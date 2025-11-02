Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археолог в Фанагории
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:43

Древние строили дома на сваях под землёй: найден уникальный шедевр, равного которому нет в Европе

В пещерах Пертоза-Аулетта найдено свайное поселение II тысячелетия до нашей эры

В пещерах Пертоза-Аулетта на юге Италии археологи совершили удивительные открытия, которые проливают новый свет на древние цивилизации. В ходе трехлетней исследовательской кампании ученые обнаружили тысячи артефактов, среди которых оказалось чрезвычайно редкое бронзовое долото с прекрасно сохранившейся деревянной ручкой — настоящая археологическая сенсация.

Уникальная пещерная система Италии

Пещеры Пертоза-Аулетта — это единственный в Италии пещерный комплекс с судоходной подземной рекой. Сегодня туристы могут отправиться на лодочную экскурсию к подземному водопаду и в Большой зал — впечатляющее пространство высотой с восьмиэтажный дом. Но для археологов эти пещеры представляют гораздо большую ценность как место, где люди обитали еще 8000 лет назад.

Особый микроклимат пещер, создаваемый подземной рекой, способствовал уникальной сохранности органических материалов. Именно благодаря этому до наших дней дошло бронзовое долото с деревянной рукоятью — обычно дерево за тысячелетия полностью разлагается, но здесь оно пережило века.

Свайное поселение под землей

Одним из самых интересных открытий предыдущих лет стало обнаружение доисторического свайного жилища, датируемого II тысячелетием до нашей эры. Это уникальный пример строительства свайного дома в подземной среде — подобного нет во всей европейской археологии.

В ходе последних раскопок ученые обнаружили продолжение этого 3500-летнего поселения. Свайные постройки в пещере — необычное архитектурное решение, которое демонстрирует адаптацию древних людей к специфическим условиям подземного мира.

Святилище эллинистической эпохи

Многие из найденных артефактов имели явно ритуальное назначение. Археологи раскопали остатки важного культового сооружения, построенного в эллинистическую эпоху (IV-I века до н. э.) прямо в подземном русле реки.

Среди находок в этой священной зоне:

  • монеты и украшения

  • сосуды для благовоний и курильницы

  • терракотовые скульптуры

  • сожженные остатки растений, использовавшихся в ритуалах

Особого внимания заслуживают две находки: крупный кусок драгоценного янтаря и терракотовая скульптура женской головы. Эти предметы, вероятно, играли важную роль в религиозных практиках древних обитателей пещер.

Сравнение артефактов из разных эпох

Параметр Бронзовый век (долото) Эллинистическая эпоха (святилище)
Характер находок Утилитарные предметы, орудия труда Ритуальные предметы, украшения
Материалы Бронза, дерево Терракота, янтарь, металлические монеты
Сохранность Исключительная благодаря особым условиям Стандартная для археологических находок
Назначение Повседневное использование Религиозные церемонии и обряды

Как организовать домашний мини-музей археологических копий

Любители истории могут создать свою собственную коллекцию реплик археологических находок:

  1. Начните с изучения материалов. Узнайте о свойствах бронзы, терракоты, дерева — основных материалов древних мастеров.

  2. Приобретите качественные реплики. Ищите точные копии артефактов в специализированных магазинах для музеев или на исторических ярмарках.

  3. Организуйте правильное хранение. Используйте стеклянные витрины с контролем влажности для защиты экспонатов от пыли и повреждений.

  4. Создайте информационные таблички. Для каждого предмета подготовьте краткое описание с указанием эпохи, материала и назначения.

  5. Используйте правильное освещение. Светодиодные музейные светильники без ультрафиолетового излучения подчеркнут красоту экспонатов и не нанесут им вред.

А что если…

Если методы консервации, разработанные для таких уникальных мест как пещеры Пертоза-Аулетта, станут стандартом для всех археологических памятников, мы сможем сохранить для будущих поколений гораздо больше органических артефактов. Если создать специальные капсулы с контролируемой средой для наиболее хрупких находок, это революционизирует музейное дело.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Почему именно в этих пещерах так хорошо сохранились деревянные предметы?
Уникальные условия создаются постоянной температурой и влажностью, а также минимальным доступом кислорода — все это замедляет процессы разложения органических материалов. Подземная река поддерживает стабильный микроклимат.

Какое назначение имело святилище в пещере?
Ученые предполагают, что это могло быть место поклонения хтоническим (подземным) божествам или святилище, связанное с культом воды. Расположение у подземной реки и находки курильниц указывают на религиозный характер сооружения.

Можно ли посетить место раскопок?
Да, пещеры Пертоза-Аулетта открыты для туристов, но участки активных раскопок обычно ограждены для безопасности посетителей и сохранения археологического контекста. Лучше уточнять информацию о доступности на официальном сайте пещер.

Три интересных факта о пещерах Пертоза-Аулетта

  1. Уникальная архитектура. Свайное поселение в пещере — единственный известный пример такого строительства в подземной среде в Европе. Обычно свайные постройки ассоциируются с озерами и болотами.

  2. Многослойность истории. В пещерах найдены свидетельства человеческой деятельности, охватывающие период от неолита (8000 лет назад) до эллинистической эпохи (IV-I вв. до н. э.).

  3. Редчайшая сохранность. Долото с деревянной ручкой — одна из немногих в мире находок бронзовых орудий с сохранившимися органическими элементами. Обычно от древних орудий остаются только металлические части.

Исторический контекст

Пещеры Пертоза-Аулетта расположены в провинции Салерно — регионе с богатейшей историей. Во времена бронзового века, когда было построено свайное поселение, эти территории населяли племена, которые поддерживали торговые связи со всем Средиземноморьем. Эллинистическая эпоха, к которой относится святилище, была периодом активного взаимодействия между греческими колонистами и местным населением. Находки янтаря, который, вероятно, был привезен с Балтики, свидетельствуют о далеких торговых путях. Эти пещеры служили не просто укрытием, а важным культурным и религиозным центром на протяжении тысячелетий, где переплетались влияния разных цивилизаций — от доисторических общин до высокоразвитых культур античного мира.

