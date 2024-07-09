Представитель Кремля уклонился от прямого комментария касательно визита группы военных курсантов из Северной Кореи в Россию, предложив обратиться за разъяснениями в Министерство обороны.

На брифинге для журналистов официальный представитель президента пояснил, что вопросы, касающиеся военной тематики, находятся в компетенции оборонного ведомства. Он рекомендовал обращаться за комментариями непосредственно к представителям Минобороны.

При этом пресс-секретарь главы государства подтвердил курс на дальнейшее развитие и углубление отношений с Северной Кореей. Он отметил, что это соответствует договоренностям, достигнутым в ходе недавнего визита президента Путина в Пхеньян.

Кремль рассматривает КНДР как одного из ближайших соседей России и намерен расширять взаимодействие во всех возможных областях. Это заявление подчеркивает стратегическую важность, которую российское руководство придает отношениям с Северной Кореей в контексте региональной политики.

Таким образом, несмотря на отсутствие конкретных комментариев по поводу визита северокорейских курсантов, Кремль ясно обозначил свою позицию относительно дальнейшего укрепления связей с КНДР на различных уровнях.

Фото: From Wikimedia Commons/ (stephan) (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)