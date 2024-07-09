Дмитрий Песков воздерживается от комментариев касательно информации о предполагаемом досрочном освобождении от военной службы граждан Индии в Вооруженных силах Российской Федерации.

В ряде средств массовой информации появились сообщения о якобы достигнутой договоренности между лидерами двух стран — президентом России и премьер-министром Индии.

Согласно этим публикациям, обсуждалось преждевременное увольнение индийских подданных, которые по неким обстоятельствам оказались в рядах российской армии и принимают участие в текущей военной кампании. Однако достоверность этой информации остается под вопросом.

На запрос журналистов прокомментировать данные сведения, официальный представитель Кремля дал лаконичный ответ. Пресс-секретарь главы государства отметил, что администрация президента не будет давать никаких комментариев по этому вопросу.

Достоверность информации о предполагаемых переговорах между Владимиром Путиным и Нарендрой Моди по поводу индийских военнослужащих в российской армии остается неподтвержденной официальными источниками.

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