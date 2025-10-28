Невидимая ловушка на тарелке: как хурма превращает витамины в угрозу
Хурма традиционно считается полезным осенним фруктом, однако даже натуральные продукты могут принести вред, если употреблять их без меры. Врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, что этот фрукт не подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и диабетом — из-за высокого содержания сахара и танинов.
"Незрелая хурма содержит много танинов (особенно вяжущие сорта, такие как "королек"), которые могут вызывать запоры, особенно у людей с уже имеющимися проблемами с моторикой кишечника. Чтобы избежать этого, выбирайте спелую хурму или замораживайте ее, чтобы снизить содержание танинов", — объяснила Екатерина Гузман.
Когда хурма может навредить
Танины — природные полифенолы, придающие хурме характерную вяжущую терпкость. В незрелых плодах их особенно много, и именно они могут вызвать запоры и даже образование плотных комков в желудке — фитобезоаров.
"Чрезмерное употребление хурмы на фоне сниженной моторики желудка может привести к образованию фитобезоаров — плотных комков из непереваренных волокон. Они способны спровоцировать боли в животе и тошноту", — предупредила Гузман.
Такие осложнения чаще возникают у людей, страдающих гастритом, язвенной болезнью или нарушениями моторики желудка. В их рационе хурму следует ограничивать или вовсе исключать.
Опасность для людей с диабетом
Кроме танинов, фрукт содержит много сахара — около 16 г на 100 г продукта. Это делает хурму не самым безопасным выбором для людей с сахарным диабетом или преддиабетом.
"Фрукт достаточно сладкий, поэтому людям с сахарным диабетом или нарушенной толерантностью к глюкозе стоит ограничивать количество и учитывать в составе рациона", — добавила Екатерина Гузман.
Врачи советуют диабетикам употреблять не более одной небольшой хурмы (около 70-80 г) в день и только после приёма основной пищи, чтобы избежать резких скачков уровня глюкозы в крови.
Как безопасно есть хурму
-
Выбирайте спелые плоды. В них меньше танинов, поэтому они не вызывают запоров.
-
Замораживайте незрелые фрукты. После разморозки терпкость исчезает, а танины частично разрушаются.
-
Не ешьте хурму на голодный желудок. Это может раздражать слизистую желудка.
-
Ограничивайте количество. Достаточно 1 плода в день.
-
Не сочетайте с молочными продуктами. Такая комбинация усиливает риск образования комков в желудке.
Сравнение: польза и риски хурмы
|Показатель
|Польза
|Потенциальный вред
|Витамины (A, C, E)
|Поддерживают иммунитет и кожу
|Безопасны при умеренном употреблении
|Клетчатка
|Улучшает пищеварение
|Может вызвать запор при избытке
|Танины
|Обладают антиоксидантным действием
|Вызывают спазмы и запоры
|Сахар
|Источник энергии
|Опасен для диабетиков
|Магний и калий
|Поддерживают сердце
|При переедании — перегрузка ЖКТ
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: есть незрелую хурму.
Последствие: сильная вяжущая реакция и запоры.
Альтернатива: дождаться созревания или заморозить перед употреблением.
• Ошибка: употреблять много хурмы при проблемах с желудком.
Последствие: образование фитобезоаров и боли.
Альтернатива: ограничиться половиной плода после еды.
• Ошибка: считать фрукт диетическим.
Последствие: повышение уровня сахара в крови.
Альтернатива: выбирать менее сладкие сорта или заменять ягодами.
А что если очень хочется хурму?
Даже при заболеваниях ЖКТ и диабете полностью отказываться от хурмы не обязательно. Главное — соблюдать умеренность и правильно подбирать сорт. Спелые плоды мягких сортов ("Шарон" или "Королёк") менее агрессивны для желудка, особенно после заморозки.
Если есть сомнения, лучше проконсультироваться с врачом — нутрициолог поможет рассчитать безопасное количество и определить, не противопоказана ли хурма при конкретном диагнозе.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли есть хурму при гастрите?
При хроническом гастрите без обострения — можно в ограниченных количествах. При обострении — нельзя.
Подходит ли хурма для похудения?
Нет. Из-за высокого содержания сахара она не рекомендуется при диетах для снижения веса.
Можно ли есть хурму с молоком или йогуртом?
Не стоит — сочетание усиливает риск образования фитобезоаров.
Как понять, что плод спелый?
Кожица должна быть тонкой, блестящей, без зелёных пятен, а мякоть — мягкой и сочной.
Можно ли давать хурму детям?
Да, но только спелую и в малых количествах после 3 лет.
Мифы и правда
• Миф: хурма полезна всем без исключения.
Правда: людям с болезнями ЖКТ и диабетом её нужно употреблять с осторожностью.
• Миф: чем больше хурмы, тем лучше для здоровья.
Правда: избыток фруктозы и танинов способен навредить.
• Миф: вяжущие сорта — самые витаминные.
Правда: содержание витаминов одинаковое, но танины делают их менее безопасными.
3 интересных факта
-
В незрелой хурме танинов почти в два раза больше, чем в зрелой.
-
Заморозка разрушает до 60% вяжущих веществ, делая фрукт мягче и слаще.
-
Хурма — редкий плод, способный поглощать токсины и тяжёлые металлы из организма.
Исторический контекст
Хурма издавна считалась символом долголетия и здоровья на Востоке, но в старинных китайских трактатах уже отмечалось: "Излишек сладости рождает тяжесть в желудке". Современная медицина подтверждает — даже полезные продукты требуют умеренности, особенно при хронических заболеваниях.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru