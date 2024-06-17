Лидер правой партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен считает, что Европейский союз представляет собой особый способ сотрудничества, который не приносит выгоды странам-участницам, ежедневно подтверждая свою вредность и необходимость реформирования. Об этом она заявила в интервью испанской газете Periodico.