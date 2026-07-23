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дезинфекция
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Татьяна Костина Опубликована сегодня в 18:14

Жильцы столкнулись с невидимым противником: игнорирование первых признаков появления блох

С приходом теплых дней жители многоквартирных домов нередко сталкиваются с нежданной проблемой — блохами, проникающими из подвалов. Эти маленькие насекомые не просто кусаются, но и переносят опасные заболевания, что делает необходимость борьбы с ними крайне важной. Рассчитывать на то, что блохи исчезнут сами по себе, не стоит. Эффективно справиться с паразитами можно только совместными усилиями жильцов и управляющей компании.

"Чтобы навести порядок в подвале, необходимо следить за состоянием помещений и предотвращать скопление грызунов, которые являются переносчиками блох", — предупредила консультант по уборке Ирина Полякова.

Консультант по уборке Ирина Полякова

Откуда берутся подвальные блохи?

Подвальные блохи размножаются в условиях тепла, темноты и высокой влажности. Именно такие условия чаще всего встречаются в подвалах жилых домов. Основные причины их появления следующие:

Бродячие животные, такие как кошки и собаки, проникая в подвалы для тепла, перносят с собой блошиные яйца. Грызуны, крысы и мыши также являются основными разносчиками этих паразитов. Кроме того, сырость, вызванная течью труб или затоплениями, создаёт идеальные условия для развития личинок.

Блохи могут распространяться через вентиляционные системы и на лапах домашних животных подниматься на верхние этажи. В запущенных случаях они быстро заполняют все квартиры в доме.

Меры профилактики: что делать жильцам?

Защита жилья от блох требует не только обработки помещений, но и предотвращения их проникновения. Соблюдайте несколько правил:

Первым делом закройте доступ в подвал: двери технических помещений должны быть всегда заперты, а окошки — защищены мелкоячеистыми сетками. Это помешает бродячим животным и грызунам проникнуть внутрь.

Также важно контролировать наличие утечек: если вы заметили запах гнили или лужи в подвале — незамедлительно сообщите управляющей компании о необходимости устранения проблем.

Обработка от блох

Если блохи уже появились в вашей квартире, не откладывайте вызов дезинсекционной службы. Обязательно проводите обработку подвала совместно с уборкой в жилых помещениях, чтобы полностью устранить популяцию паразитов.

Обрабатывайте домашних животных с помощью специальных средств — капель, спреев или ошейников. Проводите осмотр шерсти и лап после прогулок — питомцы могут принести блох прямо в дом.

FAQ

Как избежать блох в квартире?
Закрывайте доступ в подвал и регулярно проверяйте наличие утечек и сырости.
Что делать, если уже обнаружены блохи?
Не откладывайте вызов дезинсекционной службы и проводите полную обработку квартиры.
Как обрабатывать питомцев от блох?
Используйте специальные средства — капли, спреи, ошейники, и проверяйте животных после прогулок.
Почему важно совместно бороться с блохами?
Только совместные усилия жильцов и управляющей компании помогают уничтожить популяцию паразитов полностью.

Проверено экспертом: консультант по уборке Ирина Полякова

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Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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