Российская Федерация решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошедшее в среду в этой стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", — сказал Песков.

Также президент России Владимир Путин направил письмо поддержки президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой и пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Роберту Фицо.

Вчера на выездном мероприятии правительства Словакии в городе Гандлова, который находится в 190 километрах от столицы Братиславы, премьер-министр Роберт Фицо был ранен мужчиной, который несколько раз выстрелил в политика. Медики провели длительную хирургическую операцию и ввели Фицо в искусственную кому.

Фото: EU2017EE Estonian Presidency