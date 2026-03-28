Собака
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 18:54

Мелкие породы под ударом: привычка игнорировать налет превращает жизнь собаки в бесконечное лечение

Регулярная гигиена полости рта является критически важным аспектом здоровья домашних животных, предотвращая развитие серьезных системных заболеваний. Игнорирование накопления зубного налета у кошек и собак провоцирует активное размножение патогенной микрофлоры, которая с кровотоком разносится по всему организму. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалисты подчеркивают, что самостоятельный уход за зубами питомца с помощью бытовых средств часто не приносит желаемого результата, а профессиональный протокол требует особого контроля. Как правило, процедура проводится под медикаментозным сном для минимизации стресса и обеспечения доступа врача к труднодоступным зонам.

"Эффективная чистка зубов может осуществляться только ветеринарным врачом с помощью ультразвукового скалера. Домашние щетки и пасты существуют, но на практике это довольно затруднительно. Чаще всего для процедуры требуется седация, чтобы животное было спокойно и не испытывало стресс. В редких случаях возможно обойтись без нее, но это скорее исключение", — пояснил главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

По словам эксперта, зубной камень выступает мощным резервуаром инфекции, способным вызывать воспалительные процессы в различных системах жизнедеятельности. Согласно заявлению Дмитриева, отсутствие надлежащего контроля приводит к развитию отитов и поражению желчного пузыря, при этом наиболее подвержены подобным осложнениям представители мелких пород. В отсутствие санации десны начинают кровоточить, а зубной ряд подвергается необратимой деградации.

Частота проведения стоматологической чистки определяется индивидуальными особенностями питомца, в частности, интенсивностью формирования отложений. Ветеринары рекомендуют выполнять профилактическую санацию полости рта в среднем один раз в год. Окончательное решение о графике процедур принимается специалистом на основе осмотра и оценки текущего стоматологического статуса животного.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

