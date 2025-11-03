Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака на прогулке осенью
Собака на прогулке осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:11

Осень несёт холод и болезни: секреты, которые защитят вашего питомца от простуды

У собак нормальная температура тела выше, чем у человека на несколько градусов

Осень — это не только золотые листья и уютные вечера, но и пора промозглых дождей, холодных ветров и первых заморозков. В такую погоду риск подхватить простуду возрастает не только у людей, но и у наших четвероногих друзей. Как же защитить питомца от сезонных хворей и обеспечить ему крепкое здоровье в этот непростой период? Давайте разберёмся, какие меры профилактики будут наиболее эффективны.

Почему питомцы болеют осенью

Резкая смена погоды, перепады температуры между улицей и прогретой квартирой, сырость и снижение продолжительности светового дня — всё это ослабляет иммунную систему животного. Организм тратит больше энергии на обогрев, что делает его более уязвимым для вирусов и бактерий. Особенно рискуют молодые, пожилые животные и питомцы с хроническими заболеваниями.

Как уберечь питомца от простуды: практические советы

1. Адаптируйте режим прогулок

Собакам гулять нужно в любую погоду, но в ливень или слякоть лучше сделать выгул коротким и целенаправленным. Не позволяйте питомцу подолгу лежать на холодной земле и активно шлёпать по лужам. Для долгих и весёлых игр лучше выбрать сухую, пусть и прохладную, погоду.

  • Что пригодится: непромокаемый и непродуваемый дождевик для собак. Он защитит от влаги и грязи, а также поможет сохранить тепло. Для маленьких и гладкошёрстных пород актуальным будет и утеплённый комбинезон.

2. Обеспечьте правильную экипировку

Не все собаки нуждаются в одежде, но для многих пород осенняя погода может быть дискомфортной. В группе риска:

  • гладкошёрстные собаки (таксы, доберманы, чихуахуа).

  • маленькие породы (той-терьеры, йорки), которые быстро переохлаждаются из-за малого веса.

  • пожилые животные и питомцы с ослабленным иммунитетом.

Главное правило — одежда должна быть по размеру, не стеснять движений и иметь безопасную конструкцию (без легко отрывающихся деталей).

3. Пересмотрите рацион питания

С наступлением холодов организм животного требует больше энергии для обогрева. Это не значит, что питомца нужно кормить в два раза больше. Речь идёт о качестве и питательной ценности рациона.

  • Увеличьте долю белков и полезных жиров (Омега-3 и Омега-6), которые поддерживают энергетический баланс и здоровье шерсти с кожей.

  • Если вы используете готовые корма для животных, убедитесь, что они относятся к классу "холистик" или "супер-премиум" — в них оптимальный баланс питательных веществ.

  • При натуральном питании можно добавить в рацион немного более жирной рыбы или говядины, но только после консультации с ветеринаром.

4. Не забывайте о профилактических осмотрах

Осень — идеальное время для планового визита в ветеринарную клинику. Врач сможет оценить общее состояние питомца, сделать необходимые прививки (включая вакцину от гриппа, если она рекомендована для вашего региона) и проверить на наличие сезонных паразитов.

5. Следите за гигиеной после прогулки

Влажность — идеальная среда для размножения бактерий и грибков. После каждой прогулки в сырую погоду обязательно мойте и насухо вытирайте лапы и живот питомца. Особое внимание уделите пространству между пальцами.

  • Что пригодится: специальное собачье полотенце из микрофибры, которое хорошо впитывает влагу, или сушка для лап - компактный фен с щёткой для бережного и быстрого ухода.

А что если…

Если вы заметили, что питомец стал вялым, у него появились выделения из носа или глаз, он кашляет или чихает, а его нос стал сухим и горячим — не занимайтесь самолечением. Многие человеческие лекарства смертельно опасны для животных. Единственно верное решение — как можно скорее показать питомца ветеринарному врачу.

Плюсы и минусы осенней профилактики

Плюсы Минусы
Снижение риска простудных и вирусных заболеваний. Необходимость покупки дополнительной экипировки (дождевик, комбинезон).
Укрепление иммунитета и общего здоровья питомца. Требует больше времени на уход после прогулки (сушка, мытьё лап).
Комфорт и хорошее самочувствие животного в непогоду. Некоторым животным бывает сложно привыкнуть к ношению одежды.
Своевременное выявление скрытых хронических заболеваний. Финансовые затраты на плановый визит к ветеринару и возможную коррекцию рациона.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли мыть собаку полностью после каждой прогулки в дождь?
Нет, частые купания с шампунем могут смыть защитный жировой слой с кожи, что приведёт к сухости и раздражению. Достаточно мыть и тщательно вытирать лапы и живот. Полноценное купание рекомендуется только в случае сильного загрязнения.

Какие породы собак больше всего мёрзнут осенью?
Наиболее уязвимы все короткошёрстные породы без подшёрстка (таксы, стаффы, боксёры), маленькие декоративные собачки (чихуахуа, той-терьеры) и "голые" породы (китайская хохлатая, перуанская орхидея инков).

