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Песков: Боливия должна решить свои проблемы в соответствии с законом
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:15

Песков: Боливия должна решить свои проблемы в соответствии с законом

Происходящие события в Боливии — внутреннее вопрос страны, жители Боливии должны самостоятельно решить свои проблемы в соответствии с законами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ключевым моментов является, чтобы боливийцы самостоятельно разбирались с проблемами в пределах обеспечения полного соблюдения конституционного порядка.

Песков ответил на вопрос журналистов, может ли быть связан государственный переворот в Боливии со стремлением страны присоединиться к БРИКС.

Представитель российского лидера добавил, что важно избежать любого вмешательства со стороны других государств.

Кроме этого Песков заявил, что Россия надеется на скорее восстановление порядка в Боливии.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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