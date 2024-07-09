Россия наносит удары только по имеющим военный потенциал целям, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
"И по-прежнему мы настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима", — ответил представитель Кремля на вопрос об ударе по детской больнице в Киеве.
Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ, которое абсолютно исключает факты ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов.
Напомним, что ранее Киев обвинил Россию в ударе по детской больнице. Минобороны РФ отвергло эти заявления, указав на фото- и видеоподтверждения того, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черет города.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
NDTV: РФ расторгнет контракты со служащими на СВО гражданами Индии
По информации МИД Индии, в рядах Вооружённых сил России могут служить до 40 "ошибочно призванных" индийских граждан.
В огромной пробке на границе России и Грузии "застряли" более трёх тысяч большегрузов
На российско-грузинской границе в районе контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс", расположенного в Северной Осетии, образовалась огромная пробка. Согласно информации, опубликованной Центром организации дорожного движения республики, тысячи большегрузов ожидают возможности пересечь государственную границу.
Песков переадресовал Минобороны вопросы журналистов о курсантах из КНДР
Представитель Кремля уклонился от прямого комментария касательно визита группы военных курсантов из Северной Кореи в Россию, предложив обратиться за разъяснениями в Министерство обороны.
Лиану Меладзе подозревают в коррупции, связанной с организацией концерта
Сестра известного исполнителя Лиана Меладзе может лишиться многомиллионного контракта с государством. Активисты полагают, что при его заключении были допущены нарушения законодательства.