Собака скучает
Собака скучает
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 8:29

Один пропущенный осмотр — и жизнь под угрозой: как владельцы теряют питомцев по своей вине

Ветеринар Сырма: ранняя диагностика помогает вылечить рак у кошек и собак

Домашние животные живут рядом с нами, радуют и поддерживают. Но, как и люди, они могут столкнуться с тяжёлыми болезнями, включая онкологию. Ещё недавно рак у кошек и собак считался редкостью, однако сегодня ветеринары диагностируют опухоли всё чаще. Это не всегда повод для паники — современная ветеринария располагает методами, которые позволяют продлить и улучшить жизнь питомца.

"Заметные изменения в поведении или состоянии чаще всего появляются на поздних стадиях. А на ранней — опухоли можно увидеть только на УЗИ, МРТ или КТ", — пояснила врач-онколог ветеринарного госпиталя "Прайд" Елена Сырма.

Почему животные стали чаще болеть раком

По словам специалиста, рост числа диагнозов связан не столько с ухудшением здоровья питомцев, сколько с улучшением диагностики. Современные клиники оснащены аппаратами ультразвукового исследования, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Хозяева стали чаще проходить профилактические осмотры, и благодаря этому рак выявляют на ранних стадиях, когда его ещё можно остановить.

К тому же домашние животные живут дольше, чем раньше. Развитие ветеринарии, качественные корма, добавки с витаминами и минералами, регулярные вакцинации — всё это увеличивает продолжительность жизни, но вместе с ней и риск развития возрастных заболеваний, в том числе онкологических.

Общие причины и факторы риска

По наблюдениям ветеринаров, онкология у питомцев часто связана с теми же причинами, что и у человека. Среди них:

  1. пассивное курение — вдыхание табачного дыма хозяевами и животными;

  2. плохая экология, загрязнённый воздух и вода;

  3. некачественный корм с красителями и канцерогенами;

  4. избыточное ультрафиолетовое излучение — особенно опасно для кошек и собак с белой шерстью;

  5. гормональные сбои, чаще встречающиеся у нестерилизованных животных.

Иногда спусковым механизмом становится травма или хроническое воспаление: в месте повреждения со временем может образоваться опухоль.

Как понять, что с питомцем что-то не так

Главная проблема — животные не умеют жаловаться. Поэтому многое зависит от внимательности владельца. Насторожить должны любые изменения в поведении и внешности:

  • потеря аппетита или, наоборот, резкое его увеличение;

  • внезапное похудение без видимых причин;

  • апатия, сонливость, отказ от игр;

  • появление уплотнений под кожей;

  • трудности с глотанием или дыханием;

  • необычный запах из пасти;

  • кровь в моче, кале или слюне.

Любой из этих признаков — повод показать питомца врачу. Но даже если кажется, что всё в порядке, регулярные осмотры остаются обязательными.

Когда нужно идти к онкологу

Елена Сырма отмечает, что ежегодный чекап особенно важен для животных старше 7-8 лет. В этом возрасте организм уже не так активно справляется с нагрузками, а риск опухолей растёт. Рекомендуется проходить следующие исследования:

  1. УЗИ органов брюшной полости и грудной клетки;

  2. рентген лёгких;

  3. общий и биохимический анализ крови;

  4. осмотр ротовой полости и кожи;

  5. пальпацию молочных желёз у самок и яичек у самцов.

Чаще всего опухоли находят случайно — во время планового осмотра. Поэтому профилактика действительно спасает жизнь.

Современные методы лечения

Если диагноз подтверждён, это ещё не приговор. Ветеринарная онкология сегодня шагнула далеко вперёд. Используются те же подходы, что и в медицине человека:

  • хирургическое удаление новообразования;

  • химиотерапия — курс подбирается индивидуально;

  • лучевая терапия;

  • таргетные препараты, действующие только на клетки опухоли.

В клиниках применяют наркозы с контролем дыхания и сердечного ритма, проводят сложные операции, включая вмешательства на мозге. После лечения животное может полностью восстановиться и прожить долгие годы.

"Вовремя обнаруженная опухоль — ещё не приговор. Сегодня в ветеринарии доступны многие методы лечения", — отметила ветеринар Елена Сырма.

Что может сделать владелец: пошаговые советы

  1. Раз в год проходите профилактический осмотр, а для пожилых питомцев — каждые полгода.

  2. Следите за рационом: используйте корма премиум-класса или натуральное питание, избегайте копчёностей и сладостей.

  3. Не курите рядом с животными.

  4. Устанавливайте миски и лежанки вдали от прямого солнца.

  5. Приучите питомца к регулярным осмотрам, чтобы визиты к врачу не вызывали стресс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хозяин замечает изменения, но решает "подождать, может, само пройдёт".
    Последствие: потеря времени, болезнь переходит в запущенную стадию.
    Альтернатива: обратиться в ветеринарную клинику при первых тревожных признаках.

  • Ошибка: кормить питомца остатками со стола.
    Последствие: ожирение, гормональные сбои, риск онкологии.
    Альтернатива: специализированные лечебные корма, подобранные ветеринаром.

  • Ошибка: экономить на стерилизации.
    Последствие: риск опухолей молочных желёз, матки и яичников.
    Альтернатива: профилактическая стерилизация до первой течки (для кошек и собак).

А что если диагноз подтвердился?

Главное — не паниковать. Многие формы рака поддаются лечению, особенно если их обнаружить вовремя. После операции питомцы быстро восстанавливаются, а при грамотной терапии живут полноценной жизнью. Важно выполнять все рекомендации ветеринара, не прерывать лечение и следить за анализами.

Если врач предлагает химиотерапию, не стоит её бояться: современные препараты переносятся животными гораздо легче, чем у людей, а побочные эффекты минимальны.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы
Возможность выявить болезнь до появления симптомов Стоимость обследования выше, чем обычного приёма
Лечение на ранней стадии даёт лучший прогноз Некоторым животным тяжело переносить наркоз
Повышает продолжительность и качество жизни Требует регулярного посещения клиники
Помогает вовремя скорректировать питание и уход Не всегда удаётся выявить редкие формы опухолей

Мифы и правда

Миф 1. У домашних животных рак бывает только от старости.
Правда. Опухоли встречаются и у молодых животных, особенно при наследственной предрасположенности.

Миф 2. Если питомец активен, значит, он здоров.
Правда. На ранней стадии рак никак себя не проявляет, поэтому важно обследование.

Миф 3. Лечить животных от онкологии — бессмысленно.
Правда. Современные методы позволяют добиться ремиссии на годы.

FAQ

Как часто нужно делать чекап?
Минимум раз в год, а для пожилых питомцев — раз в полгода.

Сколько стоит диагностика?
В зависимости от клиники и набора процедур — от 3 до 15 тысяч рублей.

Можно ли вылечить рак у собаки или кошки?
Да, при раннем обращении прогноз благоприятный: многие питомцы живут после лечения 5-10 лет и дольше.

3 интересных факта

  1. У кошек чаще диагностируют опухоли молочных желёз, у собак — лимфому и саркому.

  2. У стерилизованных животных риск онкологии снижается в 5-6 раз.

  3. Питомцы, живущие в семьях курильщиков, чаще страдают опухолями дыхательных путей.

