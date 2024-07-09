Дмитрий Песков воздерживается от комментариев касательно информации о предполагаемом досрочном освобождении от военной службы граждан Индии в Вооруженных силах Российской Федерации.
В ряде средств массовой информации появились сообщения о якобы достигнутой договоренности между лидерами двух стран — президентом России и премьер-министром Индии.
Согласно этим публикациям, обсуждалось преждевременное увольнение индийских подданных, которые по неким обстоятельствам оказались в рядах российской армии и принимают участие в текущей военной кампании. Однако достоверность этой информации остается под вопросом.
На запрос журналистов прокомментировать данные сведения, официальный представитель Кремля дал лаконичный ответ. Пресс-секретарь главы государства отметил, что администрация президента не будет давать никаких комментариев по этому вопросу.
Достоверность информации о предполагаемых переговорах между Владимиром Путиным и Нарендрой Моди по поводу индийских военнослужащих в российской армии остается неподтвержденной официальными источниками.
Фото: From Wikimedia Commons/ Antônio Milena (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
NDTV: РФ расторгнет контракты со служащими на СВО гражданами Индии
По информации МИД Индии, в рядах Вооружённых сил России могут служить до 40 "ошибочно призванных" индийских граждан.
В огромной пробке на границе России и Грузии "застряли" более трёх тысяч большегрузов
На российско-грузинской границе в районе контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс", расположенного в Северной Осетии, образовалась огромная пробка. Согласно информации, опубликованной Центром организации дорожного движения республики, тысячи большегрузов ожидают возможности пересечь государственную границу.
Песков переадресовал Минобороны вопросы журналистов о курсантах из КНДР
Представитель Кремля уклонился от прямого комментария касательно визита группы военных курсантов из Северной Кореи в Россию, предложив обратиться за разъяснениями в Министерство обороны.
Лиану Меладзе подозревают в коррупции, связанной с организацией концерта
Сестра известного исполнителя Лиана Меладзе может лишиться многомиллионного контракта с государством. Активисты полагают, что при его заключении были допущены нарушения законодательства.