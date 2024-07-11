Российская сторона выступила с жестким предостережением в адрес новоизбранного главы правительства Соединенного Королевства Кира Стармера касательно применения Украиной оружия британского производства. Эту информацию опубликовало издание Daily Mirror.

Согласно сообщению, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о возможных ответных мерах в случае, если Лондон позволит Киеву использовать британское вооружение для нанесения ударов по территории Российской Федерации.

Издание отмечает, что ранее премьер-министр Великобритании предоставил украинской стороне свободу в определении способов использования поставленного оружия.

Пресс-секретарь российского президента охарактеризовал подобное заявление как безответственный шаг, ведущий к эскалации напряженности. Он также подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает ситуацию и, несомненно, предпримет соответствующие действия.

Фото: From Wikimedia Commons/ Chatham House (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)