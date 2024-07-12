Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о якобы планах России ликвидировать гендиректора компании Rheinmetall, поставляющей оружие Украине, нельзя воспринимать всерьез.

Песков отметил, что комментировать такие сообщения сложно, так как они не содержат серьезной аргументации и основываются на анонимных источниках. Он подчеркнул, что все это подается в стиле очередных фейков, поэтому серьезного отношения к таким публикациям быть не может.

Эти слова были сказаны в ответ на сообщения CNN, ссылающиеся на анонимные источники, о том, что США и Германия в этом году предотвратили заказное убийство Армина Паппергера, гендиректора компании Rheinmetall, которая поставляет оружие Украине. CNN утверждает, что планы такого покушения якобы разрабатывала Россия.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента России