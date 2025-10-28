Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль в животе
Боль в животе
© Freepik by benzoix is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:20

Невидимая ловушка на тарелке: как хурма превращает витамины в угрозу

Врач Екатерина Гузман: хурма противопоказана при болезнях ЖКТ и диабете

Хурма традиционно считается полезным осенним фруктом, однако даже натуральные продукты могут принести вред, если употреблять их без меры. Врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, что этот фрукт не подходит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и диабетом — из-за высокого содержания сахара и танинов.

"Незрелая хурма содержит много танинов (особенно вяжущие сорта, такие как "королек"), которые могут вызывать запоры, особенно у людей с уже имеющимися проблемами с моторикой кишечника. Чтобы избежать этого, выбирайте спелую хурму или замораживайте ее, чтобы снизить содержание танинов", — объяснила Екатерина Гузман.

Когда хурма может навредить

Танины — природные полифенолы, придающие хурме характерную вяжущую терпкость. В незрелых плодах их особенно много, и именно они могут вызвать запоры и даже образование плотных комков в желудке — фитобезоаров.

"Чрезмерное употребление хурмы на фоне сниженной моторики желудка может привести к образованию фитобезоаров — плотных комков из непереваренных волокон. Они способны спровоцировать боли в животе и тошноту", — предупредила Гузман.

Такие осложнения чаще возникают у людей, страдающих гастритом, язвенной болезнью или нарушениями моторики желудка. В их рационе хурму следует ограничивать или вовсе исключать.

Опасность для людей с диабетом

Кроме танинов, фрукт содержит много сахара — около 16 г на 100 г продукта. Это делает хурму не самым безопасным выбором для людей с сахарным диабетом или преддиабетом.

"Фрукт достаточно сладкий, поэтому людям с сахарным диабетом или нарушенной толерантностью к глюкозе стоит ограничивать количество и учитывать в составе рациона", — добавила Екатерина Гузман.

Врачи советуют диабетикам употреблять не более одной небольшой хурмы (около 70-80 г) в день и только после приёма основной пищи, чтобы избежать резких скачков уровня глюкозы в крови.

Как безопасно есть хурму

  1. Выбирайте спелые плоды. В них меньше танинов, поэтому они не вызывают запоров.

  2. Замораживайте незрелые фрукты. После разморозки терпкость исчезает, а танины частично разрушаются.

  3. Не ешьте хурму на голодный желудок. Это может раздражать слизистую желудка.

  4. Ограничивайте количество. Достаточно 1 плода в день.

  5. Не сочетайте с молочными продуктами. Такая комбинация усиливает риск образования комков в желудке.

Сравнение: польза и риски хурмы

Показатель Польза Потенциальный вред
Витамины (A, C, E) Поддерживают иммунитет и кожу Безопасны при умеренном употреблении
Клетчатка Улучшает пищеварение Может вызвать запор при избытке
Танины Обладают антиоксидантным действием Вызывают спазмы и запоры
Сахар Источник энергии Опасен для диабетиков
Магний и калий Поддерживают сердце При переедании — перегрузка ЖКТ

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть незрелую хурму.
Последствие: сильная вяжущая реакция и запоры.
Альтернатива: дождаться созревания или заморозить перед употреблением.

Ошибка: употреблять много хурмы при проблемах с желудком.
Последствие: образование фитобезоаров и боли.
Альтернатива: ограничиться половиной плода после еды.

Ошибка: считать фрукт диетическим.
Последствие: повышение уровня сахара в крови.
Альтернатива: выбирать менее сладкие сорта или заменять ягодами.

А что если очень хочется хурму?

Даже при заболеваниях ЖКТ и диабете полностью отказываться от хурмы не обязательно. Главное — соблюдать умеренность и правильно подбирать сорт. Спелые плоды мягких сортов ("Шарон" или "Королёк") менее агрессивны для желудка, особенно после заморозки.

Если есть сомнения, лучше проконсультироваться с врачом — нутрициолог поможет рассчитать безопасное количество и определить, не противопоказана ли хурма при конкретном диагнозе.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли есть хурму при гастрите?
При хроническом гастрите без обострения — можно в ограниченных количествах. При обострении — нельзя.

Подходит ли хурма для похудения?
Нет. Из-за высокого содержания сахара она не рекомендуется при диетах для снижения веса.

Можно ли есть хурму с молоком или йогуртом?
Не стоит — сочетание усиливает риск образования фитобезоаров.

Как понять, что плод спелый?
Кожица должна быть тонкой, блестящей, без зелёных пятен, а мякоть — мягкой и сочной.

Можно ли давать хурму детям?
Да, но только спелую и в малых количествах после 3 лет.

