Питомец начал чесаться и покрываться перхотью — нашла настоящую причину в рационе
Перхоть у домашних животных часто воспринимают как досадную мелочь: немного белых хлопьев на шерсти, лёгкая сухость кожи — и многие владельцы не придают этому значения. Но ветеринары напоминают: перхоть — это не диагноз, а сигнал о нарушениях в организме. Она может появиться из-за сухого воздуха, смены рациона, сильного стресса, паразитов, инфекций и даже серьёзных гормональных расстройств. Если игнорировать проблему, состояние кожи ухудшается, провоцируя зуд, воспаление и выпадение шерсти.
Ниже — подробный разбор всех причин появления перхоти у собак и кошек, рекомендации по устранению и профилактике, а также ситуации, когда необходимо срочно обратиться к ветеринару.
Что вызывает появление перхоти
Перхоть — это отмершие чешуйки эпидермиса, которые отделяются быстрее, чем должны. Причины этого процесса могут быть как внешними, так и внутренними.
Паразитарные поражения
Кожные клещи, блохи и некоторые виды паразитов провоцируют воспаление и сильный зуд. Кожа истончается, шелушится, развивается себорея.
Бактериальные и грибковые инфекции
Дерматофитии, пиодермии и микозы вызывают локальные поражения кожи, покраснение, неприятный запах и заметное шелушение.
Аллергические реакции
Непереносимость продуктов, бытовой химии, пыльцы или укусов насекомых приводит к раздражению кожи и появлению перхоти.
Нарушения кератинизации
Некоторые породы собак склонны к генетическим нарушениям обновления кожи — у них чаще развивается первичная себорея.
Аутоиммунные и эндокринные заболевания
Патологии щитовидной железы, надпочечников и иммунной системы нарушают работу кожи и провоцируют её шелушение.
Дефицит питательных веществ
Недостаток омега-кислот, витамина A, цинка и белка отражается на состоянии шерсти и эпидермиса.
Системные патологии
Опухолевые процессы, хронические болезни внутренних органов — перхоть может быть одним из первых симптомов.
Кто сильнее подвержен перхоти
Перхоть может возникнуть у любого животного — независимо от пола, возраста или размера. Но есть и особенности.
Породы, склонные к кожным патологиям
- американский кокер-спаниель
- немецкая овчарка
- сеттеры
- вест-хайленд-уайт-терьеры
Породы, склонные к ихтиозу
- золотистые ретриверы
Влияние стресса
У собак стрессовая перхоть — явление частое: чешуйки появляются внезапно и так же быстро исчезают.
Кошки
У кошек перхоть встречается реже, однако аллергии, гормональные нарушения и паразиты вызывают её так же часто, как у собак.
Сравнение причин перхоти у собак и кошек
|Причина
|Собаки
|Кошки
|Стресс
|Часто
|Реже
|Паразиты
|Часто
|Часто
|Аллергии
|Часто
|Часто
|Дефицит питания
|Часто
|Средне
|Генетические болезни
|Некоторые породы
|Редко
|Грибковые инфекции
|Часто
|Часто
Как избавиться от перхоти
-
Осмотрите кожу и шерсть.
Обратите внимание на запах, покраснение, паразитов, расчесы.
-
Оцените состояние питомца.
Вялость, похудение, жажда, изменение аппетита — тревожные симптомы.
-
Временно упростите уход.
Исключите частое купание, выбирайте мягкие шампуни, увлажняйте воздух в доме.
-
Пересмотрите рацион.
Перейдите на корм с омега-3 и омега-6, исключите дешёвые смеси с большим количеством зерновых.
-
Проведите обработку от паразитов.
Используйте современные препараты по рекомендации ветеринара.
-
Назначьте терапию по диагнозу.
В зависимости от причины могут понадобиться:
антибиотики;
антимикотики;
гормональные препараты;
противозудные средства;
лечебные шампуни;
специализированные диеты.
-
Следите за динамикой.
Если в течение 10-14 дней улучшений нет — требуется повторная консультация.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: слишком частое купание обычными шампунями.
Последствие: пересушивание кожи, усиление перхоти.
Альтернатива: ветеринарные шампуни с антисеборейным эффектом.
Ошибка: самостоятельный выбор гормональных средств.
Последствие: ухудшение состояния, гормональный сбой.
Альтернатива: лечение под контролем специалиста.
Ошибка: игнорирование паразитов на начальной стадии.
Последствие: воспаления, инфекции и обширное шелушение.
Альтернатива: регулярная противопаразитарная обработка.
А что если перхоть появилась внезапно?
Внезапная себорея нередко связана со стрессом: переезд, груминг, визит к врачу, появление других животных. Если состояние кожи нормализуется в течение суток, беспокоиться не о чем.
Но если чешуйки остаются или появляются очаги покраснения — нужен осмотр.
Плюсы и минусы разных подходов к лечению
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Домашний уход
|Подходит при лёгких состояниях
|Может упустить серьёзную болезнь
|Лекарственная терапия
|Быстрый эффект
|Требует назначения врача
|Специальный корм
|Улучшает состояние кожи
|Нужна постепенная смена
|Шампуни лечебные
|Снижают симптомы
|Не устраняют глубинную причину
FAQ
Можно ли вылечить перхоть только шампунем?
Только если причина — сухость кожи. При инфекциях и аллергиях нужен комплексный подход.
Опасна ли перхоть сама по себе?
Нет, но она сигнализирует о проблеме, которую важно выявить.
Как часто купать животное?
Не чаще 1-2 раз в месяц, если ветеринар не назначил иной график.
Мифы и правда
Миф: перхоть — это грязная шерсть.
Правда: чаще всего она сигнализирует о нарушениях здоровья.
Миф: животному нужно полностью менять рацион.
Правда: иногда достаточно добавить омега-3 или устранить аллерген.
Миф: кошки почти не страдают от перхоти.
Правда: встречается реже, но бывает при серьёзных патологиях.
Три интересных факта
У собак перхоть очень часто связана с эмоциональными всплесками.
Некоторые породы генетически предрасположены к нарушениям кератинизации.
Перхоть может быть первым признаком гормональных нарушений задолго до других симптомов.
Исторический контекст
-
Первые упоминания о кожных болезнях домашних животных датируются ещё трактатами римских ветеринаров.
-
В XX веке было установлено влияние питания на состояние шерсти.
-
Современная ветеринария делает акцент на профилактике и ранней диагностике дерматологических заболеваний.
