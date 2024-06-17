Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о возможной активации ядерного арсенала альянса вызывает новую волну напряженности.



Песков подчеркнул, что данное заявление Столтенберга является лишь еще одним фактором, способствующим усугублению ситуации.



В ответ на вопрос о мнении Кремля относительно высказывания генсека НАТО, он подчеркнул, что это несет в себе потенциальную угрозу стабильности.

Ранее глава НАТО в беседе с британской газетой Telegraph отметил, что страны альянса обсуждают активацию ядерного арсенала.



Столтенберг подчеркнул необходимость продемонстрировать обширные ядерные возможности НАТО, чтобы отправить четкое сообщение своим потенциальным противникам.



Также он выразил обеспокоенность активными инвестициями Китая в ядерное оружие, прогнозируя увеличение числа боеголовок до тысячи к началу 2030-х годов.



Президент России Владимир Путин заявил 7 июня, что страна не угрожает применением ядерного оружия.



Путин подчеркнул, что Россия придерживается ядерной доктрины, по которой применение ядерного потенциала возможно только в исключительных обстоятельствах.



По его словам, Россия определила сценарии, в которых применение ядерного арсенала допустимо, в рамках своей военной стратегии и основ политики ядерного сдерживания.



Согласно документам, такой шаг возможен в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового поражения или агрессии с использованием стандартного вооружения, угрожающей существованию государства.

Фото: www. president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)