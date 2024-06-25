Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 87,373
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 94,0759
Кремль отказался комментировать освобождение Ассанжа
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:09

Кремль отказался комментировать освобождение Ассанжа

Пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу освобождения австралийского журналиста и учредителя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подчеркнув, что на данный момент не ясно, о чем идет речь.

Он отметил: "Я воздержусь от комментариев, так как нам неизвестно, на что намекаете, какова эта сделка, если она вообще существует. Если такова была, и вероятно, она имела место, я хотел бы разузнать, в чем истинная суть. Давайте разберемся, когда появится более детальная информация", — ответил Песков на вопрос о том, внимательно ли в Кремле отслеживают освобождение Ассанжа.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Песков не располагает информации о сбитии БПЛА над Черным морем

Песков не располагает информации о сбитии БПЛА над Черным морем

Пресс-секретарь главы государства РФ, Дмитрий Песков, объявил, что он не располагает данными о предполагаемом поражении американского беспилотного летательного аппарата над Черным морем.

Читать полностью
Актера Дюжева разыскивают приставы за долг по ЖКХ

Актера Дюжева разыскивают приставы за долг по ЖКХ

Актера Дмитрия Дюжева разыскивают приставы. Информация об этом поступила из Telegram-канала "Звездач".

Читать полностью

Общество

Профессор Бандурин: при самостоятельных путешествиях важна личная ответственность

Профессор Бандурин: при самостоятельных путешествиях важна личная ответственность

Профессор и эксперт по туризму из Финансового университета при Правительстве РФ Александр Бандурин в беседе с NewsInfo.Ru рассмотрел вопрос о том, равносильна ли регистрация в посольстве покупке турпакета.

Читать полностью
Защитник экс-следователя Тамбиева: у обвиняемого в рекордной взятке нет денег на адвоката

Защитник экс-следователя Тамбиева: у обвиняемого в рекордной взятке нет денег на адвоката

Бывший следователь Марат Тамбиев, которого уличили в самой крупной взятке биткоинами, не имеет возможности заплатить денежные средства своему адвокату. Об этом информировал защитник в Балашихинском городском суде Игорь Копенкин.

Читать полностью

Новости