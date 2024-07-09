Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.07.2024 : 88,1688
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.07.2024 : 95,6624
Песков: Россия наносит удары только по военным объектам Киева
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Песков: Россия наносит удары только по военным объектам Киева

Россия наносит удары только по имеющим военный потенциал целям, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

"И по-прежнему мы настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима", — ответил представитель Кремля на вопрос об ударе по детской больнице в Киеве.

Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ, которое абсолютно исключает факты ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов.

Напомним, что ранее Киев обвинил Россию в ударе по детской больнице. Минобороны РФ отвергло эти заявления, указав на фото- и видеоподтверждения того, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черет города.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).

Мир

NDTV: РФ расторгнет контракты со служащими на СВО гражданами Индии

NDTV: РФ расторгнет контракты со служащими на СВО гражданами Индии

По информации МИД Индии, в рядах Вооружённых сил России могут служить до 40 "ошибочно призванных" индийских граждан.

Читать полностью
В огромной пробке на границе России и Грузии

В огромной пробке на границе России и Грузии "застряли" более трёх тысяч большегрузов

﻿На российско-грузинской границе в районе контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс", расположенного в Северной Осетии, образовалась огромная пробка. Согласно информации, опубликованной Центром организации дорожного движения республики, тысячи большегрузов ожидают возможности пересечь государственную границу.

Читать полностью

Общество

Песков переадресовал Минобороны вопросы журналистов о курсантах из КНДР

Песков переадресовал Минобороны вопросы журналистов о курсантах из КНДР

Представитель Кремля уклонился от прямого комментария касательно визита группы военных курсантов из Северной Кореи в Россию, предложив обратиться за разъяснениями в Министерство обороны.

Читать полностью
Лиану Меладзе подозревают в коррупции, связанной с организацией концерта

Лиану Меладзе подозревают в коррупции, связанной с организацией концерта

Сестра известного исполнителя Лиана Меладзе может лишиться многомиллионного контракта с государством. Активисты полагают, что при его заключении были допущены нарушения законодательства.

Читать полностью

Новости