Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил журналистов, что у Кремля нет намерений ограничивать доступ к YouTube в России. Его заявление прозвучало на фоне сообщений о замедлении работы популярного видеохостинга.
Ранее в этот день "Ростелеком" сообщил о возникших технических неполадках в оборудовании, принадлежащем Google и используемом для функционирования YouTube.
Песков подчеркнул, что никаких планов по ограничению доступа к YouTube не существовало. Представители российских компаний объяснили ситуацию проблемами с устаревшим оборудованием, которое не обновлялось в течение двух лет. Других объяснений, по его мнению, быть не может.
Он также отметил, что YouTube сам принял решение о своем положении на российском рынке. По словам Пескова, уход компании с рынка неизбежно влечет за собой определенные технологические последствия, которые мы сейчас и наблюдаем.
Фото: Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации
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