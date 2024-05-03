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Песков назвал эскалацией слова Кэмерона об ударах ВСУ британским оружием по РФ
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:31

Песков назвал эскалацией слова Кэмерона об ударах ВСУ британским оружием по РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД Великабритании Дэвида Кэмерона на счет удара Украины по России британским оружием.

Заявления о законности таких ударов — это прямая эскалация, сказал официальный представитель Кремля.

"Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта. Она потенциально может представлять опасность для европейской безопасности", — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Reuters привело слова Кэмерона о том, что удары армии Украины по России британским оружием легитимны.

Фото: kremlin.ru/ Пресс-служба президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License).

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