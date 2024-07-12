Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов, что у Кремля нет намерений ограничивать доступ к YouTube в России. Его заявление прозвучало на фоне сообщений о замедлении работы популярного видеохостинга.

Ранее в этот день "Ростелеком" сообщил о возникших технических неполадках в оборудовании, принадлежащем Google и используемом для функционирования YouTube.

Песков подчеркнул, что никаких планов по ограничению доступа к YouTube не существовало. Представители российских компаний объяснили ситуацию проблемами с устаревшим оборудованием, которое не обновлялось в течение двух лет. Других объяснений, по его мнению, быть не может.

Он также отметил, что YouTube сам принял решение о своем положении на российском рынке. По словам Пескова, уход компании с рынка неизбежно влечет за собой определенные технологические последствия, которые мы сейчас и наблюдаем.

Фото: Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации