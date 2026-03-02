Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 13:23

Зелёнка и йод кусаются сильнее ран: привычные антисептики оставляют на коже кошек жуткие ожоги

Владельцам домашних животных стоит исключить из аптечки человеческие обезболивающие из-за их потенциальной опасности, но обязательно держать антисептики и средства для экстренной помощи. Базовый набор зависит от здоровья питомца, однако он обязателен для каждого: средства первой помощи и препараты от стресса. Об этом сообщает EcoSever.Ru.

При отсутствии хронических болезней достаточно успокаивающих средств вроде ветуспокоина и габапентина, которые выдаются по рецепту. Их применяют при стрессе, перевозке в клинику или на дачу в дозе 15 мг на кг веса. Также необходимы хлоргексидин и мирамистин для ран, бинты, стерильные салфетки, жгут, перчатки и тупоконечные ножницы для выстригания шерсти.

"Если животное ничем не болеет, то в аптечке можно иметь успокаивающие средства, такие как ветуспокоин, габапентин, они выписываются по рецепту. Их можно при стрессовых ситуациях, при перевозке животных в клинику, на дачу или куда-либо давать в дозировке пятнадцать миллиграммов на килограмм массы", — рассказала ветеринар Екатерина Гуляева.

Зеленку и йод использовать нельзя из-за риска ожогов, особенно у кошек, подчеркнула специалист. При хронических заболеваниях уже есть назначенные врачом препараты, но в любом случае при серьезных симптомах срочно обращайтесь в клинику. Заранее сохраните контакты ветеринара и круглосуточного стационара.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

