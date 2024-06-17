Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в рамках ежедневного брифинга, высказался о "мирной конференции" по Украине, проведенной 15-15 июня в Швейцарии.
По словам пресс-секретаря, результативность саммита стремится к нулю.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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