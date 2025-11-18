Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака зимой в парке
Собака зимой в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 11:21

Вот так приучила собаку к одежде — теперь она не хочет выходить на прогулку без своего нового костюма

Одежда для питомцев помогает защитить от холода и грязи — кинолог Размарица

Курточки, накидки и ботиночки разных цветов и размеров предлагают владельцам кошек и собак зоо- и интернет-магазины. Казалось бы, может ли одежда для животных быть необходимостью? На самом деле, для многих питомцев такая одежда действительно необходима, а в некоторых случаях без неё не обойтись. Давайте разберёмся, как правильно подбирать одежду для собак и кошек и почему это не всегда просто модная прихоть.

Одежда по сезону

Желание одеть питомца вполне обоснованно, если оно связано с практическими целями, уверена кинолог и заводчик Евгения Размарица. По её словам, выбор одежды для питомцев зависит от сезона и конкретных нужд животного.

  • Зимняя одежда необходима короткошёрстным собакам или тем, у кого нет природного подшёрстка. Например, для таких пород, как йоркширский терьер, мальтийская болонка, ши-тцу, французский бульдог, зимняя одежда просто незаменима. Эти собаки, как правило, плохо переносят низкие температуры, и им нужно защищать тело от холода.

  • Для тех, кто гуляет в сезон сухой травы, пыльники и другие защитные костюмы могут стать настоящими спасителями. Травяные колоски и колючки могут повредить кожу собаки, поэтому такие костюмы помогут избежать неприятных ситуаций. После прогулки не нужно будет тратить время на удаление травы и колючек из шерсти питомца.

Также одежда помогает справляться с проблемой реагентов, которые рассыпают на дорогах зимой. Они могут серьёзно повредить подушечки лап собаки. Ботинки для собак — это не просто забавный аксессуар, но и важная защита для здоровья питомца.

К чему приучен питомец

Одежда для питомца не должна стать источником стресса, уверяет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Важно правильно приучить животное к новым аксессуарам. Например, собакам длинношёрстных пород, которым на первый взгляд одежда не нужна, также будет полезно носить плащи и попоны, особенно в условиях грязной и сырой погоды.

  • Как выбрать одежду? Подбирайте костюм, ориентируясь на размер вашего питомца: измерьте длину спины, обхват груди и обхват шеи. Одежда должна сидеть по размеру, не стесняя движения, но и не висеть на животном.

  • Фасон одежды тоже имеет значение. Некоторые собаки категорически не любят комбинезоны, но спокойно носят попоны или жилетки. Важно помнить и о декоративных элементах: убедитесь, что на костюме нет мелких деталей, которые собака может отгрызть и случайно проглотить. Также следует избегать элементов, которые могут натирать кожу питомца и вызывать дискомфорт.

  • Как приучить питомца к одежде? Для того чтобы животное привыкло к новому наряду, важно делать это постепенно. Начните с того, чтобы предложить питомцу понюхать одежду, а затем ненадолго одеть её дома. Если собака начинает нервничать, грызть костюм или ложится на пол, пытаясь избавиться от одежды, значит, ей неудобно, и стоит попробовать другой вариант. Правильно подобранная одежда быстро ассоциируется с приятными прогулками, и собаки часто начинают воспринимать её положительно.

Полезные советы по уходу за питомцами

С началом отопительного сезона важно помнить, что домашние животные могут страдать от сухого воздуха в помещениях. Это может привести к тому, что кожа питомца пересыхает, а шерсть теряет свою защитную функцию. Чтобы избежать таких проблем, специалисты рекомендуют следить за влажностью в помещениях, где находятся собаки и кошки.

Сравнение типов одежды для собак по сезонам

Сезон Тип одежды Зачем нужна
Зима Куртки, свитера, ботинки Защита от холода, реагентов на дорогах, защита лап
Весна/Осень Плащи, попоны, пыльники Защита от грязи, колосков, травы и пыльцы
Лето Лёгкие костюмы, футболки Защита от перегрева, предотвращение укусов насекомых

Советы шаг за шагом: как приучить собаку к одежде

  1. Измерьте размеры питомца: длина спины, обхват груди и шеи.

  2. Подберите одежду по размеру и фасону, учитывая предпочтения вашей собаки.

  3. Начинайте приучать собаку к одежде постепенно: дайте понюхать, а затем оденьте на короткое время.

  4. Убедитесь, что одежда комфортная: не натирает, не стесняет движений, не имеет мелких деталей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: одеваете питомца сразу на длительную прогулку в новой одежде.
  • Последствие: питомец может почувствовать дискомфорт и начать сопротивляться.
  • Альтернатива: приучайте к одежде постепенно, начните с домашних прогулок и постепенно увеличивайте время.

А что если…?

  • А что если собака не любит одежду? Попробуйте подобрать другой фасон, например, жилетку или попону. Некоторые собаки не переносят комбинезоны, но спокойно относятся к лёгким аксессуарам.

  • А что если одежда плохо сидит? Обязательно измеряйте питомца перед покупкой и выбирайте костюм, который не будет слишком тугим или слишком свободным.

