Российская сторона выступила с жестким предостережением в адрес новоизбранного главы правительства Соединенного Королевства Кира Стармера касательно применения Украиной оружия британского производства. Эту информацию опубликовало издание Daily Mirror.
Согласно сообщению, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о возможных ответных мерах в случае, если Лондон позволит Киеву использовать британское вооружение для нанесения ударов по территории Российской Федерации.
Издание отмечает, что ранее премьер-министр Великобритании предоставил украинской стороне свободу в определении способов использования поставленного оружия.
Пресс-секретарь российского президента охарактеризовал подобное заявление как безответственный шаг, ведущий к эскалации напряженности. Он также подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает ситуацию и, несомненно, предпримет соответствующие действия.
Фото: From Wikimedia Commons/ Chatham House (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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