Российская Федерация считает, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о проведении досрочных парламентских выборов после голосования в Европарламенте является внутренним вопросом Французской республики, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это внутреннее дело Франции… По моему мнению, это уже не раз практиковалось в политической практике Франции. Предшественники господина Макрона также прибегали к подобным шагам. Мы будем внимательно следить за ситуацией, особенно учитывая весьма враждебное отношение французских властей к нашей стране," — отметил Песков перед журналистами.
Ранее, с учетом слабых предварительных итогов своей партии "Возрождение" на европейских выборах, Макрон обратился к жителям Франции в видеообращении, где сообщил о решении ликвидировать Национальное собрание страны и провести досрочные выборы в парламент, первый тур которых намечен на 30 июня.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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