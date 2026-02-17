Уехали на три дня — вернулись в целый дом: животные, которые не устраивают протест без зрителей

Домашний питомец может стать источником радости или ежедневного стресса — всё зависит от того, насколько его потребности совпадают с образом жизни хозяина. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на главного врача Крылатской ветеринарной клиники, члена Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрия Дмитриева. Специалист объяснил, какие животные легче переносят одиночество, а кому требуется постоянное внимание и эмоциональный контакт.

Кому подходит автономный формат

Выбор питомца, по словам ветеринара, напрямую связан с тем, сколько времени человек проводит дома. Если владелец часто отсутствует, собака может оказаться не лучшим вариантом. Эти животные нуждаются в регулярных прогулках, живом общении и устойчивом режиме, а дефицит внимания отражается на их поведении.

"Если сравнивать самых распространенных питомцев — кошек и собак, то собаки, как правило, требуют большего внимания. Кошки в этом плане более автономные животные. Они могут ходить по естественным надобностям самостоятельно в лоток и, как правило, не куролесят, в отличие от собак, которые, если нервничают, могут грызть мебель или лаять беспричинно", — пояснил главный врач Крылатской ветеринарной клиники.

Кошки действительно легче адаптируются к временному отсутствию хозяина. Они способны самостоятельно пользоваться лотком и реже демонстрируют разрушительное поведение. Однако даже их самостоятельность не отменяет базовых требований к уходу.

Риски изоляции и базовый уход

Ветеринар подчеркнул, что оставлять животное без присмотра можно лишь при соблюдении элементарных условий. Если кошка остаётся одна на несколько дней, необходимо заранее обеспечить запас воды и сухого корма, который не испортится в отсутствие владельца. В противном случае даже спокойный питомец может столкнуться с проблемами.

Специалист также предостерёг от идеи надолго оставлять птиц. Он отметил, что у них высокий обмен веществ, а попугаи отличаются выраженной социальной потребностью, поэтому изоляция способна спровоцировать стресс и ухудшение здоровья. В то же время морские свинки и хомяки, при условии достаточного количества еды и чистой подстилки, переносят кратковременное отсутствие человека легче.

Таким образом, при выборе домашнего животного занятым людям стоит учитывать не только личные предпочтения, но и реальные возможности по уходу. Совпадение ритма жизни владельца и потребностей питомца остаётся ключевым фактором благополучия обеих сторон.