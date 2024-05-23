Борьба с коррупцией - это последовательная деятельность правоохранительных органов, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал задержание и заключение под стражу начальника Главного управления связи Вооруженных Сил и заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, событие, о котором стало известно сегодня утром.



О журналистка спросила его о последних арестах высокопоставленных российских военных. Она поинтересовалась, можно ли считать происходящее "чистками" в Министерстве обороны.



Он подчеркнул, что не имеет права раскрывать детали дела в отношении Шамарина.

Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подозревают в получении особо крупного взятка, его задержали. Уголовный кодекс предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы по статье 290, часть 6.



За последний месяц в России под стражу поставили нескольких высокопоставленных военнослужащих. Среди них - заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник отдела кадров военного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

Фото: www.kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)