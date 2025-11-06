Собака трёт морду постоянно — это вам не просто зуд: причина шокирует, если не обратить внимание

Когда питомец начинает настойчиво чесать морду лапой, это всегда сигнал о том, что что-то идёт не так. Такое поведение может быть безобидной реакцией на зуд или раздражение, но иногда говорит о серьёзных проблемах со здоровьем — от аллергии до стоматологических болезней.

Почему животное чешет зубы лапой

1. Аллергическая реакция

Самая частая причина зуда на морде — пищевая аллергия. Реакцию могут вызывать новые корма, лакомства, добавки или даже пластиковые миски. В таких случаях питомец трёт морду, уши, подбородок, могут появиться покраснения, шелушение, сыпь.

Иногда раздражение провоцируют бытовая химия (средства для уборки, ароматизаторы, стиральный порошок) или комнатные растения - например, плющ и гиацинт.

2. Паразиты и грибок

Блохи, клещи и подкожные паразиты нередко вызывают зуд, особенно в области головы и шеи. Питомец чешет морду, пытаясь избавиться от неприятных ощущений. Кроме того, при повышенной влажности и загрязнении шерсти в складках кожи может развиваться грибок, вызывающий зуд и раздражение.

"Причиной зуда может стать и размножение грибка", — предупреждают ветеринары.

3. Заболевания зубов и дёсен

Если питомец чешет морду около рта, это может быть связано с болью в полости рта.

Наиболее частые причины:

зубной камень и воспаление дёсен;

абсцесс или повреждённый зуб;

новообразования в полости рта.

Такие болезни сопровождаются неприятным запахом, слюнотечением, изменением аппетита и попытками трогать морду лапой из-за боли.

4. Психологические причины

Если медицинских проблем нет, причина может быть поведенческой. Некоторые питомцы начинают расчёсывать морду из-за стресса, скуки или тревоги. Это навязчивое действие, аналогичное человеческой привычке грызть ногти или теребить волосы. В этом случае поможет консультация зоопсихолога и изменение условий содержания: больше игр, внимания и стабильного распорядка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать расчёсывание просто "забавной привычкой".

Последствие: болезнь прогрессирует, кожа травмируется, появляются инфекции.

Альтернатива: внимательно осмотреть морду и рот, при первых признаках раздражения обратиться к врачу.

Ошибка: обрабатывать раны антисептиками без рекомендации ветеринара.

Последствие: усиление раздражения или химический ожог.

Альтернатива: использовать только ветеринарные препараты по назначению специалиста.

Ошибка: откладывать визит к врачу.

Последствие: воспаление, боль, потеря зубов или развитие грибковой инфекции.

Альтернатива: начать с осмотра у ветеринара-терапевта, затем — стоматолог или дерматолог.

Когда идти к врачу

питомец чешет морду постоянно и сильно;

появились расчесы, покраснения, язвочки;

наблюдается слюнотечение, запах изо рта или отказ от еды;

изменилось поведение (питомец стал вялым или раздражительным).

Таблица: Возможные причины и действия

Причина Симптомы Что делать Аллергия Зуд, покраснение, сыпь Исключить аллерген, сменить корм Паразиты Частое чесание, укусы, ранки Провести обработку от блох и клещей Заболевания зубов Слюнотечение, запах, боль Визит к ветеринарному стоматологу Грибок Влажные участки, раздражение Антигрибковая терапия Поведенческая реакция Без видимых ран, при стрессе Увеличить внимание, игры, прогулки

Интересные факты

У кошек на морде больше 40 чувствительных вибрисс, поэтому даже лёгкое раздражение вызывает дискомфорт. У собак зуд часто связан с пищевой непереносимостью белков (курица, пшеница, молочные продукты). Домашние животные могут страдать от стоматологических заболеваний уже с 3 лет, если им не чистят зубы.

Когда питомец трёт морду лапой, он не просто "чесается". Это способ сообщить, что что-то не так. Причина может быть в аллергии, паразитах, зубах или даже в эмоциональном состоянии. Главное — не ждать, что всё пройдёт само, а вовремя обратиться к специалисту.