Собака смотрит в окно
Собака смотрит в окно
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 17:33

Ваши питомцы - экстрасенсы: вот как они чуют ваше возвращение за километр

Эксперт Брэдшоу: собаки чувствуют приближение хозяина по изменению запаха дома

Возвращение домой после долгого дня — всегда радостное событие, особенно когда тебя с нетерпением ждут любимые питомцы. Замечали ли вы, как собаки начинают вилять хвостом, еще до того, как вы вставите ключ в замок? Или как кошки, словно почуяв ваше приближение, встречают у двери с выражением всезнающего спокойствия? Возникает вопрос: действительно ли наши домашние животные способны предчувствовать наше возвращение?

Многочисленные исследования и рассказы владельцев подтверждают эту гипотезу. Кошки и собаки обладают невероятно развитыми органами чувств, позволяющими им улавливать сигналы, которые мы, люди, просто не замечаем. Речь идет не о магии, а о сочетании острого обоняния, прекрасного слуха, привычек и, конечно же, эмоциональной связи.

Как питомцы понимают, что мы скоро будем дома

Запах как "метки времени"

У собак около 300 миллионов обонятельных рецепторов, в то время как у человека их всего около 6 миллионов. Благодаря этому они способны распознавать наш запах даже на большом расстоянии или в сочетании с другими запахами. Джон Брэдшоу, эксперт по поведению животных из Бристольского университета, объясняет, что собаки могут определять время нашего возвращения по тому, как "исчезает" запах дома. Интенсивность нашего запаха меняется с течением времени, что служит для них своеобразными биологическими часами.

Слух, улавливающий привычные звуки

Кошки, хотя и не обладают таким острым обонянием, как собаки, могут похвастаться отличным слухом. Они способны различить звук нашей машины среди множества других. Микель Дельгадо, зоопсихолог из Калифорнийского университета, утверждает, что кошки запоминают звуки, связанные с нашей повседневной жизнью: шаги, звук автомобильного двигателя или поворот ключа в замке. Эти детали становятся для них сигналами о нашем скором появлении.

Роль рутины и эмоциональной связи

Помимо чувств, важную роль играет и привычный распорядок дня. Наши питомцы — отличные наблюдатели. Они запоминают, когда мы уходим и возвращаемся, в какое время включаем свет, слышен ли звук лифта или звон ключей. Стенли Корен, профессор психологии из Университета Британской Колумбии, подчеркивает, что собаки ориентируются на временные шаблоны. Если мы возвращаемся домой в одно и то же время, они начинают чувствовать наше приближение.

С кошками происходит нечто подобное. Если кошка каждый вечер сидит на подоконнике, скорее всего, она ждет именно нашего возвращения. Некоторые исследователи полагают, что кошки воспринимают течение времени благодаря внутренним биоритмам, таким как циклы сна и голода, что помогает им ориентироваться в рутине.

Интуиция и эмоциональная связь

Но, помимо слуха и обоняния, существует нечто более глубокое — эмоциональная связь. Многие владельцы замечали, что их питомцы проявляют признаки беспокойства незадолго до их возвращения, даже если время отличается от обычного.

Биолог Руперт Шелдрейк в своей книге "Собаки, которые знают, когда возвращаются их хозяева", описывает сотни случаев, когда животные, казалось, предчувствовали возвращение своих хозяев. Во многих из этих случаев собаки направлялись к двери или окну именно в тот момент, когда их владелец отправлялся домой, даже если расстояние было значительным.

Хотя научных доказательств телепатической связи не существует, многие эксперты признают, что связь между человеком и животным может быть настолько сильной, что общение между ними выходит за рамки очевидного. Собаки и кошки способны понимать наши позы, запахи и эмоциональное состояние, со временем развивая уникальную форму понимания.

Как укрепить связь с питомцем и сделать возвращение домой радостным

Известный кинолог и ведущий множества международных телешоу Виктория Стиллвелл подчеркивает, что важна последовательность. Чем более стабилен распорядок дня, тем спокойнее и увереннее чувствует себя собака, зная, чего ожидать. Старайтесь придерживаться графика возвращений и быть спокойными и приветливыми, когда заходите в дом. Если у вас кошка, позвольте ей первой подойти к вам, чтобы обнюхать и убедиться, что это действительно вы. Разговаривайте с ней ласково и позвольте ей самой решать, когда придет время для объятий и поглаживаний.

Важно помнить, что животные чутко реагируют на наше эмоциональное состояние. Если мы возвращаемся домой раздраженными или уставшими, они это сразу чувствуют. Поэтому, прежде чем войти в дом, сделайте несколько глубоких вдохов или немного отдохните, чтобы ваше приветствие было более спокойным и позитивным.

Историй о животных, предчувствующих возвращение хозяина, очень много, но наука объясняет это сочетанием развитых чувств, наблюдательности и привычек, а не чем-то сверхъестественным. Тем не менее, это не делает связь между нами менее волшебной.

То, что животное понимает наше приближение только потому, что хорошо нас знает, — это подтверждение глубины связи, которая устанавливается между человеком и питомцем.

Дополнительные способы укрепить связь:

  • Разговаривайте со своим питомцем перед уходом и по возвращении.
  • Оставляйте вещи со своим запахом, например, предмет одежды или одеяло, чтобы создать ощущение безопасности.
  • Для собак полезно постепенно приучать их к одиночеству, чтобы снизить стресс при расставании.
  • Кошкам также необходимы знакомые запахи и стабильный распорядок дня.

Идея о том, что собака или кошка знает о нашем возвращении домой, это не просто плод воображения, а свидетельство глубокой и настоящей связи, которая строится день за днем. Она может основываться на запахе, слухе или привычке, но выражает нечто большее — любовь и близость, которые формируются в процессе совместной жизни.

Животное, ждущее вас у двери, — это самое прекрасное приветствие в мире, потому что оно исходит не из чувства долга, а из любви, и это бесценно!

