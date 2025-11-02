Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Момент открытия бутылки с брызгами
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:02

Пьёшь пиво без алкоголя, а набираешь вес как с ним: что не так с этим «безвредным» напитком

Безалкогольное пиво повышает риск ожирения и диабета при частом употреблении — врач Людмила Сухорукова

Безалкогольное пиво часто воспринимается как безопасная альтернатива обычному, особенно теми, кто хочет отказаться от спиртного, но не от привычного вкуса напитка. Однако специалисты предупреждают: "нулёвка" далеко не так безвредна, как кажется. По словам врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Людмилы Сухоруковой, за видимой безвредностью скрываются риски для обмена веществ и фигуры.

Что не так с безалкогольным пивом

Безалкогольное пиво действительно содержит меньше спирта — обычно не более 0,5%. Но вместе с этим производители нередко добавляют в напиток сахар или сиропы, чтобы компенсировать потерю вкуса, возникающую при удалении алкоголя. В результате калорийность "нулёвки" может быть не намного ниже, чем у обычного пива.
Кроме того, при частом употреблении напиток становится источником простых углеводов, которые быстро повышают уровень сахара в крови. Это особенно опасно для людей с предрасположенностью к диабету или метаболическому синдрому.

"Некоторые безалкогольные сорта могут содержать добавки, которые не всегда полезны для организма", — добавила эксперт.

Таким образом, даже при низком содержании спирта безалкогольное пиво нельзя считать полностью безопасным. При злоупотреблении оно может привести к набору веса и нарушению обмена веществ.

Сравнение

Показатель Обычное пиво Безалкогольное пиво
Алкоголь 4-6% До 0,5%
Калорийность (на 100 мл) 43-50 ккал 30-40 ккал
Содержание сахара Низкое Может быть высоким
Риск ожирения Умеренный При частом употреблении — высокий
Воздействие на печень Сильное Минимальное

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте состав. Выбирайте сорта без добавленного сахара, ароматизаторов и сиропов.

  2. Следите за количеством. Безопасной нормой считается не более одной бутылки 2-3 раза в неделю.

  3. Сочетайте напиток с белковой пищей, а не с закусками из фастфуда — это снизит гликемическую нагрузку.

  4. Пейте больше воды, чтобы уменьшить калорийность рациона и помочь печени справляться с переработкой сахаров.

  5. Если вы контролируете вес или уровень сахара, лучше заменить безалкогольное пиво квасом или травяным чаем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать безалкогольное пиво полностью безопасным.
    Последствие: постепенный набор веса и метаболические сбои.
    Альтернатива: употреблять напиток умеренно и не чаще пары раз в неделю.

  2. Ошибка: использовать "нулёвку" как замену воде или соку.
    Последствие: избыток сахара и пустых калорий.
    Альтернатива: чередовать напитки с водой или несладким компотом.

  3. Ошибка: выбирать сорта с ароматизаторами и усилителями вкуса.
    Последствие: раздражение слизистой желудка, вздутие, нарушение микрофлоры.
    Альтернатива: отдавать предпочтение натуральным сортам без добавок.

А что если пить безалкогольное пиво регулярно?

Если употреблять "нулёвку" каждый день, организм будет получать лишние калории и сахар, что может спровоцировать ожирение, скачки инсулина и усталость. Со временем повышается риск метаболического синдрома и диабета 2 типа. Поэтому безалкогольное пиво следует воспринимать как редкое угощение, а не ежедневный напиток.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Отсутствие или минимум алкоголя Высокое содержание сахара
Подходит водителям и спортсменам Калорийность выше, чем ожидается
Помогает отказаться от спиртного Может вызывать привыкание к вкусу
Освежает в жару Иногда содержит химические добавки
Не раздражает печень Повышает риск набора веса

FAQ

Можно ли пить безалкогольное пиво каждый день?
Нет, частое употребление ведёт к накоплению калорий и сахара, что вредно для обмена веществ.

Какое безалкогольное пиво лучше выбрать?
Выбирайте напитки без добавленного сахара, ароматизаторов и красителей, с минимальной калорийностью.

Безалкогольное пиво полезнее обычного?
Да, в нём меньше алкоголя, но злоупотребление тоже вредно из-за сахара и добавок.

Мифы и правда

  1. Миф: безалкогольное пиво не содержит спирта.
    Правда: в нём есть до 0,5% алкоголя, что при большом объёме эквивалентно бокалу обычного.

  2. Миф: "нулёвка" помогает похудеть.
    Правда: наоборот, из-за сахара и калорий она может способствовать набору веса.

  3. Миф: безалкогольное пиво безвредно для желудка.
    Правда: газ и добавки могут раздражать слизистую, вызывая вздутие и изжогу.

Исторический контекст

Безалкогольное пиво появилось в начале XX века в США, во времена "сухого закона". Тогда производители искали способ сохранить бизнес и начали выпускать пиво с минимальным содержанием алкоголя. В Европе напиток стал популярным в 1970-х, когда появился спрос на "здоровые" альтернативы алкоголю. Сегодня мировые бренды выпускают десятки сортов безалкогольного пива, но эксперты всё чаще напоминают: даже у полезных заменителей есть границы разумного потребления.

Три интересных факта

  1. В Германии доля безалкогольного пива достигает 10% от общего рынка напитков.

  2. Современные технологии позволяют полностью удалять спирт, но при этом теряется часть вкуса, который компенсируют сахаром.

  3. В некоторых сортах "нулёвки" содержание калорий выше, чем в лёгком сидре.

