринарного врача — питание становится простым и предсказуемым: достаточно соблюдать норму и режим кормления.

Главное правило остаётся неизменным: какой бы путь вы ни выбрали, рацион питомца должен быть полноценным, безопасным и соответствовать его индивидуальным потребностям. Именно это, а не формат еды, напрямую влияет на здоровье и качество жизни животного.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аквариум увлажняет воздух в квартире в отопительный сезон — эксперты 26.12.2025 в 15:05
Держу дома маленький подводный мир — и больше не нужен психолог: работает за 15 минут

Аквариум дома — это не только красота: подводный мир помогает расслабиться, учит детей регулярности, улучшает комфорт в комнате и подходит аллергикам.

Читать полностью » Воровство помогает животным экономить энергию и снижать риск травм — зоологи 26.12.2025 в 9:58
Львы ловят, гиены забирают: как работает самый наглый бизнес дикой природы

Почему одни животные охотятся сами, а другие предпочитают забирать добычу у соседей — о хитрости, стратегии и выживании в мире дикой природы.

Читать полностью » Длинные плавники вуалехвоста легко травмируются о грунт — аквариумисты 26.12.2025 в 3:42
Эта рыбка может вырасти до 25 см, но большинство владельцев сами губят её рост — вот почему

Вуалехвост — эффектная золотая рыбка с длинными плавниками: какой размер вырастает, какую воду любит и почему ей нужны спокойные соседи.

Читать полностью » Геном первой домашней собаки расшифровали 20 лет назад — PNAS 25.12.2025 в 20:42
Волк никуда не ушёл: в ДНК домашних собак неожиданно проснулась память дикой жизни

От первой секвенированной собаки до тысяч геномов: новые исследования раскрывают, как селекция, ДНК волков и гены поведения изменили мир собак.

Читать полностью » Кошки быстро теряют интерес к игрушкам из-за инстинкта — учёные 25.12.2025 в 14:02
Храните все игрушки на виду? Совершаете ошибку, из-за которой питомец скучает: особый метод ротации

Сколько игрушек на самом деле нужно кошке и почему новые быстро надоедают: ротация, разнообразие и простые идеи для игр без лишних трат.

Читать полностью » Кошки мяукают на мужчин вдвое чаще чем на женщин — The New York Times 25.12.2025 в 8:32
Кошки повышают голос с мужчинами: питомцы используют приём, который трудно игнорировать

Кошки по-разному общаются с мужчинами и женщинами — к такому выводу пришли ученые. Новое исследование раскрывает неожиданные детали кошачьего языка.

Читать полностью » Кошка ищет укромное место перед родами — ветеринар 25.12.2025 в 2:39
Кошачий роддом из обычной коробки: секрет идеального убежища, где котята будут в полной безопасности

Как обустроить кошачий "роддом" дома: выбор тихого места, безопасная коробка, правильная подстилка и нюансы, которые снижают стресс.

Читать полностью » 65% владельцев собак используют лакомства как поощрение — Global Pets 24.12.2025 в 19:08
Питомцы диктуют правила: угощения превратились в тайный рычаг управления домом

Что важнее для владельцев при выборе лакомств для собак и кошек — вкус, форма или цена? Новое международное исследование раскрывает привычки и различия.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Россия стала лидером по числу туристов в Анталье — Турпром
Красота и здоровье
Волосы у большинства людей вырастают в среднем на 1,3 см в месяц – трихологи
Туризм
Туристы остались без забронированных вилл на Фукуоке — Турпром
Туризм
Бодрум вошёл в число курортов с чистыми пляжами — Турпром
Дом
Грамотная планировка кухни повышает комфорт на годы — дизайнеры
Общество
Штрафы за нарушения с SIM-картами достигли 500 тыс. рублей — Совет Федерации
ЮФО
В Крыму сохранили запрет на салюты в новогодние праздники — МВД Крыма
ЮФО
В Крыму сохранили льготные ставки УСН для бизнеса — АиФ-Крым
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet