Пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу освобождения австралийского журналиста и учредителя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подчеркнув, что на данный момент не ясно, о чем идет речь.
Он отметил: "Я воздержусь от комментариев, так как нам неизвестно, на что намекаете, какова эта сделка, если она вообще существует. Если такова была, и вероятно, она имела место, я хотел бы разузнать, в чем истинная суть. Давайте разберемся, когда появится более детальная информация", — ответил Песков на вопрос о том, внимательно ли в Кремле отслеживают освобождение Ассанжа.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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