Если вы моете миску питомца реже этого срока, готовьтесь к неприятным последствиям

Корм для животных в миске (сухой корм)
© https://unsplash.com by Erfan Khoshbin is licensed under Free
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 0:11

Грязная миска для корма опасна для здоровья питомца — ветеринары

Миска питомца кажется мелочью, но именно она каждый день контактирует с едой, водой и слюной. В тёплое время года такая посуда становится особенно уязвимой: остатки корма портятся быстрее, а бактерии размножаются активнее. Из-за этого даже самый качественный корм может стать причиной расстройства, если миска давно не мылась. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Почему чистая посуда важна для здоровья

Кошки и собаки едят несколько раз в день, и на поверхности миски постепенно остаётся тонкий слой слюны, частички еды и пыль. Для микроорганизмов это идеальная среда, особенно если миска стоит в тёплом помещении или на солнце. В результате питомец может получить пищевое отравление или проблемы с желудком, а хозяин нередко ошибочно списывает всё на корм или воду.

Чистая миска — это не только вопрос гигиены, но и комфорта. Животным, как и людям, приятнее есть из посуды без постороннего запаха и липкой плёнки на стенках. Регулярное мытьё помогает сохранить аппетит и снижает риск заболеваний, связанных с бактериями и плесенью.

Как часто мыть миску: зависит от типа корма

Частота уборки напрямую связана с тем, чем вы кормите питомца. Влажный корм быстрее портится, а его следы сложнее удалить, поэтому тут действует правило "поел — помыли".

  1. Влажный корм. Миску нужно мыть после каждого приёма пищи, даже если животное тщательно вылизывает остатки. На стенках всё равно остаётся слюна, а в тёплой среде бактерии начинают активно развиваться.

  2. Сухой корм. В этом случае миску можно мыть реже — примерно 3-4 раза в неделю. Но важно следить, чтобы внутри не накапливались жирные следы и пыль.

  3. Вода. Поилка требует ежедневного ухода. В ней быстро собирается пыль, а застоявшаяся вода теряет свежесть и может стать источником неприятного запаха.

Отдельное внимание стоит уделить питомцам, которые много времени проводят на улице. Если собака живёт в вольере или кошка летом часто находится во дворе, миску с водой лучше мыть даже дважды в день и обновлять содержимое. На улице вода быстрее нагревается и загрязняется, а насекомые и листья только ускоряют этот процесс.

Чем и как лучше мыть миску

Самый безопасный способ — ручное мытьё. Хорошо подходит сода: у неё натуральный состав, нет отдушек и она эффективно удаляет жирные следы. Такой вариант особенно удобен для владельцев, которые избегают лишней "химии" в быту.

Если вы используете обычное моющее средство, важно тщательно споласкивать миску горячей водой. Следы моющих компонентов могут оставаться на поверхности и попадать в организм животного, поэтому лучше не лениться и промывать посуду особенно внимательно.

Что делать нельзя

Металлические щётки и острые предметы для оттирания присохшего корма лучше исключить. Они оставляют на поверхности царапины, а такие микротрещины становятся идеальным местом для размножения бактерий. Если миска треснула или сильно поцарапалась, специалисты советуют заменить её: повреждённая посуда хуже очищается и быстрее накапливает загрязнения.

Чистая миска — простой привычный уход, который заметно снижает риск проблем со здоровьем. Регулярное мытьё, свежая вода и аккуратное обращение с посудой помогают питомцу чувствовать себя бодро, а хозяину — меньше переживать из-за внезапных расстройств и подозрений на корм.

