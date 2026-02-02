Пол в ванной выглядит чистым только на вид — аптечное средство убирает тёмный налёт

Пол в ванной кажется чистым ровно до тех пор, пока на него не попадает пар после душа и не оседают волосы, пыль и косметические аэрозоли. Со временем в швах и углах появляется тёмный налёт, а поверхность теряет свежий вид. При этом "тяжёлую химию" покупать не обязательно — часто помогает средство, которое и так стоит в аптечке. Об этом сообщает Southern Living.

Почему перекись работает и когда её лучше не трогать

Секрет перекиси водорода в реакции разложения: при контакте с загрязнениями она распадается на воду и кислород, из-за чего раствор слегка "шипит" и помогает отделять налёт. Такой подход удобен для регулярной уборки, потому что после обработки не остаётся резкого запаха и стойкой плёнки на плитке.

Однако важно учитывать материал пола. Перекись обычно нормально переносит керамическая и фарфоровая плитка, а также виниловые покрытия. А вот натуральный камень (например, мрамор или гранит), негерметичная древесина и цветная затирка могут отреагировать непредсказуемо: от помутнения до осветления участков. Перед полноценной уборкой стоит сделать пробу на малозаметном фрагменте и не использовать средство в неразбавленном виде.

Правило безопасности, о котором часто забывают

Перекись нельзя смешивать в одной ёмкости с отбеливателем, аммиаком, уксусом или кислым соком — такие комбинации могут давать опасные пары и раздражать дыхательные пути. Если вы привыкли чередовать разные средства, делайте это только с паузой и тщательным смыванием водой между этапами.

Как помыть пол в ванной перекисью: базовый сценарий

Сначала уберите сухой мусор: пройдитесь веником или пылесосом, особенно вдоль плинтусов и вокруг сантехники — там чаще всего скапливаются волосы и песчинки, которые потом царапают поверхность при мытье.

Далее приготовьте раствор: в пульверизаторе смешайте тёплую воду и перекись в равных долях. Нанесите смесь на пол так, чтобы поверхность стала равномерно влажной, и дайте поработать около 10 минут — за это время раствор размягчит грязь в рельефе плитки и в швах.

После выдержки протрите пол микрофибровой шваброй, уделяя внимание затирке и углам. Затем обязательно смойте остатки чистой водой (удобнее — через ведро и хорошо отжатую швабру) и насухо вытрите полотенцем: так вы уберёте лужицы и снизите риск разводов.

Пятна и потемневшая затирка: что делать точечно

Если швы заметно потемнели, одной "лёгкой" мойки бывает мало: затирка пористая, впитывает влагу, мыльный налёт и следы жёсткой воды. Для таких случаев используют пасту: 1 часть перекиси, 2 части пищевой соды и немного средства для посуды до густой консистенции. Нанесите её только на проблемные места на 15 минут, затем аккуратно потрите старой зубной щёткой, смойте и насухо вытрите.

В быту результат держится дольше, если после купания быстро убирать воду с пола, использовать коврик и включать вытяжку: чем ниже влажность, тем меньше шансов у плесени и неприятного налёта закрепиться в швах. А саму перекись лучше хранить в тёмной бутылке и вдали от света — так она дольше остаётся эффективной.