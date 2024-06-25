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Песков не располагает информации о сбитии БПЛА над Черным морем
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:22

Песков не располагает информации о сбитии БПЛА над Черным морем

Пресс-секретарь главы государства РФ, Дмитрий Песков, объявил, что он не располагает данными о предполагаемом поражении американского беспилотного летательного аппарата над Черным морем.

По словам Пескова, он честно заявил корреспондентам, что у него нет информации об утверждении, будто американский беспилотник был сбит в воздушном пространстве над указанным морем в течение ночи.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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