Прогулка с собакой
© unsplash.com by Richard Burlton is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 18:15

Аптечка, которая спасает хвосты: чем лечить питомца, если ветеринар далеко

Даже самые внимательные владельцы не способны полностью уберечь своих питомцев от бытовых неприятностей. Порез, расстройство желудка или переедание могут случиться внезапно. Поэтому у каждого хозяина должна быть собрана аптечка первой помощи для животных. Об этом рассказала ветеринарный врач сети клиник "Василёк" Татьяна Гольнева в беседе с изданием "Pravda.Ru".

Основные препараты первой необходимости

По словам специалиста, сорбенты — обязательный элемент домашней аптечки. Они необходимы при пищевых расстройствах, возникающих после случайного поедания остатков пищи, подбора еды на улице или перекорма лакомствами.
"В домашней аптечке абсолютно точно должен быть энтеросгель, смекта или любой другой сорбент. Отравления у животных случаются довольно часто — иногда достаточно, чтобы питомец что-то подобрал на улице или его перекормили лакомствами. Эти средства помогают быстро вывести токсины и предотвратить развитие диареи", — отметила Гольнева.
Врач подчеркнула, что такие препараты способны смягчить симптомы и выиграть время до визита в ветеринарную клинику, особенно если отравление произошло внезапно.

Средства для обработки ран

Не менее важно иметь в запасе антисептики и кровоостанавливающие препараты. По словам Гольневой, животные нередко получают мелкие травмы во время прогулок - цепляются за ветки, режут лапы о лёд или острые предметы.
"В аптечке обязательно должны быть бинт, хлоргексидин и левомеколь. Наши питомцы, как и дети, часто царапаются или получают мелкие порезы, поэтому рану нужно уметь сразу обработать, чтобы избежать воспаления. Эти простые средства помогают предотвратить осложнения до визита к ветеринару", — пояснила специалист.
Такие препараты позволяют своевременно обеззаразить повреждённое место и избежать развития инфекции, особенно если помощь врача недоступна в ближайшее время.

Контроль температуры и признаки недомогания

Третьим необходимым элементом аптечки ветеринар назвала термометр. Повышение температуры — один из первых признаков заболеваний у животных. Гольнева уточнила, что измерять температуру следует ректально - обычным ртутным или электронным градусником. Для гигиены кончик прибора можно смазать вазелином или растительным маслом и надеть на него тонкий полиэтиленовый пакет.
Нормальная температура тела у собак и кошек достигает до 39 градусов, тогда как показатель 40 и выше свидетельствует о воспалительном процессе и требует немедленного обращения к врачу.
Регулярный контроль состояния питомца помогает заметить отклонения на ранней стадии и предотвратить развитие серьёзных осложнений.

