Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка болеет
Девушка болеет
© Designed by Freepik by stockking is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:25

Кашель живёт своей жизнью после ОРВИ: организм подаёт знак, который многие списывают на остатки

Затяжной кашель нередко воспринимается как безобидное последствие простуды, особенно если основные симптомы инфекции уже исчезли. Но именно этот признак может указывать на процессы, которые не имеют прямого отношения к лёгким и требуют отдельного внимания. Об этом сообщает издание EcoSever, ссылаясь на комментарии врача-терапевта Juvi Clinic Виктора Лишина, который рассказал о причинах такого состояния жителям Магаданской области.

По словам специалиста, сам факт сохранения кашля не позволяет сразу судить о его природе. В одних случаях он действительно является остаточным явлением после вирусной инфекции, в других — сигнализирует о продолжающемся или осложнённом заболевании. Поэтому универсального объяснения здесь не существует, а оценка состояния всегда должна быть индивидуальной.

Почему кашель не проходит после инфекции

Продолжительность кашля после перенесённой простуды напрямую связана с причиной, которая его вызывает. Виктор Лишин подчёркивает, что кашель может быть как временным и безопасным симптомом, так и проявлением серьёзных нарушений. Именно поэтому важно не ограничиваться ожиданием, а своевременно пройти обследование, включающее осмотр врача и базовые анализы.

"Может быть абсолютно несерьезное, а может быть, очень серьезное. В зависимости от серьезности принимаем меры. Нужно в этот момент сдать анализы, осмотр пройти, чтобы доктор послушал легкие, осмотрел горло, потому что причины кашля могут быть разные", — пояснил врач-терапевт.

По его словам, без осмотра невозможно определить, завершилось ли заболевание полностью или перешло в другую форму. Даже при отсутствии температуры и выраженной слабости кашель может указывать на скрытое воспаление или осложнение, которое требует медицинского вмешательства.

Кашель как симптом, а не диагноз

Эксперт обращает внимание на то, что кашель далеко не всегда связан с органами дыхания. Он может иметь аллергическую или нервную природу, быть обусловлен проблемами носоглотки или даже возникать на фоне нарушений в работе пищеварительной системы и позвоночника. В таких случаях лечение, направленное исключительно на лёгкие, не даёт результата.

Именно поэтому кашель рассматривается не как самостоятельное заболевание, а как проявление других процессов в организме. По словам Лишина, попытки заглушить симптом без понимания его источника могут лишь затянуть течение проблемы и смазать клиническую картину.

Специалист подчёркивает, что важно учитывать сопутствующие признаки и длительность симптомов. Только комплексная оценка позволяет понять, с чем именно связан кашель и какую тактику лечения выбрать.

Когда кашель становится поводом для беспокойства

Врач поясняет, что остаточным кашлем принято считать состояние, при котором само заболевание уже завершилось, а симптом сохраняется. Однако не всегда речь идёт именно об этом варианте. До двух недель заболевание расценивается как острое, после этого срока — как хроническое, которое может давать обострения продолжительностью три-четыре недели.

При таких состояниях, как бронхит или пневмония, кашель способен сохраняться длительное время. Кроме того, при бактериальных и вирусных инфекциях, включая коклюш, он может беспокоить пациента до месяца и даже до двух. В этих случаях затяжной кашель — это не норма, а сигнал к дополнительной диагностике.

Лишин отмечает, что при длительном сохранении симптомов особенно важно отказаться от самолечения. Обращение к специалисту позволяет определить истинную причину кашля и подобрать корректную схему терапии, не упуская возможные риски для здоровья.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бандаж против второго подбородка обещает чудо, но эффект держится недолго и скрывает неприятный нюанс вчера в 15:25

Бандажи для лица обещают убрать второй подбородок без процедур. Разбираемся, как они работают, кому подходят и в каких случаях эффект будет лишь временным.

Читать полностью » Сахар ускоряет шторм, рыба успокаивает море: как диета вмешивается в биполярное расстройство вчера в 13:31

Питание всё чаще связывают с течением биполярного расстройства. Какие продукты могут влиять на настроение и почему диета не заменяет лечение.

Читать полностью » Свет выключили — стресс смыло: тёмный душ запускает вечернее расслабление быстрее отдыха на диване вчера в 11:24

Темный душ становится новым вечерним ритуалом: как отказ от яркого света в ванной помогает снизить стресс, успокоить мысли и подготовить тело ко сну.

Читать полностью » Эта короткая стрижка снова в тренде: выглядит мягко, а меняет лицо сильнее, чем макияж вчера в 10:15

Мягкий пикси — это не только тренд этого сезона, но и стильное решение, объединяющее легкость и современность, идеально подходящее для зимы

Читать полностью » Голова теряет густоту тихо и без боли: возраст включает механизм, который нельзя увидеть в зеркале 04.02.2026 в 18:38

Поредение волос с возрастом связано не с уходом, а с внутренними изменениями организма. Врач объяснила, какие процессы запускают выпадение.

Читать полностью » Скинни остались в прошлом: эти джинсы подчёркивают фигуру мягче и выглядят дороже 04.02.2026 в 18:15

Скинни уступают место новым формам: стилист объяснила, какие джинсы определяют моду весны и лета и почему комфорт стал главным трендом.

Читать полностью » Обморожение можно заметить не сразу: симптомы, которые нельзя игнорировать 04.02.2026 в 17:45

Травматолог Константин Терновой рассказал NewsInfo, какие симптомы указывают на обморожение и как правильно действовать в таких случаях.

Читать полностью » Прыщи на лбу появляются “из ниоткуда” — но чаще всего виноват один скрытый триггер у линии волос 04.02.2026 в 16:09

Лоб реагирует прыщами по понятной схеме: гормоны, повышенная жирность, стайлинг и шапки. Как отличить тип высыпаний и выбрать рабочую схему ухода.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Шея каменеет, спина ноет, а причина не в возрасте: привычки сжимают тело в тисках каждый день
Спорт и фитнес
Тренировки буксуют, даже если стараетесь: мелкие ошибки, которые незаметно сливают рост мышц
Еда
Не просто запечённая курица: старинный соус делает блюдо незабываемым
Питомцы
Кажется холодной — на деле доверяет: как кошки общаются без слов
Наука
Крошечные кости взорвали науку: Испания нашла динозавра, который закрывает 70 миллионов лет пустоты
Туризм
Любовь требует моря и гор: направления, которые взорвали бронирования на День святого Валентина
Туризм
Бангкок стал доступнее Египта: один февральский день обрушил рынок туров в Таиланд
Наука
ИИ-персоны имитировали поведение людей для влияния на мнения — Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet