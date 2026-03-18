Пшеница
© Openverse by sybarite48 is licensed under CC BY 2.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:18

Зерно с примесью: полевой надзор вскрыл опасные пробелы в учете иркутских фермеров

В Иркутской области управление Россельхознадзора по региону и Бурятии нашло отсутствие сведений о пестицидах на участке фермера. В 2025 году он сеял зерновые и зернобобовые культуры, применяя средства второго класса опасности для человека — Паноксон, Когорта, Репер Трио, Примадонна, Гербитокс, Оплот Трио, Торнадо 540 — и первого класса для пчел: Борей, Восторг, Эсперо.

Данные не подавали, из-за чего невозможно проверить соблюдение регламентов. Это грозит вредом здоровью людей и природе. Проверка прошла внепланово, факт вскрылся 18 марта 2026 года.

Что произошло на ферме

Фермер в Иркутской области занимался зерновыми и зернобобовыми. Он пустил в ход пестициды без отчета в реестр. Россельхознадзор по области и Бурятии наткнулся на пробел при инспекции.

Отсутствие записей мешает отследить дозировки и сроки. Биохимия таких веществ накапливается в почве, переходит в растения. Зерно уходит на рынки, рискует попасть к людям.

Индикатор риска запустил документарную проверку. Фермеру придется объяснить каждую операцию. Это стандарт для сельхозпроизводителей в сложных климатах, как в сибирских районах.

Опасности веществ через биохимию

Пестициды второго класса для человека — Паноксон, Когорта, Репер Трио — подавляют ферменты в клетках. Их молекулы связывают белки, нарушая нервную передачу, что приводит к интоксикации при накоплении. Физика распространения: пары уносятся ветром на километры, оседают в воде.

Пестицид Класс опасности
Паноксон, Когорта, Репер Трио, Примадонна, Гербитокс, Оплот Трио, Торнадо 540 2 для человека
Борей, Восторг, Эсперо 1 для пчел

Для пчел вещества первого класса парализуют нервную систему мгновенно. Антропология показывает: в аграрных обществах такие ошибки бьют по экосистемам, где пчелы опыляют 80% культур. В Иркутской области, с ее лесами, это усиливает эффект.

Проверка и вызовы контроля

Внеплановая проверка выявила пробелы в документах. Без данных нельзя оценить воздействие на окружающую среду и людей. Фермеры часто забывают логировать из-за рутины, но это создает системные риски.

«Контроль за пестицидами в регионах вроде Иркутской области критичен для устойчивого земледелия. Отсутствие отчетов маскирует перерасход, что приводит к деградации почв и потере биоразнообразия. Фермерам нужно внедрять цифровой учет, чтобы избежать штрафов и экологических инцидентов. Муниципалитеты должны усиливать мониторинг в отдаленных районах. Это напрямую влияет на здоровье местных общин.»

Эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова

Пресс-служба надзора отметила: обнаружение риска стало триггером. В будущем ждут ужесточения. Аналогичные случаи фиксируют в Иркутске и окрестностях.

Часто задаваемые вопросы

Что значит класс опасности пестицидов? Второй класс — умеренная токсичность для человека, вызывает раздражение или отравление при превышении. Первый для пчел — летальный при малых дозах.

Почему важен учет? Позволяет рассчитать остатки в урожае и предотвратить миграцию токсинов в реки и воздух.

Что грозит фермеру? Штрафы и запрет на деятельность до устранения нарушений.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

