Пьёшь пиво без алкоголя, а набираешь вес как с ним: что не так с этим «безвредным» напитком

Безалкогольное пиво часто воспринимается как безопасная альтернатива обычному, особенно теми, кто хочет отказаться от спиртного, но не от привычного вкуса напитка. Однако специалисты предупреждают: "нулёвка" далеко не так безвредна, как кажется. По словам врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Людмилы Сухоруковой, за видимой безвредностью скрываются риски для обмена веществ и фигуры.

Что не так с безалкогольным пивом

Безалкогольное пиво действительно содержит меньше спирта — обычно не более 0,5%. Но вместе с этим производители нередко добавляют в напиток сахар или сиропы, чтобы компенсировать потерю вкуса, возникающую при удалении алкоголя. В результате калорийность "нулёвки" может быть не намного ниже, чем у обычного пива.

Кроме того, при частом употреблении напиток становится источником простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Это особенно опасно для людей с предрасположенностью к диабету или метаболическому синдрому.

"Некоторые безалкогольные сорта могут содержать добавки, которые не всегда полезны для организма", — добавила эксперт.

Таким образом, даже при низком содержании спирта безалкогольное пиво нельзя считать полностью безопасным. При злоупотреблении оно может привести к набору веса и нарушению обмена веществ.

Сравнение

Показатель Обычное пиво Безалкогольное пиво Алкоголь 4-6% До 0,5% Калорийность (на 100 мл) 43-50 ккал 30-40 ккал Содержание сахара Низкое Может быть высоким Риск ожирения Умеренный При частом употреблении — высокий Воздействие на печень Сильное Минимальное

Советы шаг за шагом

Проверяйте состав. Выбирайте сорта без добавленного сахара, ароматизаторов и сиропов. Следите за количеством. Безопасной нормой считается не более одной бутылки 2-3 раза в неделю. Сочетайте напиток с белковой пищей, а не с закусками из фастфуда — это снизит гликемическую нагрузку. Пейте больше воды, чтобы уменьшить калорийность рациона и помочь печени справляться с переработкой сахаров. Если вы контролируете вес или уровень сахара, лучше заменить безалкогольное пиво квасом или травяным чаем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать безалкогольное пиво полностью безопасным.

Последствие: постепенный набор веса и метаболические сбои.

Альтернатива: употреблять напиток умеренно и не чаще пары раз в неделю. Ошибка: использовать "нулёвку" как замену воде или соку.

Последствие: избыток сахара и пустых калорий.

Альтернатива: чередовать напитки с водой или несладким компотом. Ошибка: выбирать сорта с ароматизаторами и усилителями вкуса.

Последствие: раздражение слизистой желудка, вздутие, нарушение микрофлоры.

Альтернатива: отдавать предпочтение натуральным сортам без добавок.

А что если пить безалкогольное пиво регулярно?

Если употреблять "нулёвку" каждый день, организм будет получать лишние калории и сахар, что может спровоцировать ожирение, скачки инсулина и усталость. Со временем повышается риск метаболического синдрома и диабета 2 типа. Поэтому безалкогольное пиво следует воспринимать как редкое угощение, а не ежедневный напиток.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Отсутствие или минимум алкоголя Высокое содержание сахара Подходит водителям и спортсменам Калорийность выше, чем ожидается Помогает отказаться от спиртного Может вызывать привыкание к вкусу Освежает в жару Иногда содержит химические добавки Не раздражает печень Повышает риск набора веса

FAQ

Можно ли пить безалкогольное пиво каждый день?

Нет, частое употребление ведёт к накоплению калорий и сахара, что вредно для обмена веществ.

Какое безалкогольное пиво лучше выбрать?

Выбирайте напитки без добавленного сахара, ароматизаторов и красителей, с минимальной калорийностью.

Безалкогольное пиво полезнее обычного?

Да, в нём меньше алкоголя, но злоупотребление тоже вредно из-за сахара и добавок.

Мифы и правда

Миф: безалкогольное пиво не содержит спирта.

Правда: в нём есть до 0,5% алкоголя, что при большом объёме эквивалентно бокалу обычного. Миф: "нулёвка" помогает похудеть.

Правда: наоборот, из-за сахара и калорий она может способствовать набору веса. Миф: безалкогольное пиво безвредно для желудка.

Правда: газ и добавки могут раздражать слизистую, вызывая вздутие и изжогу.

Исторический контекст

Безалкогольное пиво появилось в начале XX века в США, во времена "сухого закона". Тогда производители искали способ сохранить бизнес и начали выпускать пиво с минимальным содержанием алкоголя. В Европе напиток стал популярным в 1970-х, когда появился спрос на "здоровые" альтернативы алкоголю. Сегодня мировые бренды выпускают десятки сортов безалкогольного пива, но эксперты всё чаще напоминают: даже у полезных заменителей есть границы разумного потребления.

Три интересных факта