Происходящие события в Боливии — внутреннее вопрос страны, жители Боливии должны самостоятельно решить свои проблемы в соответствии с законами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что ключевым моментов является, чтобы боливийцы самостоятельно разбирались с проблемами в пределах обеспечения полного соблюдения конституционного порядка.
Песков ответил на вопрос журналистов, может ли быть связан государственный переворот в Боливии со стремлением страны присоединиться к БРИКС.
Представитель российского лидера добавил, что важно избежать любого вмешательства со стороны других государств.
Кроме этого Песков заявил, что Россия надеется на скорее восстановление порядка в Боливии.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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