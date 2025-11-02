Пьёшь пиво без алкоголя, а набираешь вес как с ним: что не так с этим «безвредным» напитком
Безалкогольное пиво часто воспринимается как безопасная альтернатива обычному, особенно теми, кто хочет отказаться от спиртного, но не от привычного вкуса напитка. Однако специалисты предупреждают: "нулёвка" далеко не так безвредна, как кажется. По словам врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Людмилы Сухоруковой, за видимой безвредностью скрываются риски для обмена веществ и фигуры.
Что не так с безалкогольным пивом
Безалкогольное пиво действительно содержит меньше спирта — обычно не более 0,5%. Но вместе с этим производители нередко добавляют в напиток сахар или сиропы, чтобы компенсировать потерю вкуса, возникающую при удалении алкоголя. В результате калорийность "нулёвки" может быть не намного ниже, чем у обычного пива.
Кроме того, при частом употреблении напиток становится источником простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Это особенно опасно для людей с предрасположенностью к диабету или метаболическому синдрому.
"Некоторые безалкогольные сорта могут содержать добавки, которые не всегда полезны для организма", — добавила эксперт.
Таким образом, даже при низком содержании спирта безалкогольное пиво нельзя считать полностью безопасным. При злоупотреблении оно может привести к набору веса и нарушению обмена веществ.
Сравнение
|Показатель
|Обычное пиво
|Безалкогольное пиво
|Алкоголь
|4-6%
|До 0,5%
|Калорийность (на 100 мл)
|43-50 ккал
|30-40 ккал
|Содержание сахара
|Низкое
|Может быть высоким
|Риск ожирения
|Умеренный
|При частом употреблении — высокий
|Воздействие на печень
|Сильное
|Минимальное
Советы шаг за шагом
-
Проверяйте состав. Выбирайте сорта без добавленного сахара, ароматизаторов и сиропов.
-
Следите за количеством. Безопасной нормой считается не более одной бутылки 2-3 раза в неделю.
-
Сочетайте напиток с белковой пищей, а не с закусками из фастфуда — это снизит гликемическую нагрузку.
-
Пейте больше воды, чтобы уменьшить калорийность рациона и помочь печени справляться с переработкой сахаров.
-
Если вы контролируете вес или уровень сахара, лучше заменить безалкогольное пиво квасом или травяным чаем.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать безалкогольное пиво полностью безопасным.
Последствие: постепенный набор веса и метаболические сбои.
Альтернатива: употреблять напиток умеренно и не чаще пары раз в неделю.
-
Ошибка: использовать "нулёвку" как замену воде или соку.
Последствие: избыток сахара и пустых калорий.
Альтернатива: чередовать напитки с водой или несладким компотом.
-
Ошибка: выбирать сорта с ароматизаторами и усилителями вкуса.
Последствие: раздражение слизистой желудка, вздутие, нарушение микрофлоры.
Альтернатива: отдавать предпочтение натуральным сортам без добавок.
А что если пить безалкогольное пиво регулярно?
Если употреблять "нулёвку" каждый день, организм будет получать лишние калории и сахар, что может спровоцировать ожирение, скачки инсулина и усталость. Со временем повышается риск метаболического синдрома и диабета 2 типа. Поэтому безалкогольное пиво следует воспринимать как редкое угощение, а не ежедневный напиток.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Отсутствие или минимум алкоголя
|Высокое содержание сахара
|Подходит водителям и спортсменам
|Калорийность выше, чем ожидается
|Помогает отказаться от спиртного
|Может вызывать привыкание к вкусу
|Освежает в жару
|Иногда содержит химические добавки
|Не раздражает печень
|Повышает риск набора веса
FAQ
Можно ли пить безалкогольное пиво каждый день?
Нет, частое употребление ведёт к накоплению калорий и сахара, что вредно для обмена веществ.
Какое безалкогольное пиво лучше выбрать?
Выбирайте напитки без добавленного сахара, ароматизаторов и красителей, с минимальной калорийностью.
Безалкогольное пиво полезнее обычного?
Да, в нём меньше алкоголя, но злоупотребление тоже вредно из-за сахара и добавок.
Мифы и правда
-
Миф: безалкогольное пиво не содержит спирта.
Правда: в нём есть до 0,5% алкоголя, что при большом объёме эквивалентно бокалу обычного.
-
Миф: "нулёвка" помогает похудеть.
Правда: наоборот, из-за сахара и калорий она может способствовать набору веса.
-
Миф: безалкогольное пиво безвредно для желудка.
Правда: газ и добавки могут раздражать слизистую, вызывая вздутие и изжогу.
Исторический контекст
Безалкогольное пиво появилось в начале XX века в США, во времена "сухого закона". Тогда производители искали способ сохранить бизнес и начали выпускать пиво с минимальным содержанием алкоголя. В Европе напиток стал популярным в 1970-х, когда появился спрос на "здоровые" альтернативы алкоголю. Сегодня мировые бренды выпускают десятки сортов безалкогольного пива, но эксперты всё чаще напоминают: даже у полезных заменителей есть границы разумного потребления.
Три интересных факта
-
В Германии доля безалкогольного пива достигает 10% от общего рынка напитков.
-
Современные технологии позволяют полностью удалять спирт, но при этом теряется часть вкуса, который компенсируют сахаром.
-
В некоторых сортах "нулёвки" содержание калорий выше, чем в лёгком сидре.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru