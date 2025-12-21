Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Древняя ДНК: путь из Сибири
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 2:26

Пещера, хранящая родственные тайны бронзового века: открытие, которое меняет историю Средиземноморья

В горах Южной Италии раскрыли детали жизни людей бронзового века – Макс Планк

В горах южной Италии учёные сделали открытие, которое позволило буквально заглянуть в повседневную жизнь людей бронзового века. Генетика и археология впервые сошлись в единую картину, раскрывая, как было устроено древнее сообщество на северо-западе Калабрии. Исследование показало неожиданные детали о родстве, питании и миграциях. Об этом сообщает журнал Communications Biology.

Пещера, ставшая архивом человеческой истории

Гротта делла Монака, расположенная в массиве Поллино, давно считается одним из ключевых доисторических памятников региона. В пещере были обнаружены человеческие останки, относящиеся к периоду 1780-1380 годов до нашей эры, то есть к бронзовому веку. Именно из этих костей учёные смогли извлечь ДНК и восстановить генетический портрет древнего сообщества.

Работу провела международная группа под руководством специалистов из Исследовательского центра Макса Планка по изучению древнего Средиземноморья и Болонского университета. Анализ позволил понять, какое место жители Калабрии занимали в сложной мозаике средиземноморских популяций того времени.

Связи без Востока и собственный путь развития

Генетические данные показали, что население Гротта делла Монака имело близость к группам раннего бронзового века с территории Сицилии. При этом характерного для сицилийцев влияния восточного Средиземноморья у калабрийцев не обнаружено.

"Наш анализ показал, что население Гротта делла Монака имело генетические связи с группами раннего бронзового века из Сицилии, но при этом не имело влияния восточного Средиземноморья, как это было у их сицилийских современников", — объяснил первый автор исследования Франческо Фонтани.

Эти результаты указывают на то, что Тирренская Калабрия развивалась по собственному культурному и демографическому сценарию, не полностью следуя общеитальянским тенденциям бронзового века.

Родство, миграции и повседневные привычки

Несмотря на относительную изоляцию горного региона, сообщество не было замкнутым. У двух человек выявлены родственные связи с популяциями северо-восточной Италии, что говорит о перемещениях людей и обмене генами через весь Апеннинский полуостров.

Генетический состав жителей включал компоненты, характерные для Европы бронзового века: наследие охотников-собирателей, анатолийских земледельцев и степных скотоводов. Однако именно в Калабрии эти элементы сложились в особое локальное сочетание.

Захоронения внутри пещеры были организованы по полу и родственным линиям, объединяя родителей и потомков. Изотопный анализ показал, что жители занимались скотоводством и употребляли молочные продукты, даже несмотря на генетическую предрасположенность к непереносимости лактозы.

"Это подтверждает, что культурная адаптация может опережать генетическую эволюцию", — подчеркнула соавтор исследования Доната Луизелли.

Пещера как центр сообщества

Исследователи считают, что Гротта делла Монака служила не просто местом захоронения, а коллективным пространством, укреплявшим семейные связи и общую идентичность. Такое использование пещеры меняет представления о социальной роли подобных мест у протоапеннинских народов.

Открытие позволяет по-новому взглянуть на жизнь древних сообществ Италии и показывает, насколько сложными и гибкими были их социальные и культурные структуры.

