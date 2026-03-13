Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Хурма
© unsplash.com by Jerry Wang is licensed under Free to use under the Unsplash License
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:55

Мягкий плод с железным характером: безобидная трапеза обернулась экстренным спасением в Бурятии

В Улан-Удэ зафиксировали второй за последние недели случай острой кишечной непроходимости из-за хурмы. В Республиканской клинической больнице имени Семашко 80-летней женщине сделали экстренную операцию. Фитобезоар — плотный комок из фрукта — заблокировал тонкую кишку и желудок. Пациентка съела хурму два месяца назад, но осложнения проявились недавно и создали угрозу жизни. Врачи провели энтеротомию и гастротомию, удалили безоар. Женщину выписали через 11 суток в удовлетворительном состоянии.

Подробности второго случая

Женщине было восемьдесят лет, когда фрукт, съеденный два месяца назад, дал о себе знать. Симптомы настигли внезапно: острая боль, тошнота, вздутие живота. Фитобезоар сформировался в желудке и мигрировал в тонкую кишку, полностью перекрыв просвет. Пациентка попала в больницу в критическом состоянии, где хирурги оперативно вмешались.

Операция длилась несколько часов. Врачи вскрыли желудок и кишку, аккуратно извлекли комок, промыли полости. После этого восстановили целостность тканей, назначили антибиотики и питание через зонд. Пациентка пошла на поправку без осложнений.

В больнице отметили успешный исход.

"Хирургическое вмешательство прошло успешно. Пациентка была выписана на 11-е сутки в удовлетворительном состоянии. Этот случай, как и предыдущий, наглядно демонстрирует, насколько коварным может быть, казалось бы, безобидный фрукт", — сообщили в РКБ имени Семашко.

Подобные инциденты редки, но требуют немедленной помощи.

"Такие случаи в Бурятии подчеркивают необходимость просвещения населения о рисках сезонных продуктов. Хурма полезна в меру, но для пожилых жителей регионов с суровым климатом пищеварение уязвимо. Мы видим, как локальные привычки еды влияют на статистику госпитализаций. Важно развивать культуру здорового питания на муниципальном уровне, чтобы предотвратить подобные угрозы."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Почему хурма закупоривает кишечник

Хурма содержит много танинов — веществ с вяжущим вкусом. Они реагируют с белками и клетчаткой в желудке, сворачиваясь в плотную массу. Особенно опасно есть фрукт на пустой желудок или с хлебом, орехами, овощами. Комок не переваривается и растет, блокируя путь пище.

Фитобезоары возникают не сразу, иногда через недели. Танины связывают воду, масса уплотняется под действием ферментов. У пожилых людей моторика кишечника слабее, риск выше. Биохимия проста: танины полимеризуются, образуя нерастворимый гель.

Первый случай в Улан-Удэ произошел недавно, с похожими симптомами. Оба пациента перенесли операции успешно. Медики фиксируют тенденцию из-за популярности хурмы осенью.

Как есть хурму без риска

Врачи советуют ограничиться одним плодом в сутки. Фрукт спелый, мягкий — безопаснее, танины частично разрушаются. Избегайте натощак, сочетаний с грубой клетчаткой вроде капусты или семечек. Пожилым и с проблемами желудка — только после консультации.

Перезревшую хурму можно заморозить или высушить — танины нейтрализуются. Дети и старики в группе риска из-за слабого пищеварения. Следите за симптомами: запоры, боли — сразу к врачу.

В Бурятии такие инциденты редкость, но два за недели настораживают. Медики ведут разъяснительную работу в больницах. Профилактика проще любой операции.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

