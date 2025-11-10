Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 0:20

Ела хурму каждый день — и вот что произошло с сахаром и желудком через неделю

Гастроэнтеролог Пехотина: избыток хурмы может вызвать запор и рост уровня глюкозы

Хурма давно заняла место среди любимых зимних фруктов — за её яркий вкус, насыщенность витаминами и способность поднимать настроение. Однако гастроэнтерологи напоминают: не всем стоит увлекаться этим солнечным плодом. Особенно внимательными должны быть люди с сахарным диабетом и склонностью к запорам.

"Из-за высокого содержания сахаров чрезмерное потребление может привести к запорам и возрастанию уровня глюкозы в крови", — пояснила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина.

По словам специалиста, оптимальная норма для таких людей — не более одного-двух небольших плодов в день. В умеренном количестве хурма может быть полезна, но в избытке — спровоцировать проблемы с пищеварением и сахаром в крови.

Почему хурма ценна для организма

Хурма — источник антиоксидантов, каротиноидов, витаминов C и A, а также калия и клетчатки. Эти вещества помогают укреплять сосуды, поддерживать иммунную систему и улучшать обмен веществ.

"Хурма способствует укреплению сосудов, улучшению обмена веществ и благоприятно влияет на работу кишечника и иммунной системы", — отметила Елена Пехотина.

Кроме того, в составе фрукта присутствует пектин — натуральное вещество, которое способствует мягкому очищению кишечника и нормализует микрофлору. При этом важно помнить, что в незрелой хурме много танинов — именно они могут вызывать ощущение "вяжущего" вкуса и спазмы желудка.

Сравнение: свежая, вяленая и сушёная хурма

Вид хурмы Особенности Калорийность (ккал/100 г) Польза Риски
Свежая Содержит много воды и витаминов 66 Поддерживает иммунитет, улучшает обмен веществ Может вызывать запор при избытке
Вяленая Концентрированный вкус, меньше влаги 230 Источник энергии, железа и магния Высокое содержание сахара
Сушёная Хранится дольше, сладкая 270 Хороша в небольших количествах Повышает уровень глюкозы

Как правильно есть хурму: пошаговые советы

  1. Выбирайте спелые плоды без трещин и повреждений.

  2. Перед употреблением выдержите хурму в холодильнике — холод убирает терпкость.

  3. Ешьте её отдельно от белковой пищи — это улучшит усвоение.

  4. Людям с диабетом предпочтительно употреблять хурму во время основной еды, чтобы избежать скачков сахара.

  5. Не стоит есть её натощак или на ночь — это может вызвать тяжесть в желудке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть незрелую хурму.
    Последствие: ощущение "вяжущего" вкуса, риск запора.
    Альтернатива: выбирайте мягкие плоды или подвергайте заморозке перед употреблением.

  • Ошибка: сочетать хурму с белками (например, с молочными продуктами).
    Последствие: метеоризм и замедленное пищеварение.
    Альтернатива: употребляйте фрукт отдельно или в составе смузи.

  • Ошибка: сушить хурму без контроля температуры.
    Последствие: потеря витаминов и карамелизация сахаров.
    Альтернатива: используйте дегидратор или духовку при температуре до 50 °C.

А что если заменить хурму другими фруктами?

Тем, кому нужно ограничить сахар, подойдут альтернативы: киви, гранат или яблоки. Они содержат меньше глюкозы и не оказывают такого вяжущего действия. А при желании восполнить витамин C — можно включить в рацион цитрусовые или шиповник.

Плюсы и минусы хурмы

Плюсы Минусы
Богата антиоксидантами и калием Высокое содержание сахаров
Улучшает работу сосудов Может вызывать запор
Поддерживает иммунитет Не подходит при диабете без контроля
Обладает мягким детокс-эффектом Нежелательна натощак

FAQ

Как выбрать спелую хурму?
Плод должен быть мягким, с прозрачной кожицей и без пятен. Хвостик сухой, но не ломкий.

Сколько стоит хурма в сезон?
Средняя цена в ноябре-декабре — от 100 до 180 рублей за килограмм, в зависимости от сорта.

Что лучше — хурма или курага?
Курага полезна при анемии, но содержит больше сахара. Хурма подходит для поддержания сосудов и пищеварения.

Мифы и правда

Миф: хурма помогает похудеть.
Правда: из-за высокой калорийности и содержания сахаров она не подходит для диет, если употреблять её без ограничения.

Миф: можно есть хурму без ограничений.
Правда: врачи советуют нормировать порцию — не более 1-2 плодов в день.

Миф: хурма полезна при всех заболеваниях ЖКТ.
Правда: при гастрите или запорах она может вызвать обострение.

Интересные факты

  1. Родиной хурмы считается Китай, где её называют "пищей богов".

  2. В Японии хурму сушат целиком и используют как праздничное украшение.

  3. Существует более 500 сортов, но только десяток из них широко выращивают в России.

Исторический контекст

Первые упоминания о хурме появились более 2000 лет назад в Китае. В Европу фрукт попал через Японию в XIX веке, а в России прижился на Черноморском побережье. Сегодня основные поставки идут из Азербайджана, Узбекистана и Турции — оттуда на прилавки попадают сорта "Королёк" и "Шарон".

