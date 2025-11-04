Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вечная мерзлота летом (Сядотаяха)
Вечная мерзлота летом (Сядотаяха)
© commons.wikimedia.org by Malupasic is licensed under CC BY-SA 4.0
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:38

Вечная мерзлота тает — и это бомба замедленного действия: что она выпустит на свободу

Органика в древних слоях мерзлоты легко разлагается и выделяет CO2 и метан

Вечная мерзлота, которая веками скрывала в своих ледяных объятиях огромные запасы органики, начинает преподносить человечеству неприятные сюрпризы. Международная команда учёных из России и США провела уникальное исследование, показавшее, что таяние многовекового льда грозит не просто повышением уровня моря, а мощным выбросом парниковых газов, способным значительно ускорить изменение климата.

Что скрывает мерзлота?

Впервые специалисты провели детальный анализ органического вещества, которое тысячелетиями было законсервировано в глубоких слоях вечной мерзлоты бассейна реки Колыма. Для этого они отобрали образцы почв из двух различных геологических отложений, сформировавшихся в разные эпохи. Использование метода масс-спектрометрии позволило учёным заглянуть на молекулярный уровень и изучить химическую структуру древних веществ с невероятной точностью.

Результаты оказались тревожными. Оказалось, что по мере оттаивания вечной мерзлоты на поверхности оказываются органические соединения, которые представляют собой идеальную пищу для микроорганизмов. Эти вещества легко и быстро разлагаются бактериями, что сопровождается активным выделением углекислого газа и метана — мощных парниковых газов.

Порочный круг потепления

Это открытие раскрывает механизм опасной обратной связи, которая может существенно ускорить глобальное потепление. Выглядит это так: повышение температуры на планете приводит к таянию вечной мерзлоты → высвобожденная органика разлагается микробами с выделением парниковых газов → концентрация этих газов в атмосфере растёт, усиливая парниковый эффект → это приводит к дальнейшему повышению температуры и таянию ещё большего количества мерзлоты.

Разорвать этот порочный круг чрезвычайно сложно, а последствия могут быть катастрофическими для климатической системы всей планеты.

Сравнение геологических отложений

Параметр Отложение 1 (более древнее) Отложение 2 (менее древнее)
Возраст Формировалось в более раннюю геологическую эпоху Формировалось в более позднюю геологическую эпоху
Состав органики Особенно богато легкоразлагаемыми соединениями Содержит стабильные органические соединения
Потенциал выбросов Очень высокий Умеренный

А что если…

Если процесс таяния вечной мерзлоты ускорится beyond критическую точку, это может привести к неконтролируемому выбросу гигантских объёмов парниковых газов, которые свёл бы на нет все усилия человечества по сокращению промышленных выбросов.

Невидимая биологическая угроза

Помимо климатических рисков, таяние вечной мерзлоты таит в себе и другую, возможно, более пугающую опасность. В ледяной темноте на протяжении тысячелетий пребывают в анабиозе древние микроорганизмы — бактерии и вирусы, к которым у современного человека просто нет иммунитета.

Их пробуждение может привести к непредсказуемым последствиям и локальным вспышкам забытых или совершенно новых инфекций. Это делает районы таяния вечной мерзлоты зонами повышенного эпидемиологического риска.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

  1. Почему органика в мерзлоте так легко разлагается?
    Она тысячелетиями была законсервирована во льду в практически неизменном виде, не подвергаясь воздействию микробов. Когда лёд тает, к этой "свежей" органике получают доступ современные бактерии, которые быстро её потребляют.

  2. Какой газ представляет большую опасность — CO2 или метан?
    Метан (CH4) является гораздо более мощным парниковым газом, чем углекислый газ, но сохраняется в атмосфере меньшее время. В краткосрочной перспективе выбросы метана из мерзлоты могут оказать более сильное влияние на потепление.

  3. Можно ли как-то остановить этот процесс?
    Полностью остановить таяние вечной мерзлоты уже невозможно, но замедлить — реально. Для этого необходимы самые решительные меры по снижению глобальных выбросов парниковых газов, чтобы не допустить дальнейшего разгона климатической обратной связи.

Три факта о вечной мерзлоте

  1. Вечная мерзлота занимает около 25% суши в Северном полушарии, а в России — почти 65% территории.

  2. В мерзлоте законсервировано около 1,5 триллионов тонн органического углерода — это почти в два раза больше, чем currently содержится в атмосфере Земли.

  3. При таянии мерзлоты не только выделяются газы, но и разрушается инфраструктура — проседают дороги, деформируются здания и трубопроводы.

Исторический контекст

Вечная мерзлота начала формироваться десятки тысяч лет назад, в ледниковые периоды. Она стала своеобразной гигантской морозильной камерой, сохранившей для нас не только органические остатки, но и уникальные палеонтологические находки — например, мамонтов и шерстистых носорогов. Теперь же, благодаря деятельности человека, эта "морозилка" постепенно отключается. Исследование в бассейне Колымы — это тревожный сигнал о том, что мы рискуем выпустить на волю джинна, которого уже не сможем загнать обратно. Осознание этого должно подтолкнуть мировое сообщество к более активным и скоординированным действиям по защите климата.=