Плюсы и минусы одежды для питомцев

Плюсы Минусы
Защита от холода, грязи, травы и реагентов Некоторые питомцы не привыкли к одежде и могут испытывать дискомфорт
Удобство при прогулках в непогоду Потребность в регулярной корректировке и обновлении одежды
Защита лап от повреждений зимой Некоторые материалы могут натирать или вызывать аллергии

Три интересных факта о одежде для питомцев

  1. Одежда помогает бороться с аллергиями. Некоторые питомцы, особенно с длинной шерстью, могут страдать от аллергий на пыльцу, пыль или пыльцу растений. Одежда, особенно попоны и плащи, помогают защитить питомца от контакта с аллергенами, особенно во время прогулок в весенний и осенний периоды.

  2. Маленькие породы более чувствительны к холодам. Собачки таких пород, как чихуахуа или французский бульдог, из-за их небольшого размера и тонкой шерсти теряют тепло гораздо быстрее, чем большие породы. Поэтому даже в сравнительно тёплую погоду они могут замёрзнуть, что делает зимнюю одежду для них обязательной.

  3. Одежда может улучшить поведение питомца. Некоторые владельцы собак замечают, что одев питомца в специальную одежду помогает успокоить его. Это связано с тем, что плотная одежда оказывает лёгкое давление на тело, подобно принципу тактильной терапии, что может способствовать уменьшению стресса и тревожности у некоторых животных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хвост кошки помогает ей сохранять баланс и общаться — ветеринары сегодня в 9:35
Потянула за хвост — и кошка больше не подходит ко мне: вот что это значит для неё

Почему нельзя тянуть кошку за хвост? Узнайте, как это может повлиять на её здоровье и доверие, а также получите полезные советы по уходу за питомцем.

Читать полностью » Алабай не подходит для содержания в квартире — специалисты по породам собак сегодня в 8:28
Алабай не агрессивен без причины — обучаю его так, и он стал лучшим защитником

Узнайте, как правильно ухаживать за алабаем, дрессировать его и обеспечивать нужную физическую активность. Преимущества и недостатки породы, советы по содержанию и выбору щенка.

Читать полностью » Расслабленная кошка учит отпускать тревоги — психологи сегодня в 7:10
Кошка пришла в дом — и всё изменилось: жаль, что раньше не знала о её магической силе

Узнайте, как кошки могут быть вашими проводниками в мир гармонии и покоя, обучая важным жизненным урокам. Эти пушистые существа приходят вовремя и с важной миссией.

Читать полностью » Кроликам зимой нужно больше калорий и витаминов для поддержания здоровья — зоологи сегодня в 6:47
Смешиваю эти овощи — кормлю кроликов зимой: они не только полны энергии, но и чувствуют себя прекрасно

Узнайте, как правильно утеплить клетки, поддерживать здоровье кроликов и организовать зимнее содержание животных, чтобы они оставались здоровыми и активными.

Читать полностью » Чёрная кошка не приносит несчастья — ветеринар Филиппо Пачоретти сегодня в 5:29
Чёрные кошки не приносят беды: вот что скрывается за их загадочной шерстью

Какие мифы о черных кошках всё ещё существуют и как на самом деле нужно заботиться о кошках, независимо от их окраса.

Читать полностью » Мяуканье кошек не только для получения еды — исследования биологов сегодня в 4:24
Мяуканье кошек — не просто просьба о еде, а хитрая стратегия: скрытая сила их звуков, о которой вы не знали

Как кошки адаптировали своё поведение для общения с людьми и как это помогает нам лучше их понимать.

Читать полностью » Принуждение к контактам повышает агрессию у кошек — ветеринары сегодня в 2:15
Не верила, что игрушка решит все проблемы кошки — но она изменит всё

сто ли вы ошибаетесь в уходе за кошкой? Узнайте, какие повседневные ошибки могут повлиять на здоровье вашего питомца и как их избежать.

Читать полностью » Умные собаки требуют активного взаимодействия с хозяином — ветеринары сегодня в 1:15
Пудели и немецкие овчарки: какие породы легко обучаются и привязываются к хозяевам

Ветеринары рассказали, какие породы собак считаются самыми умными и как правильно тренировать таких питомцев.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Поездка Гарри в Торонто вызвала разногласия с королевской семьёй — источник из окружения принца
Туризм
Туристам назвали лучшие европейские страны для празднования нового года: Австрия, Чехия и Финляндия
Еда
Жульен с курицей, грибами и сливками запекают в кокотницах — повар
Авто и мото
LADA Priora заняла первое место среди подержанных авто — Авито Авто
Красота и здоровье
Врач Михалева: умеренное потребление чая и кофе не вредит перевариванию пищи
Красота и здоровье
Здоровые привычки укрепляют репродуктивную систему — врач-репродуктолог Сергей Волков
Дом
Утечку газа в квартире предложили выявлять мыльным раствором – эксперт ЖКХ Дмитрий Бондарь
Питомцы
Водоросли в аквариуме сигнализируют о проблемах с экосистемой — биологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet