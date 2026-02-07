Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com by stockking is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 16:36

Захотелось пиццы, но без тяжести — этот вариант с песто и рикоттой приятно удивил

Иногда хочется пиццу, но без тяжёлого теста, жирных луж и ощущения, что после ужина нужен длинный перерыв. Пицца с песто, шпинатом и рикоттой как раз про другой подход: она остаётся сырной и ароматной, но выглядит свежо и легко за счёт зелени и чесночной рикотты. А главное — готовится быстро, потому что тесто и песто можно взять готовыми.

Почему эта пицца получается хрустящей, а не размокшей

Главный приём рецепта — частичная выпечка основы до того, как на неё попадут топпинги. Корж сначала запекают отдельно, чтобы он успел схватиться и подрумяниться снизу. Это особенно важно, когда сверху будут влажные ингредиенты — например, свежий шпинат и мягкая сырная масса.

Такой старт гарантирует, что пицца не станет "мокрой лепёшкой", а сохранит правильную текстуру: хруст снизу и нежность сверху. Дополнительно помогает и то, что пиццу предлагают выпекать на перевёрнутом противне — он лучше отдаёт жар и даёт более сухой, горячий контакт с коржом, почти как камень для пиццы.

Рикотта с чесноком вместо соуса: быстро и выразительно

Вместо классического томатного соуса здесь работает смесь из рикотты, чеснока, пармезана и измельчённого красного перца. Она выполняет роль "белой основы" — делает вкус насыщенным и сливочным, но без лишних сложностей.

Красный перец добавляет лёгкую интригу и делает пиццу не пресной, а чеснок связывает сыр и зелень в единый аромат. Такой слой ощущается богато, но не тяжело, потому что дальше всё балансирует шпинат и песто.

Почему важна моцарелла с низкой влажностью

В рецепте отдельно подчёркивается выбор сыра: лучше брать моцареллу с низкой влажностью. Она плавится красиво, тянется как нужно, но не даёт лишней воды и жирных луж на поверхности. Это помогает сохранить корочку сухой и хрустящей.

Кроме того, моцарелла здесь работает как "якорь" для шпината: зелень не пересыхает и не превращается в ломкие листики, а мягко увядает под сыром и остаётся сочной.

Как готовится пицца с песто, шпинатом и рикоттой

Духовку разогревают до около 246°C и ставят решётку в нижнее положение. Сначала смешивают рикотту с натёртым чесноком, красным перцем и частью пармезана — это будет основа.

Тесто растягивают в прямоугольник на пергаменте. Если оно упирается и "сжимается", ему дают отдохнуть несколько минут — тогда оно станет более податливым. Затем основу прокалывают вилкой по всей поверхности, оставляя небольшой бортик.

Дальше корж отправляют на перевёрнутый противень и подпекают около 6-7 минут, пока низ слегка не станет золотистым. После этого температуру снижают до примерно 232°C и собирают пиццу: намазывают рикотту, добавляют шпинат, моцареллу и оставшийся пармезан. Края смазывают оливковым маслом, чтобы бортик стал румяным и красивым.

Финальная выпечка занимает 10-12 минут — до уверенной корочки и пузырящегося сыра. Песто добавляют уже в конце, перед подачей: так он сохраняет свежий базиликовый аромат и не "выгорает" в духовке. Для акцента можно посыпать ещё немного красного перца.

Как хранить и разогревать, чтобы вкус не потерялся

Остатки можно хранить в холодильнике до трёх дней. Разогревать лучше в духовке на противне при около 190°C или в аэрогриле — так корочка снова станет хрустящей, а сыр не превратится в резиновую массу, как это часто бывает в микроволновке.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

