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Песков отказался комментировать ситуацию с гражданами Индии в зоне СВО
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Песков отказался комментировать ситуацию с гражданами Индии в зоне СВО

Дмитрий Песков воздерживается от комментариев касательно информации о предполагаемом досрочном освобождении от военной службы граждан Индии в Вооруженных силах Российской Федерации.

В ряде средств массовой информации появились сообщения о якобы достигнутой договоренности между лидерами двух стран — президентом России и премьер-министром Индии.

Согласно этим публикациям, обсуждалось преждевременное увольнение индийских подданных, которые по неким обстоятельствам оказались в рядах российской армии и принимают участие в текущей военной кампании. Однако достоверность этой информации остается под вопросом.

На запрос журналистов прокомментировать данные сведения, официальный представитель Кремля дал лаконичный ответ. Пресс-секретарь главы государства отметил, что администрация президента не будет давать никаких комментариев по этому вопросу.

Достоверность информации о предполагаемых переговорах между Владимиром Путиным и Нарендрой Моди по поводу индийских военнослужащих в российской армии остается неподтвержденной официальными источниками.

Фото: From Wikimedia Commons/ Antônio Milena (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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