Вот так приучила собаку к одежде — теперь она не хочет выходить на прогулку без своего нового костюма

Курточки, накидки и ботиночки разных цветов и размеров предлагают владельцам кошек и собак зоо- и интернет-магазины. Казалось бы, может ли одежда для животных быть необходимостью? На самом деле, для многих питомцев такая одежда действительно необходима, а в некоторых случаях без неё не обойтись. Давайте разберёмся, как правильно подбирать одежду для собак и кошек и почему это не всегда просто модная прихоть.

Одежда по сезону

Желание одеть питомца вполне обоснованно, если оно связано с практическими целями, уверена кинолог и заводчик Евгения Размарица. По её словам, выбор одежды для питомцев зависит от сезона и конкретных нужд животного.

Зимняя одежда необходима короткошёрстным собакам или тем, у кого нет природного подшёрстка. Например, для таких пород, как йоркширский терьер, мальтийская болонка, ши-тцу, французский бульдог, зимняя одежда просто незаменима. Эти собаки, как правило, плохо переносят низкие температуры, и им нужно защищать тело от холода.

Для тех, кто гуляет в сезон сухой травы, пыльники и другие защитные костюмы могут стать настоящими спасителями. Травяные колоски и колючки могут повредить кожу собаки, поэтому такие костюмы помогут избежать неприятных ситуаций. После прогулки не нужно будет тратить время на удаление травы и колючек из шерсти питомца.

Также одежда помогает справляться с проблемой реагентов, которые рассыпают на дорогах зимой. Они могут серьёзно повредить подушечки лап собаки. Ботинки для собак — это не просто забавный аксессуар, но и важная защита для здоровья питомца.

К чему приучен питомец

Одежда для питомца не должна стать источником стресса, уверяет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Важно правильно приучить животное к новым аксессуарам. Например, собакам длинношёрстных пород, которым на первый взгляд одежда не нужна, также будет полезно носить плащи и попоны, особенно в условиях грязной и сырой погоды.

Как выбрать одежду? Подбирайте костюм, ориентируясь на размер вашего питомца: измерьте длину спины, обхват груди и обхват шеи. Одежда должна сидеть по размеру, не стесняя движения, но и не висеть на животном.

Фасон одежды тоже имеет значение. Некоторые собаки категорически не любят комбинезоны, но спокойно носят попоны или жилетки. Важно помнить и о декоративных элементах: убедитесь, что на костюме нет мелких деталей, которые собака может отгрызть и случайно проглотить. Также следует избегать элементов, которые могут натирать кожу питомца и вызывать дискомфорт.

Как приучить питомца к одежде? Для того чтобы животное привыкло к новому наряду, важно делать это постепенно. Начните с того, чтобы предложить питомцу понюхать одежду, а затем ненадолго одеть её дома. Если собака начинает нервничать, грызть костюм или ложится на пол, пытаясь избавиться от одежды, значит, ей неудобно, и стоит попробовать другой вариант. Правильно подобранная одежда быстро ассоциируется с приятными прогулками, и собаки часто начинают воспринимать её положительно.

Полезные советы по уходу за питомцами

С началом отопительного сезона важно помнить, что домашние животные могут страдать от сухого воздуха в помещениях. Это может привести к тому, что кожа питомца пересыхает, а шерсть теряет свою защитную функцию. Чтобы избежать таких проблем, специалисты рекомендуют следить за влажностью в помещениях, где находятся собаки и кошки.

Сравнение типов одежды для собак по сезонам

Сезон Тип одежды Зачем нужна Зима Куртки, свитера, ботинки Защита от холода, реагентов на дорогах, защита лап Весна/Осень Плащи, попоны, пыльники Защита от грязи, колосков, травы и пыльцы Лето Лёгкие костюмы, футболки Защита от перегрева, предотвращение укусов насекомых

Советы шаг за шагом: как приучить собаку к одежде

Измерьте размеры питомца: длина спины, обхват груди и шеи. Подберите одежду по размеру и фасону, учитывая предпочтения вашей собаки. Начинайте приучать собаку к одежде постепенно: дайте понюхать, а затем оденьте на короткое время. Убедитесь, что одежда комфортная: не натирает, не стесняет движений, не имеет мелких деталей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : одеваете питомца сразу на длительную прогулку в новой одежде.

: одеваете питомца сразу на длительную прогулку в новой одежде. Последствие : питомец может почувствовать дискомфорт и начать сопротивляться.

: питомец может почувствовать дискомфорт и начать сопротивляться. Альтернатива: приучайте к одежде постепенно, начните с домашних прогулок и постепенно увеличивайте время.

А что если…?

А что если собака не любит одежду? Попробуйте подобрать другой фасон, например, жилетку или попону. Некоторые собаки не переносят комбинезоны, но спокойно относятся к лёгким аксессуарам.

А что если одежда плохо сидит? Обязательно измеряйте питомца перед покупкой и выбирайте костюм, который не будет слишком тугим или слишком свободным.

Плюсы и минусы одежды для питомцев

Плюсы Минусы Защита от холода, грязи, травы и реагентов Некоторые питомцы не привыкли к одежде и могут испытывать дискомфорт Удобство при прогулках в непогоду Потребность в регулярной корректировке и обновлении одежды Защита лап от повреждений зимой Некоторые материалы могут натирать или вызывать аллергии

Три интересных факта о одежде для питомцев