Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 87,988
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 95,6817
Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов блокировать Youtube
  1. Главная
  2. Страна

Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов блокировать Youtube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов, что у Кремля нет намерений ограничивать доступ к YouTube в России. Его заявление прозвучало на фоне сообщений о замедлении работы популярного видеохостинга.

Ранее в этот день "Ростелеком" сообщил о возникших технических неполадках в оборудовании, принадлежащем Google и используемом для функционирования YouTube.

Песков подчеркнул, что никаких планов по ограничению доступа к YouTube не существовало. Представители российских компаний объяснили ситуацию проблемами с устаревшим оборудованием, которое не обновлялось в течение двух лет. Других объяснений, по его мнению, быть не может.

Он также отметил, что YouTube сам принял решение о своем положении на российском рынке. По словам Пескова, уход компании с рынка неизбежно влечет за собой определенные технологические последствия, которые мы сейчас и наблюдаем.

Фото: Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации

Мир

Песков назвал противоречивым членство Турции и в НАТО, и в ШОС

Песков назвал противоречивым членство Турции и в НАТО, и в ШОС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в вопросе возможного присоединения Турции к Шанхайской организации сотрудничества существуют противоречия между ее обязательствами как члена НАТО и основополагающими принципами ШОС.

Читать полностью
Песков назвал фейками сообщения о покушении России на гендиректора Rheinmetall

Песков назвал фейками сообщения о покушении России на гендиректора Rheinmetall

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о якобы планах России ликвидировать гендиректора компании Rheinmetall, поставляющей оружие Украине, нельзя воспринимать всерьез, так как они выполнены в стиле фейков.

Читать полностью

Общество

Ozon запустил продажу самолётов на своём маркетплейсе по цене от 9,6 до 15 млн рублей

Ozon запустил продажу самолётов на своём маркетплейсе по цене от 9,6 до 15 млн рублей

Ozon начал продажу легковесных самолетов, включая модели СП-30 и двухместный самолет-амфибия Borey.

Читать полностью
TheConversation: эстроген помогает женщинам легче переносить простуду и грипп

TheConversation: эстроген помогает женщинам легче переносить простуду и грипп

Врач Теа ван де Мортель и исследователи из Медицинского университета Инсбрука обсудили, как пол влияет на переносимость гриппа и простуды.

Читать полностью

Новости