Мифы и правда

Миф: хурма полезна всем без исключения.
Правда: людям с болезнями ЖКТ и диабетом её нужно употреблять с осторожностью.

Миф: чем больше хурмы, тем лучше для здоровья.
Правда: избыток фруктозы и танинов способен навредить.

Миф: вяжущие сорта — самые витаминные.
Правда: содержание витаминов одинаковое, но танины делают их менее безопасными.

3 интересных факта

  1. В незрелой хурме танинов почти в два раза больше, чем в зрелой.

  2. Заморозка разрушает до 60% вяжущих веществ, делая фрукт мягче и слаще.

  3. Хурма — редкий плод, способный поглощать токсины и тяжёлые металлы из организма.

Исторический контекст

Хурма издавна считалась символом долголетия и здоровья на Востоке, но в старинных китайских трактатах уже отмечалось: "Излишек сладости рождает тяжесть в желудке". Современная медицина подтверждает — даже полезные продукты требуют умеренности, особенно при хронических заболеваниях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обезболивающие могут вызвать язвы и воспаления желудка при неправильном применении — Сергей Тихонов сегодня в 14:05
Не заметите, как разрушите желудок: обезболивающие, которые наносят скрытый вред

Каждый третий россиянин регулярно принимает обезболивающие. Узнайте, почему привычная таблетка от боли может стать причиной язвы желудка.

Читать полностью » Безопасные тренировки укрепляют сердце и мышцы без риска травм — Алексей Лагунов сегодня в 9:28
Тренировка, после которой не встанешь с кровати: как избежать типичных ошибок новичков

Как тренироваться без травм и сохранить мотивацию? Разминка, техника, восстановление и внимание к сигналам тела помогут сделать спорт безопасным и эффективным.

Читать полностью » Врач Зарема Тен предупредила об опасности добавок для похудения с экстрактом йохимбе сегодня в 9:11
Опасная добавка под маской натуральности: врач предупредила о риске йохимбе

Некоторые добавки для похудения содержат йохимбе — компонент, способный вызвать скачки давления и панические атаки. Почему такие БАДы опасны — рассказывает врач.

Читать полностью » Главврач Алиса Мамаева напомнила, что проктологические заболевания требуют ранней диагностики сегодня в 8:42
Не терпите и не стесняйтесь: врач рассказала, почему опасно откладывать осмотр

Кровь, зуд или боль после дефекации — не повод для стеснения, а сигнал для визита к врачу. Какие симптомы требуют внимания, рассказала эксперт.

Читать полностью » Гранат укрепляет сердце, иммунитет и улучшает память при регулярном употреблении — Александр Фролов сегодня в 8:28
Этот напиток древние пили ради бессмертия: что на самом деле делает гранат с организмом

Один из древнейших фруктов на планете способен поддерживать здоровье сердца, укреплять иммунитет и даже улучшать память — всё это о гранате.

Читать полностью » Осенью организм теряет витамин D и становится уязвим к вирусам сегодня в 7:37
Почему осенью мы чаще болеем: врач объяснил, что на самом деле ослабляет иммунитет

Почему осенью иммунитет становится уязвимее и какие простые привычки помогут защититься от простуд — объясняет врач.

Читать полностью » Эндокринолог Павлова напомнила, что регулярная ходьба продлевает жизнь и улучшает настроение сегодня в 7:28
Пять лет жизни за пару кроссовок: учёные доказали, что ходьба сильнее таблеток

Учёные доказали, что ежедневные прогулки способны продлить жизнь на несколько лет. Сколько нужно ходить, чтобы тело и мозг оставались молодыми?

Читать полностью » Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о пользе хурмы для сердца и иммунитета сегодня в 6:32
Оранжевое золото осени: чем хурма спасает сердце и укрепляет иммунитет

Почему осенний фрукт хурма помогает укрепить иммунитет, улучшает пищеварение и защищает сердце — рассказывает врач-нутрициолог.

Читать полностью »

Новости
Еда
Фаршированный перец с грибной начинкой сохраняет сочность при запекании
Туризм
В межсезонье Гурзуф предлагает мягкий климат, пустые улочки и вид на Аю-Даг
Садоводство
Хлорофитум и сансевиерия признаны эффективными природными фильтрами воздуха
Еда
Диетологи: гороховый суп содержит до 20 г растительного белка и помогает восполнить энергию без мяса
Наука
Палеонтологи обнаружили останки гиены Dinocrocuta gigantea на Кавказе возрастом восемь миллионов лет
Дом
Названы риски из-за зарядки, оставленной в розетке - перегрев, пожар и перерасход энергии
СФО
Югорские школьники проводят каникулы в поездках по России — лидируют Тюмень и Тобольск
Культура и шоу-бизнес
Квентин Тарантино сыграет главную роль в фильме Only What We Carry — Deadline
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet