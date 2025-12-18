Питомцы тоже греют планету: привычный корм превращает кошек и собак в климатическую проблему

Домашние животные давно стали частью семьи, и привычки их владельцев всё заметнее отражаются на их образе жизни. Питомцам всё чаще покупают корма, похожие на человеческие продукты, ориентируясь на свежесть, качество и состав. Но вместе с этим растёт экологическая нагрузка, поскольку тип питания напрямую влияет на углеродный след. Как и людям, животным всё нужно есть каждый день, и большая часть их рациона — мясо, производство которого требует значительных ресурсов. Об этом сообщает AP News.

Как питание формирует влияние на климат

Решение завести питомца может быть одним из заметных факторов воздействия на окружающую среду. Производство мяса связано с использованием земли, кормов, воды и энергии, а также с утилизацией отходов. Рост популярности "человеческих" кормов — охлаждённых, свежеприготовленных или ориентированных на премиальные ингредиенты — приводит к тому, что стоимость и экологическая цена такого питания стремительно увеличиваются.

По словам специалистов, многие владельцы воспринимают такой корм как более здоровый, хотя научных доказательств его особой эффективности мало. Это подтверждает и позиция ветеринарных врачей: традиционные сухие и влажные корма могут обеспечивать полноценный и сбалансированный рацион, используя части туш, которые редко востребованы человеком, что помогает снижать нагрузку на природу.

"Я думаю, что во многом это связано с маркетингом и отношением к домашним животным как к членам семьи", — сказала Манчестер, доцент кафедры клинических наук Корнеллского университета.

Исследователи подчёркивают: использование мяса, пригодного для человеческого потребления, в кормах усиливает климатический след, поскольку питомцы начинают конкурировать с людьми за одни и те же ресурсы.

Почему важно выбирать рацион разумно

На питание собак и кошек приходится значительная часть воздействия, связанного с потреблением мяса. Учёные подсчитали, что экологический след от этого сопоставим с годовой эксплуатацией миллионов автомобилей. При этом одна из главных проблем — перекармливание, приводящее не только к ожирению, но и к росту объёмов потребляемого продукта.

Собак и кошек важно кормить согласно нормам калорийности. Белок для собак должен составлять около 18 % рациона, а для кошек — примерно 26 %. Такие пропорции помогают снижать нагрузку на здоровье и одновременно оптимизировать потребление ресурсов.

Отдельная тема — выбор состава корма. Некоторые владельцы обращаются к сырым продуктам, считая их более естественными, однако специалисты подчёркивают необходимость гигиены и баланса. Дополнительные риски подробно рассматриваются в материале о том, почему сырое мясо в рационе питомцев требует строгих правил гигиены.

"Мы определённо не можем полностью игнорировать эти последствия", — отметил исследователь Билли Николлс.

Собаки могут получать всё необходимое даже при растительном рационе, однако для кошек подобный вариант неприемлем: эволюционно они зависят от животного белка. Поэтому минимизация вреда чаще всего достигается не отказом от мяса, а выбором менее ресурсоёмких его видов — например, птицы вместо говядины.

Как бренды и привычки влияют на экологический след

Для снижения углеродного следа владельцы могут выбирать корма, произведённые с учётом экологичных практик. Некоторые компании используют побочные продукты или альтернативные источники белка, что помогает уменьшить нагрузку на природу. Такие решения могут быть менее привычными для покупателя, но при этом соответствовать нормам питания.

Дополнительную роль играет способ производства и обработка ингредиентов. Корма, разработанные специально для питомцев, учитывают баланс нутриентов, тогда как домашнее приготовление пищи часто приводит к ошибкам и дефициту веществ. Это подтверждают и ветеринары, подчёркивая, что неправильные пропорции могут вызвать серьёзные нарушения в работе организма.

Пищеварительная система напрямую реагирует на качество корма. Эту связь подробно рассматривают ветеринары, объясняя, как питание влияет на здоровье в материале о состоянии кишечника у собак и его зависимости от рациона.

На что обращать внимание при выборе питомца

Помимо рациона, на углеродный след влияет тип животного, его размер и происхождение. Покупка щенка у заводчика стимулирует дальнейшее разведение, тогда как животные из приютов уже имеют свой "экологический след", не требующий увеличения производства.

Размер питомца тоже играет роль. Маленькие собаки и кошки потребляют меньше калорий, требуют меньше аксессуаров и производят меньше отходов. Это помогает заметно сократить суммарное воздействие, особенно если речь идёт о длительном периоде жизни животного.

"Это очень важно по той очевидной причине, что крупная собака будет потреблять гораздо больше калорий", — отмечает Николлс.

Даже выбор игрушек, аксессуаров или подстилок может влиять на экологичность: изделия из переработанных или долговечных материалов служат дольше и требуют меньше ресурсов.

Углеродный след домашних животных — это результат множества факторов: от рациона до происхождения питомца и качества аксессуаров. Владелец может существенно сократить воздействие на природу, выбирая сбалансированный корм, избегая перекармливания, обращаясь к экологичным материалам и ответственным источникам. В сочетании эти меры помогают заботиться о планете, не уменьшая качество жизни питомца.