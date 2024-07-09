Россия наносит удары только по имеющим военный потенциал целям, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

"И по-прежнему мы настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима", — ответил представитель Кремля на вопрос об ударе по детской больнице в Киеве.

Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ, которое абсолютно исключает факты ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов.

Напомним, что ранее Киев обвинил Россию в ударе по детской больнице. Минобороны РФ отвергло эти заявления, указав на фото- и видеоподтверждения того, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черет города.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).