Могут ли кошки простудиться осенью?
Да, особенно если это уличные или свободно гуляющие кошки. Домашние питомцы могут простудиться из-за сквозняков в квартире. Симптомы и меры профилактики для них аналогичны собачьим.

Три интересных факта о здоровье питомцев

  1. У собак нормальная температура тела выше, чем у человека — от 37,5 до 39 градусов. Поэтому то, что нам кажется прохладным, для них может быть вполне комфортно.

  2. Мокрый нос у собаки — это не стопроцентный показатель здоровья. Он может быть сухим и тёплым после сна, а влажным — во время болезни. Гораздо важнее обращать внимание на общую активность и аппетит.

  3. Кошки маскируют симптомы недомогания — это инстинкт, доставшийся им от диких предков, чтобы не показывать слабость хищникам. Поэтому хозяину важно быть особенно внимательным к малейшим изменениям в поведении питомца.

Исторический контекст

Забота о здоровье домашних животных в межсезонье — явление относительно новое. Ещё полвека назад большинство собак, особенно крупных и служебных пород, содержались в вольерах и были приспособлены к жизни на улице. Их организм естественным образом закалялся. С массовым переселением питомцев в городские квартиры ситуация изменилась. Комфортный микроклимат жилища привёл к тому, что терморегуляция животных "расслабилась". Они разучились столь же эффективно противостоять холоду и сырости, как их предки. Это и породило необходимость в дополнительных мерах защиты — от специальной одежды до адаптированных сезонных рационов, помогающих питомцам оставаться здоровыми в условиях современного города.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

У кошек есть специальные рецепторы на лапах, которые помогают им определять текстуру и температуру сегодня в 14:14
Секрет кошачьего хулиганства: падение предметов — это не шалость, а генетическая память тысячелетий

Ваш кот постоянно сбрасывает всё со столов? Узнайте, какие древние инстинкты управляют его поведением и почему это делают даже большие дикие кошки.

Читать полностью » Эксперты: кошки выбирают желе из корма из-за проблем с зубами или текстуры пищи сегодня в 8:29
Кошка вылизывает только желе? Вы не поверите, какая хитрость стоит за этим поведением

Почему кошка вылизывает только желе из влажного корма, игнорируя мясные кусочки? Разбираем причины такого поведения и простые способы вернуть питомцу здоровый аппетит.

Читать полностью » Эксперты: морским свинкам нужен компаньон — одиночество вызывает стресс и болезни сегодня в 7:21
Маленький зверёк — большие проблемы: что скрывают милые морские свинки

Милые и пушистые морские свинки часто кажутся идеальными питомцами для ребёнка. Но стоит ли заводить их на самом деле? Разбираемся без иллюзий.

Читать полностью » Зоопсихологи установили: кошки царапают мебель, чтобы снять стресс и пометить территорию сегодня в 6:13
Кошка не пакостит — она управляет миром: что скрывают её странные привычки

Почему кошки грызут растения, царапают диван и не дают спать по ночам? Эти "капризы" имеют объяснение — всё дело в инстинктах и правильной организации пространства.

Читать полностью » Исследования показали, что кошки способны на эмоциональные связи с сородичами сегодня в 5:07
Второй кот — не подарок: когда одиночество для питомца лучше компании

Почему две кошки в одном доме не всегда становятся друзьями и как помочь им подружиться без стресса — всё о кошачьей дружбе и характере.

Читать полностью » Ветеринары: кошки не могут спуститься с дерева из-за анатомии когтей сегодня в 4:04
Кошка залезла на дерево — и словно забыла, как спускаться: что происходит с пушистыми альпинистами

Почему кошка, способная ловко прыгать и бегать, внезапно теряет уверенность, оказавшись на дереве? Разбираемся в природе этого парадокса.

Читать полностью » Специалист по собакам: как выбрать ретривера в зависимости от уровня активности сегодня в 3:30
Лабрадоры и их тайна: как избежать распространённых ошибок при уходе

Узнайте о разных типах ретриверов, их особенностях и истории, чтобы выбрать идеального питомца для себя и своей семьи.

Читать полностью » Ветеринары: уникальные отпечатки на носу кошек помогают их идентификации сегодня в 2:16
Секрет кошачьих носов: что скрывают уникальные линии на их поверхности

Узнайте, зачем кошкам отпечатки пальцев на носу и как это помогает им в жизни. Интересные факты и советы по уходу за носом питомца.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Volkswagen Jetta и Toyota Corolla — лидеры среди б/у иномарок мощностью до 160 л.с. в России
Садоводство
Осенний посев бархатцев обеспечивает крепкие и устойчивые всходы весной – Ольга Андреева
Наука
Гул в пустыне Невады связан с акустическим эффектом высохшего озера Мид — Рэйчел Мур
Культура и шоу-бизнес
Актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что справлялась с тревогой после родов с помощью нейросети
Еда
Повара: жарка муки улучшает вкус и консистенцию соуса
Садоводство
Эксперты: навоз и поздняя посадка — главные причины гибели подзимнего чеснока
Красота и здоровье
Врач Александр Умнов рассказал, почему чистка ушей ватными палочками опасна для слуха
Еда
Греческий рецепт мусаки в духовке с баклажанами и фаршем обеспечивает насыщенный вкус
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet