© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:32

Оранжевое золото осени: чем хурма спасает сердце и укрепляет иммунитет

Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о пользе хурмы для сердца и иммунитета

Хурма давно считается символом осени, но этот яркий плод — не просто сезонное лакомство. По словам врачей, она способна укреплять иммунитет, поддерживать здоровье сердца и улучшать пищеварение.

"Основная ценность хурмы — антиоксиданты: каротиноиды (бета-каротин, ликопин и др.) и полифенолы (танины, флавоноиды и др.). Эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, снижая риск хронических воспалительных процессов, приводящих к злокачественным новообразованиям", — рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Полезный состав хурмы

Этот фрукт богат биологически активными веществами, пищевыми волокнами, витамином С, каротиноидами, марганцем, калием и магнием. Каждая из этих составляющих играет важную роль в поддержании здоровья организма.

Витамин С укрепляет иммунную систему и помогает противостоять вирусным инфекциям.
Каротиноиды улучшают состояние кожи и зрения, защищают клетки от старения.
Калий способствует нормализации артериального давления и поддерживает работу сердца.
Клетчатка помогает пищеварению, стимулирует перистальтику кишечника и снижает уровень "плохого" холестерина.
Магний благотворно влияет на нервную систему и снижает риск образования камней в почках.

"Калий поддерживает здоровье сердца, нормальное артериальное давление, а клетчатка способствует снижению уровня "плохого" холестерина, что уменьшает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила Екатерина Гузман.

Как хурма влияет на организм

Регулярное употребление хурмы помогает укрепить сосуды, поддерживать эластичность кожи, улучшить работу ЖКТ и снизить риск хронических воспалений. Благодаря наличию антиоксидантов фрукт замедляет процессы старения и поддерживает обмен веществ на оптимальном уровне.

Кроме того, хурма помогает при лёгких формах анемии, так как содержит железо и способствует усвоению других микроэлементов.

"Пищевые волокна стимулируют перистальтику кишечника, помогая предотвратить запоры и поддерживая здоровую микрофлору кишечника. Витамин С и фитонутриенты усиливают защитные механизмы организма и помогают противостоять инфекциям в период простуд и гриппа", — отметила Екатерина Гузман.

Сравнение: хурма и другие осенние фрукты

Показатель Хурма Яблоко Груша
Витамин С Высокий Средний Средний
Клетчатка Много Много Средне
Антиоксиданты Много каротиноидов и полифенолов Низкое содержание Умеренно
Калий 250 мг/100 г 160 мг/100 г 120 мг/100 г
Эффект на иммунитет Выраженный Умеренный Слабый

Советы шаг за шагом: как выбрать и употреблять хурму

  1. Выбирайте плоды с насыщенным оранжевым цветом и мягкой кожицей.

  2. Недозрелую хурму можно положить в пакет с бананом — этилен ускорит созревание.

  3. Не ешьте хурму на голодный желудок: высокая концентрация танинов может вызывать спазмы.

  4. Сочетайте фрукт с йогуртом или овсянкой — это улучшит усвоение питательных веществ.

  5. Ограничьте порцию до 1-2 плодов в день, чтобы избежать излишка сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: есть слишком много хурмы за один раз.
Последствие: вздутие и запоры из-за избытка танинов.
Альтернатива: 1-2 плода в день — оптимальная порция.

Ошибка: употреблять хурму при диабете без учёта сахара.
Последствие: скачки глюкозы.
Альтернатива: выбирать менее сладкие сорта и есть после еды.

Ошибка: есть незрелые плоды.
Последствие: вяжущий вкус и дискомфорт в желудке.
Альтернатива: дождаться, когда мякоть станет мягкой и сладкой.

А что если хурма вяжет рот?

Это связано с содержанием танинов - полифенольных соединений, которые придают незрелым плодам терпкость. При созревании их количество снижается. Чтобы убрать вяжущий вкус, хурму можно заморозить на несколько часов или обдать кипятком — структура танинов разрушится, и вкус станет мягче.

Плюсы и минусы хурмы

Плюсы Минусы
Богата антиоксидантами и витаминами Может быть противопоказана при диабете
Поддерживает сердце и сосуды Незрелые плоды вызывают запоры
Улучшает пищеварение Содержит много сахаров
Повышает иммунитет Может вызывать аллергию у чувствительных людей

Часто задаваемые вопросы

Можно ли есть хурму каждый день?
Да, если нет противопоказаний. Оптимально — 1 плод в день в сезон.

Кому нельзя есть хурму?
Людям с сахарным диабетом, хроническими запорами и после операций на кишечнике.

Какая хурма самая полезная?
Сорта "Королёк" и "Шарон" — они содержат больше антиоксидантов и меньше танинов.

Можно ли давать хурму детям?
Да, с 3 лет в небольших количествах. Следите за реакцией организма.

Совместима ли хурма с другими продуктами?
Хорошо сочетается с творогом, йогуртом, орехами и овсянкой.

Мифы и правда

Миф: хурма помогает резко похудеть.
Правда: она снижает аппетит, но содержит много сахара, поэтому подходит только для сбалансированной диеты.

Миф: замороженная хурма теряет пользу.
Правда: при заморозке сохраняется до 90% витаминов и антиоксидантов.

Миф: хурма вредна для желудка.
Правда: при умеренном употреблении она, наоборот, улучшает пищеварение.

3 интересных факта

  1. Хурму называют "солнеким плодом" — в Японии её считают символом долголетия.

  2. С ботанической точки зрения хурма — ягода, а не фрукт.

  3. В древнем Китае её использовали как лекарство при простуде и сердечных болезнях.

Исторический контекст

Хурма родом из Восточной Азии и известна человечеству более 2000 лет. Её культивировали в Китае и Корее, а затем она распространилась по всему миру. Сегодня существует более 500 сортов хурмы, и многие из них выращиваются в России — особенно на Черноморском побережье и в Крыму.

