Inostrancevia africana
Inostrancevia africana
© CC BY-SA 4.0
Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 17:30

Древний хищник покинул родные земли: путь через суперконтинент оказался дорогой к вымиранию

Древний хищник, когда-то господствовавший в северных широтах, оказался далеко от привычных мест обитания. Его путь пролёг через весь суперконтинент, на фоне катастрофы, которая меняла саму жизнь на Земле. Эта история — не о триумфе, а о попытке спастись в мире, стремительно теряющем устойчивость. Об этом сообщает издание, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

Побег от конца пермского мира

Иностранцевия — крупный саблезубый хищник, внешне напоминавший массивного медведя, — долгое время считалась обитателем исключительно северных регионов древней Евразии. Её скелеты находили в породах на территории современной России, возраст которых превышает 253 миллиона лет. Однако недавняя находка в южноафриканском бассейне Кару заставила учёных пересмотреть представления о географии этого вида.

Палеонтологи обнаружили останки схожего хищника в слоях породы, сформировавшихся уже на финальном этапе пермского периода. Расстояние между находками исчисляется тысячами километров, что указывает на масштабную миграцию. Вероятнее всего, животное двигалось на юг, пытаясь уйти от экологического коллапса, вызванного пермско-триасовым вымиранием — самым разрушительным в истории планеты.

Хищник, которого узнали без сомнений

Найденный в Африке вид получил название Inostrancevia africana. Его идентификация не вызвала серьёзных споров благодаря характерным признакам — крупным размерам, особенностям черепа и четырём верхним резцам. Иностранцевия относилась к протомлекопитающим: эволюционной группе, стоящей ближе к млекопитающим, чем к рептилиям, но всё ещё сохранявшей ряд древних черт.

"Их идентификация не была проблемой", — говорит палеонтолог Пиа Вильетти, соавтор исследования из Филд-музея в Чикаго, отмечая, что морфология и размеры позволили быстро определить принадлежность находки.

Анализ пород показал, что регион Кару в течение короткого по геологическим меркам времени был ареной смены нескольких крупных хищников. Это указывает на нестабильность экосистем и затяжной характер вымирания, которое разворачивалось не одномоментно, а волнами.

Мир, который перестал быть пригодным для жизни

Пермско-триасовое вымирание уничтожило более 70% наземных видов. Его причиной стали масштабные извержения Сибирских траппов, сопровождавшиеся выбросом огромного объёма углекислого газа. Это привело к резкому потеплению, снижению уровня кислорода и разрушению привычных экосистем.

"Эта быстрая смена хищников — следствие глобального климатического кризиса", — отмечает Вильетти.

Условия обитания менялись радикально: сезонные заболоченные ландшафты уступали место жаркому климату с чередованием экстремальных наводнений и засух. В таких условиях выживание было возможно лишь за счёт миграции или быстрой адаптации. Даже доминирующее положение в пищевой цепи не гарантировало спасения.

Почему хищники исчезли, а другие выжили

Иностранцевия ненадолго заняла вершину пищевой пирамиды в Южной Африке, пока в регионе сохранялись крупные травоядные. Однако последующие изменения растительности привели к исчезновению её добычи, а затем и самого хищника. Это стало ещё одним подтверждением того, что вымирание растянулось на сотни тысяч лет.

"Позднее пермское событие длилось дольше, чем мы думали", — говорит палеонтолог Дженнифер Бота из Университета Витватерсранда.

При этом не все протомлекопитающие исчезли. Наиболее известным выжившим стал листрозавр — коренастое травоядное, способное рыть норы и пережидать неблагоприятные периоды под землёй. Именно такие врождённые особенности дали ему эволюционное преимущество.

"Выжившие раннего триаса смогли преодолеть постоянно меняющиеся условия окружающей среды", — подчёркивает Бота.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

