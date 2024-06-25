Пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу освобождения австралийского журналиста и учредителя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подчеркнув, что на данный момент не ясно, о чем идет речь.



Он отметил: "Я воздержусь от комментариев, так как нам неизвестно, на что намекаете, какова эта сделка, если она вообще существует. Если такова была, и вероятно, она имела место, я хотел бы разузнать, в чем истинная суть. Давайте разберемся, когда появится более детальная информация", — ответил Песков на вопрос о том, внимательно ли в Кремле отслеживают освобождение Ассанжа.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)