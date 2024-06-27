Происходящие события в Боливии — внутреннее вопрос страны, жители Боливии должны самостоятельно решить свои проблемы в соответствии с законами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он подчеркнул, что ключевым моментов является, чтобы боливийцы самостоятельно разбирались с проблемами в пределах обеспечения полного соблюдения конституционного порядка.



Песков ответил на вопрос журналистов, может ли быть связан государственный переворот в Боливии со стремлением страны присоединиться к БРИКС.



Представитель российского лидера добавил, что важно избежать любого вмешательства со стороны других государств.



Кроме этого Песков заявил, что Россия надеется на скорее восстановление порядка в Боливии.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)