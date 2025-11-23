Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 21:12

Питомец начал чесаться и покрываться перхотью — нашла настоящую причину в рационе

Перхоть у животных возникает из-за заболеваний, питания и стресса

Перхоть у домашних животных часто воспринимают как досадную мелочь: немного белых хлопьев на шерсти, лёгкая сухость кожи — и многие владельцы не придают этому значения. Но ветеринары напоминают: перхоть — это не диагноз, а сигнал о нарушениях в организме. Она может появиться из-за сухого воздуха, смены рациона, сильного стресса, паразитов, инфекций и даже серьёзных гормональных расстройств. Если игнорировать проблему, состояние кожи ухудшается, провоцируя зуд, воспаление и выпадение шерсти.

Ниже — подробный разбор всех причин появления перхоти у собак и кошек, рекомендации по устранению и профилактике, а также ситуации, когда необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Что вызывает появление перхоти

Перхоть — это отмершие чешуйки эпидермиса, которые отделяются быстрее, чем должны. Причины этого процесса могут быть как внешними, так и внутренними.

Паразитарные поражения

Кожные клещи, блохи и некоторые виды паразитов провоцируют воспаление и сильный зуд. Кожа истончается, шелушится, развивается себорея.

Бактериальные и грибковые инфекции

Дерматофитии, пиодермии и микозы вызывают локальные поражения кожи, покраснение, неприятный запах и заметное шелушение.

Аллергические реакции

Непереносимость продуктов, бытовой химии, пыльцы или укусов насекомых приводит к раздражению кожи и появлению перхоти.

Нарушения кератинизации

Некоторые породы собак склонны к генетическим нарушениям обновления кожи — у них чаще развивается первичная себорея.

Аутоиммунные и эндокринные заболевания

Патологии щитовидной железы, надпочечников и иммунной системы нарушают работу кожи и провоцируют её шелушение.

Дефицит питательных веществ

Недостаток омега-кислот, витамина A, цинка и белка отражается на состоянии шерсти и эпидермиса.

Системные патологии

Опухолевые процессы, хронические болезни внутренних органов — перхоть может быть одним из первых симптомов.

Кто сильнее подвержен перхоти

Перхоть может возникнуть у любого животного — независимо от пола, возраста или размера. Но есть и особенности.

Породы, склонные к кожным патологиям

  • американский кокер-спаниель
  • немецкая овчарка
  • сеттеры
  • вест-хайленд-уайт-терьеры

Породы, склонные к ихтиозу

  • золотистые ретриверы

Влияние стресса

У собак стрессовая перхоть — явление частое: чешуйки появляются внезапно и так же быстро исчезают.

Кошки

У кошек перхоть встречается реже, однако аллергии, гормональные нарушения и паразиты вызывают её так же часто, как у собак.

Сравнение причин перхоти у собак и кошек

Причина Собаки Кошки
Стресс Часто Реже
Паразиты Часто Часто
Аллергии Часто Часто
Дефицит питания Часто Средне
Генетические болезни Некоторые породы Редко
Грибковые инфекции Часто Часто

Как избавиться от перхоти

  • Осмотрите кожу и шерсть.
    Обратите внимание на запах, покраснение, паразитов, расчесы.

  • Оцените состояние питомца.
    Вялость, похудение, жажда, изменение аппетита — тревожные симптомы.

  • Временно упростите уход.
    Исключите частое купание, выбирайте мягкие шампуни, увлажняйте воздух в доме.

  • Пересмотрите рацион.
    Перейдите на корм с омега-3 и омега-6, исключите дешёвые смеси с большим количеством зерновых.

  • Проведите обработку от паразитов.
    Используйте современные препараты по рекомендации ветеринара.

  • Назначьте терапию по диагнозу.
    В зависимости от причины могут понадобиться:

антибиотики;
антимикотики;
гормональные препараты;
противозудные средства;
лечебные шампуни;
специализированные диеты.

  • Следите за динамикой.
    Если в течение 10-14 дней улучшений нет — требуется повторная консультация.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком частое купание обычными шампунями.
Последствие: пересушивание кожи, усиление перхоти.
Альтернатива: ветеринарные шампуни с антисеборейным эффектом.

Ошибка: самостоятельный выбор гормональных средств.
Последствие: ухудшение состояния, гормональный сбой.
Альтернатива: лечение под контролем специалиста.

Ошибка: игнорирование паразитов на начальной стадии.
Последствие: воспаления, инфекции и обширное шелушение.
Альтернатива: регулярная противопаразитарная обработка.

А что если перхоть появилась внезапно?

Внезапная себорея нередко связана со стрессом: переезд, груминг, визит к врачу, появление других животных. Если состояние кожи нормализуется в течение суток, беспокоиться не о чем.

Но если чешуйки остаются или появляются очаги покраснения — нужен осмотр.

Плюсы и минусы разных подходов к лечению

Подход Плюсы Минусы
Домашний уход Подходит при лёгких состояниях Может упустить серьёзную болезнь
Лекарственная терапия Быстрый эффект Требует назначения врача
Специальный корм Улучшает состояние кожи Нужна постепенная смена
Шампуни лечебные Снижают симптомы Не устраняют глубинную причину

FAQ

Можно ли вылечить перхоть только шампунем?
Только если причина — сухость кожи. При инфекциях и аллергиях нужен комплексный подход.

Опасна ли перхоть сама по себе?
Нет, но она сигнализирует о проблеме, которую важно выявить.

Как часто купать животное?
Не чаще 1-2 раз в месяц, если ветеринар не назначил иной график.

Мифы и правда

Миф: перхоть — это грязная шерсть.
Правда: чаще всего она сигнализирует о нарушениях здоровья.

Миф: животному нужно полностью менять рацион.
Правда: иногда достаточно добавить омега-3 или устранить аллерген.

Миф: кошки почти не страдают от перхоти.
Правда: встречается реже, но бывает при серьёзных патологиях.

Три интересных факта

У собак перхоть очень часто связана с эмоциональными всплесками.

Некоторые породы генетически предрасположены к нарушениям кератинизации.

Перхоть может быть первым признаком гормональных нарушений задолго до других симптомов.

Исторический контекст

  1. Первые упоминания о кожных болезнях домашних животных датируются ещё трактатами римских ветеринаров.

  2. В XX веке было установлено влияние питания на состояние шерсти.

  3. Современная ветеринария делает акцент на профилактике и ранней диагностике дерматологических заболеваний.

