Собака трёт морду постоянно — это вам не просто зуд: причина шокирует, если не обратить внимание
Когда питомец начинает настойчиво чесать морду лапой, это всегда сигнал о том, что что-то идёт не так. Такое поведение может быть безобидной реакцией на зуд или раздражение, но иногда говорит о серьёзных проблемах со здоровьем — от аллергии до стоматологических болезней.
Почему животное чешет зубы лапой
1. Аллергическая реакция
Самая частая причина зуда на морде — пищевая аллергия. Реакцию могут вызывать новые корма, лакомства, добавки или даже пластиковые миски. В таких случаях питомец трёт морду, уши, подбородок, могут появиться покраснения, шелушение, сыпь.
Иногда раздражение провоцируют бытовая химия (средства для уборки, ароматизаторы, стиральный порошок) или комнатные растения - например, плющ и гиацинт.
2. Паразиты и грибок
Блохи, клещи и подкожные паразиты нередко вызывают зуд, особенно в области головы и шеи. Питомец чешет морду, пытаясь избавиться от неприятных ощущений. Кроме того, при повышенной влажности и загрязнении шерсти в складках кожи может развиваться грибок, вызывающий зуд и раздражение.
"Причиной зуда может стать и размножение грибка", — предупреждают ветеринары.
3. Заболевания зубов и дёсен
Если питомец чешет морду около рта, это может быть связано с болью в полости рта.
Наиболее частые причины:
-
зубной камень и воспаление дёсен;
-
абсцесс или повреждённый зуб;
-
новообразования в полости рта.
Такие болезни сопровождаются неприятным запахом, слюнотечением, изменением аппетита и попытками трогать морду лапой из-за боли.
4. Психологические причины
Если медицинских проблем нет, причина может быть поведенческой. Некоторые питомцы начинают расчёсывать морду из-за стресса, скуки или тревоги. Это навязчивое действие, аналогичное человеческой привычке грызть ногти или теребить волосы. В этом случае поможет консультация зоопсихолога и изменение условий содержания: больше игр, внимания и стабильного распорядка.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: считать расчёсывание просто "забавной привычкой".
Последствие: болезнь прогрессирует, кожа травмируется, появляются инфекции.
Альтернатива: внимательно осмотреть морду и рот, при первых признаках раздражения обратиться к врачу.
Ошибка: обрабатывать раны антисептиками без рекомендации ветеринара.
Последствие: усиление раздражения или химический ожог.
Альтернатива: использовать только ветеринарные препараты по назначению специалиста.
Ошибка: откладывать визит к врачу.
Последствие: воспаление, боль, потеря зубов или развитие грибковой инфекции.
Альтернатива: начать с осмотра у ветеринара-терапевта, затем — стоматолог или дерматолог.
Когда идти к врачу
-
питомец чешет морду постоянно и сильно;
-
появились расчесы, покраснения, язвочки;
-
наблюдается слюнотечение, запах изо рта или отказ от еды;
-
изменилось поведение (питомец стал вялым или раздражительным).
Таблица: Возможные причины и действия
|Причина
|Симптомы
|Что делать
|Аллергия
|Зуд, покраснение, сыпь
|Исключить аллерген, сменить корм
|Паразиты
|Частое чесание, укусы, ранки
|Провести обработку от блох и клещей
|Заболевания зубов
|Слюнотечение, запах, боль
|Визит к ветеринарному стоматологу
|Грибок
|Влажные участки, раздражение
|Антигрибковая терапия
|Поведенческая реакция
|Без видимых ран, при стрессе
|Увеличить внимание, игры, прогулки
Интересные факты
-
У кошек на морде больше 40 чувствительных вибрисс, поэтому даже лёгкое раздражение вызывает дискомфорт.
-
У собак зуд часто связан с пищевой непереносимостью белков (курица, пшеница, молочные продукты).
-
Домашние животные могут страдать от стоматологических заболеваний уже с 3 лет, если им не чистят зубы.
Когда питомец трёт морду лапой, он не просто "чесается". Это способ сообщить, что что-то не так. Причина может быть в аллергии, паразитах, зубах или даже в эмоциональном состоянии. Главное — не ждать, что всё пройдёт само, а вовремя обратиться к специалисту.
