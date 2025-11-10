Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 14:11

Думал, что хурма укрепляет здоровье — пока врач не объяснил, в чём подвох

Хурма — один из самых популярных зимних фруктов, который славится своим насыщенным вкусом и пользой для здоровья. Однако, как и в случае с любыми продуктами, чрезмерное её употребление может обернуться проблемами.

"Этот фрукт отличается богатым составом: он содержит йод, необходимый для нормальной работы щитовидной железы, витамины группы В, витамин РР, фенольные соединения и большое количество клетчатки", — отметила врач-диетолог Белоусова.

Чем полезна хурма

Благодаря своему химическому составу хурма обладает множеством ценных свойств. Йод поддерживает работу щитовидной железы, фенольные соединения укрепляют сосуды, а клетчатка способствует нормализации пищеварения и выведению токсинов.

Кроме того, фрукт помогает:

  • снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний;

  • укрепить стенки капилляров и артерий;

  • мягко стимулировать работу почек, поддерживая водно-солевой баланс.

Таблица: основные полезные вещества в хурме

Компонент Действие на организм Суточная потребность
Йод Регулирует работу щитовидной железы, обмен веществ 150 мкг
Витамины группы В Улучшают нервную систему, обмен белков и углеводов 2-3 мг
Витамин РР (ниацин) Участвует в клеточном дыхании 15 мг
Фенольные соединения Антиоксиданты, укрепляют сосуды -
Клетчатка Улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина 25-30 г

Когда хурма может навредить

Несмотря на свои полезные свойства, этот фрукт нельзя назвать полностью безопасным для всех. Врач предупреждает:

"Из-за высокого содержания сахаров и повышенного гликемического индекса она не подходит для людей с диабетом, инсулинорезистентностью или склонностью к набору веса", — пояснила Белоусова.

Хурма содержит большое количество фруктозы, что делает её нежелательной при метаболических нарушениях. В таких случаях фрукт можно есть в утренние часы, желательно после белковой пищи или блюд, богатых клетчаткой, чтобы снизить скачки глюкозы.

Таблица: плюсы и минусы хурмы

Плюсы Минусы
Содержит витамины и антиоксиданты Высокий уровень сахаров
Укрепляет сосуды и сердце Повышает гликемический индекс крови
Улучшает пищеварение Может вызвать запор при избыточном употреблении
Поддерживает водно-солевой баланс Не подходит людям с диабетом и ожирением

Как правильно есть хурму

  1. Не более одного плода в день. Это оптимальное количество, чтобы получить пользу без риска переизбытка сахаров.

  2. Выбирайте спелые плоды. Недозрелая хурма содержит больше танинов, которые придают вяжущий вкус и мешают перевариванию.

  3. Запивайте тёплой водой. Это облегчает усвоение клетчатки и предотвращает вздутие живота.

  4. Сочетайте с белками или жирами. Например, хурму можно съесть с йогуртом, орехами или творогом.

Осторожно: танины

Сорта с выраженным вяжущим вкусом особенно богаты танинами - веществами, которые могут вызывать образование фитобезоаров (плотных комков растительных волокон). Это редкое, но неприятное осложнение чаще наблюдается у людей с заболеваниями желудка, нарушением моторики кишечника и у пожилых пациентов.

При появлении чувства тяжести или дискомфорта после употребления хурмы можно съесть немного хлеба — это уменьшит неприятные ощущения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Как поступить правильно
Едят хурму натощак Повышение сахара, вздутие Употреблять после еды
Съедают несколько плодов подряд Риск фитобезоаров, боли в животе Не больше 1 плода в день
Едят незрелые плоды Сильная вяжущая реакция, запор Использовать спелую хурму
Не запивают водой Замедление пищеварения Выпить стакан тёплой воды
Едят при диабете Скачки глюкозы Согласовать с врачом

FAQ

1. Можно ли есть хурму при диабете?
Нет, из-за высокого содержания сахара она противопоказана при сахарном диабете и инсулинорезистентности.

2. Сколько можно есть в день?
Не более одного среднего плода (около 100-150 г).

3. Можно ли есть хурму на ночь?
Нежелательно — фрукт повышает уровень сахара в крови и может вызвать тяжесть в желудке.

4. Чем заменить хурму в рационе?
Яблоками, апельсинами или ягодами — они менее сладкие, но также богаты клетчаткой и антиоксидантами.

3 интересных факта о хурме

Название "хурма" в переводе с персидского означает "финиковая слива".

В Японии хурму считают символом долголетия и мудрости.

В 100 г хурмы содержится больше антиоксидантов, чем в яблоках и грушах вместе взятых.

